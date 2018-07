„...dabei kann dahingestellt bleiben, ob Damenschuhe mit sogenannten Pfennigabsätzen einen Modeartikel darstellen oder ein Gebrauchsgegenstand sind, worüber sich die Parteien streiten.“

Der Pfennigabsatz, so genannt, weil er in einer winzigen Fläche endet, die höchstens so groß ist wie skandinavische Œre, aber viel kleiner als ein Pfennig, ist gerichtsnotorisch geworden. Ein solcher Absatz paßt in kleinste Zwischenräume, weshalb die Damen, die Schuhe mit solchen Absätzen tragen, auf Zehenspitzen gehen, wenn sie Straßenpflaster überschreiten. Gehen sie über Asphalt, findet der Absatz nicht Rillen, nicht Löcher, hineinzurutschen. Dort schafft er sich selbst seine kleinen Vertiefungen.

Aber das macht nichts. Erstens geschieht es nur zur Sommerzeit, wenn der Asphalt weich ist, und zweitens gehört der Asphalt uns allen, auch den Damen, die solche Schuhe tragen. Selbst, wenn er es wollte, könnte der Stadtvater ja seine Töchter nicht für die Beschädigung des Asphalts haftbar machen.

Da ist ein Hauswirt in viel besserer Position. Wenn er in seinem Linoleumfußboden diese verdächtigen Spuren entdeckt, weiß er, an wen er sich halten kann. An seine Mieter. Und so machte es jetzt ein Hauswirt in Essen. Er klagte auf Schadenersatz, und ein Richter des Landgerichts urteilte so:

„Die Beschädigung von Fußböden durch sogenannte Pfennigabsätze der Damenschuhe liegt nicht im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache und verpflichtet deshalb den Mieter zum Ersatz des dem Vermieter dadurch entstandenen Schadens.“

In den „Gründen“ ist die Rede von „Eingriffen in die Substanz der Mietsache“. Und es heißt: „Denn es kommt nicht so sehr darauf an, mit welchen Gegenständen der Gebrauch der Mietsache seiner vertraglichen Bestimmung nach ausgeübt wird. Entscheidend ist vielmehr, welchen Gebrauch das Mietobjekt unter Beachtung der allgemeinen Obhutspflicht und der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zweckes zuläßt.“

Viel mehr noch und ebenso Kompliziertes ist in den Urteilsgründen zu lesen – und nicht einmal als Mikrofilm dürfte der Text über den Fall auf einer Absatzspitze unterzubringen sein.