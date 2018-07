Inhalt Seite 1 — „Pedantisch, verstaubt und etwas verlogen!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Bergisch-Gladbach

Im Haus Lerbach bei Bergisch-Gladbach erklärte der Hamburger Landgerichtsdirektor Dr. F. Bertram: „Der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches will auch in Zukunft den Ehebruch unter Strafe stellen, unter denselben Voraussetzungen wie bisher. Das ist zu bedauern, weil die Strafvorschrift sich für den Schutz der Ehe als völlig wirkungslos erwiesen hat und die wenigen Strafanträge, wie die Erfahrung zeigt, kaum auf achtbaren Motiven beruhen.“ Die Drohung mit einem Strafantrag werde beim Aushandeln wirtschaftlicher Folgen einer Ehescheidung von skrupellosen Ehegatten als Druckmittel benutzt. Im Auditorium gab es zustimmendes Kopfnicken. Es waren Juristen, Schöffen, Geschworene, Pädagogen nebst Frauen und Männern aus der Sozialarbeit, die bei der 11. Arbeitstagung der Friedrich-Naumann-Stiftung Probleme der Strafrechtsreform erörterten.

Der erfahrene Jugendrichter Bertram fand für seine Kritik einen wohl vorbereiteten Boden. Am Vortage hatte der Tübinger Strafrechtler Professor Baumann den neuen Entwurf als „ein wenig verstaubt, moraltriefend, etwas verlogen, von kleinlicher Pedanterie und voller Perfektionismus“, charakterisiert. Und er hatte die Frage gestellt, ob die Fleißarbeit der Großen Strafrechtskommission es überhaupt wert sei, zum Gesetz erhoben zu werden. Bedeute es denn wirklich einen Schritt nach vorn, hatte Professor Baumain gefragt, wenn Strafbestimmungen, die sich als kriminalpolitisch nutzlos erwiesen hätten, in ein neues Strafgesetzbuch hinübergerettet würden? Und in diese Kategorie der nutzlosen Strafbestimmungen. hatte er auch die Strafandrohung bei Ehebruch eingereiht.

Tatsächlich liegt der wesentliche Unterschuß zwischen alt und neu darin, daß im Entwurf, 1962 für den Ehebruch eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr vorgesehen ist, während das zur Zeit geltende Strafrecht sich mit einer Strafandrohung bis zu sechs Monaten begnügt. Der Text bietet keinen Hinweis für eine derartige „Reform“. Während es im § 172 des Strafgesetzbuches heißt: „Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben die Ehe geschieden ist, an dem schuldigen Gatten sowie. dessen Mitschuldigen mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft“, so formulierten jetzt die Reformer im neuen § 193: „Wer seine Ehe oder ehe fremde Ehe bricht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Strafhaft bestraft.“

In der Begründung zum Entwurf 1962 wird offen zugegeben, daß die Frage, ob die Strafdrohung gegen den Ehebruch beizubehalten oder in streichen sei, lebhaft umstritten ist. Man räumt sogar den Bedenken einen Platz ein, allerdings nicht mit der Eindringlichkeit, wie sie in Bergisch-Gladbach von Landgerichtsdirektor Bertram vorgetragen wurden: „Die geltende Bestimmung des §172 ist, wie das Leben und die Statistik zeigen, ohne jede Bedeutung für den Schutz der Institution Ehe oder des verletzten Ehegatten In den seltensten Fällen werde der verletzte Ehegatte aus achtenswerten Motiven einen Strafantrag gegen den Ehebrecher stellen. „Nur Arme und Dumme werden in den wenigen Fällen, in denen es überhaupt zum Strafantrag kommt, getroffen.“ Die wirtschaftlich Leistungsfähigen und die Klugen dagegen arrangieren sich. Überdies wird ein Ehegatte sich hüten, gegen denjenigen, der ihm Unterhalt zahlen muß und kann, einen Strafantrag zu stellen.

Der Landgerichtsdirektor war nicht erst an diesem Tage zu dieser Einsicht gekommen. Seine Argumente bezog er aus einer Resolution der Evangelischen Akademie der Hamburgischen Landeskirche, an der Bertram schon im Sommer 1960 mitgearbeitet hatte. Die Akademie hatte damals an den Herrn Bundesminister für Justiz. geschrieben: „Aus theologischer Sicht besteht kein Grund, sich, für die Bekämpfung des Ehebruchs mit dem groben und . unzulänglichen Mittel staatlichen Strafens einzusetzen.“ Nach christlicher Auffassung sei das nicht Sache des irdischen Strafrichters.

Der Ehebruch stehe unter Gottes Vergeltung. Es werde kaum einen Strafrichter geben, der innerlich frei und in der Überzeugung, ein richtiges Gesetz richtig anzuwenden, die von dem Gesetzgeber vorgesehene Gefängnisstrafe gegen einen Menschen verhänge, der das Opfer eines meistens aus niedrigen Motiven gestellten Strafantrages sei – und außerdem der einzige von Hunderttausenden, die das gleiche Delikt begangen hätten, aber nicht vor den irdischen Strafrichter kämen.