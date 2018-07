Natur und Landschaft, Klima und gesellschaftliche Tradition haben Baden-Baden verwöhnt und verhätschelt; aber es muß heute schon daran denken, sich den Stempel eines „Snobbades“ nicht allzu kräftig aufdrücken zu lassen. Man will solide Kurstadt bleiben.

Wieviel Geld braucht man, um in Baden-Baden zu? kuren? Prospekte der „Aqua Aureliae“ bieten Pauschalkuren für 21 Tage von 500 Mark („Gasthaus Schützenhof“) bis 1900 Mark („Brenners Parkhotel“) an. Auch die Kurtaxe ist, je nach Hotel, gestaffelt: Am Ende der Hotelliste bescheiden, an der Spitze ziemlich astronomisch. Die Fremdenwerber der Stadt wehren sich verzweifelt gegen die Sage, man müsse eine pralle Brieftasche haben, um in Baden-Baden weilen zu können. Mancher wird dennoch nicht ganz ohne Beklemmungen anreisen. Luxus? Ich bewohnte als Durchreisender für 16 Mark täglich ein Zimmer, das reichlich muffig roch. Der nächtliche Krach weinfroher Pilger vor den Fenstern war beträchtlich. Das Mädchen vom Dienst sah aus dem Hotelportal zu, wie ich meine Koffer hereinschleppte. Aber der Besitzer war reizend, ein Mann mit Gemüt, und in der Weinstube des kleinen Hotels gab es für ein Spottgeld die köstlichsten badischen „Vierteies“.

War auch die Übernachtung verhältnismäßig teuer, so konnte man sich doch hier – allerdings ohne äußeren Aufwand und inmitten intensiver Küchengerüche – ebenso redlich wie billig ernähren. Im „Süßen Löchl“, dem weltrenommierten Schlemmerlokal Alt-Baden-Badener Tradition, ißt man nicht – man speist, man zelebriert: Die Menükarte ist ein Turnierplatz internationaler Spezialitäten – und ein Porterhouse Steak („zubereitet wie in Andersons Taverne“) kostet 25. Mark, ein „riesiger“ Oderkrebs 6 Mark. Dergleichen muß sein in einem Ort wie Baden-Baden; wer aber gutbürgerlich essen will – und nicht einmal schlecht –, gehe ins „Löwenbräu“ um die Ecke: Leberknödel auf Münchner Art für 1,70 Mark.

Ob man den doch sehr „ins Geld“ gehenden Verführungen von Baden-Baden widersteht, ob man also, anders gesagt, dort auch mit einem schmaleren Geldbeutel verweilen kann, muß jeder für sich entscheiden. Für Spartaner ist diese liebliche Stadt nichts.

Bühler Höhe

Hier oben atmet man tief, gut und sehr ruhig. Der Blick schweift zu den Vogesen; an guten Tagen soll man Straßburg sehen können; umhüllt von den Riesentannen des Hochwaldes steht Bühler Höhe wie eine Festung, eine Feste der Ruhe und Weltabgeschiedenheit. Hotel und Sanatorium verteidigen ihren sehr eigenen. Stil gegen die Knotenstocktouristen, die alle mal das Bett sehen wollen, in dem Adenauer geschlafen hat.