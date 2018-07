MÜNCHEN (Isartorturm):

„Der alte Simplizissimus“

Es ist ein beliebter Brauch, bei allen möglichen Gelegenheiten vernichtende Urteilssprüche Wilhelms II. über Kunstwerke seiner Zeit zu zitieren. Das hat auf Vertreter jüngerer Generationen auch jedesmal die gewünschte Wirkung: Sie erschauern über den entsetzlichen Terror der wilhelminischen Epoche und freuen sich aufatmend, wie frei und froh wir dagegen doch heute sind ... Welche Geschichtsverfälschung! Die Verbreiter solcher Greuelzitate unterlassen nämlich immer, hinzuzufügen, welche Folgen Wilhelms geflügelte Worte für die betroffene Kunst hatten. Nun, im allgemeinen keine andere als die, daß in der nächsten Nummer, des „Simplizissimus“ der – Kaiser als Kunstsachverständiger karikiert und veräppelt wurde! Und was geschah den „Majestätsbeleidigern“? Zumeist gar nichts. In ganz schweren Fällen erhielten sie ein paar Wochen „Festungshaft“ – einen besseren Hausarrest, in welchem sie sich ganz gut amüsierten.

In dieses goldene Zeitalter der Meinungsfreiheit führt eine Ausstellung über den „Alten Simpel“ im Münchner Isartorturm (Jahrgänge 1896 bis 1914). Da möge der Zeitgenosse von 1962 staunen, was Kaiser, Könige, Fürsten, Offiziere, Junker, Kleriker, Richter, Behörden jeder Art an allerschärfster kritischer Satire ausbreiten! Der zehnte Teil damals üblichen Hohnes auf die Stützen des Staates wäre einem Bundesbürger von heute (sollte ihn, Gott behüte, überhaupt ein diesbezüglicher Mut anwandeln) nicht zu empfehlen! Noch erstaunlicher als dies ist aber der Reichtum an großen Karikaturisten, deren Kunst bis heute lebendig geblieben ist – wie die glänzenden Zeichnungen der Wilke, Gulbransson, Arnold; Heine, Thöny, Reznicek, Schulz und anderer bezeugen. Von der beteiligten Garde erstklassiger satirischer Schriftsteller nicht zu reden.

MÜNCHEN (Kunstkabinett Klihm):

Herbert Bayer

Das Kunstkabinett Klihm zeigt bis zum 31. Oktober Gemälde, Zeichnungen und Gouachen des Österreichers (und Wahlamerikaners) Herbert Bayer. Was bei dem Gang durch die Ausstellung am stärksten in die Augen fällt, ist die Wandlungsfähigkeit des Malers, der als Schüler wie als Lehrer eng mit dem Bauhaus verbunden war und dem Gesetz der Zeifgemäßheit unbeirrt verpflichtet blieb. Gerade darum gewinnt man vor seinen Gebilden nicht so sehr den Eindruck einer profilierten Persönlichkeit als den eines zuverlässigen Chronisten der wechselnden Stilmoden der letzten vierzig Jahre. Hierin freilich hat er sich als vielvermögender Könner erwiesen. Einige Kompositionen, vornehmlich aus der Berliner Zeit, in denen die Angstträume einer Generation der Verkrampften, Vergewaltigten, Verklemmten und Verschickten surrealistische Absurditäten von seltsam-korrekter Formgebung hervorbrachten, fesseln den Betrachter durch ihre plakathafte Rhetorik. Mehr ästhetischen Genuß können die neuesten Arbeiten, die „sanften Zeichen“ bereiten. Ihre zarten, dekorativen Reize wirken so kultiviert, weil sie weniger erstreben. a-th