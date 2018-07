Von Marianne Oeste de Bopp

Lateinamerika? Was für ein Sammelbegriff heterogener Gebilde. Es ist unmöglich, von einem einzigen Land aus die Geltung der deutschen Literatur in einem halben Kontinent zu beurteilen. Gemeinsam ist vielen lateinamerikanischen Ländern die Sprache, aber nicht allen. Gewiß, die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse haben sich für alle ähnlich vollzogen: seit dem sechzehnten Jahrhundert spanische oder portugiesische Herrschaft, die die indianischen Kulturen, wo sie existierten, mehr oder weniger vernichtete; Unabhängigkeitskriege gegen Spanien und Portugal am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Aber wie verschieden ist gerade der Anteil des indianischen Elements in jedem dieser Länder! Charakter und Entwicklung der Völker, die aus der spanisch-indianischen Mischung entstanden, Abschließung von Europa, Nachbarschaft fremder Kulturen, Neigung zu bestimmten Ländern Europas, alles das schuf differenzierte Nationen, geprägt von ihrem individuellen historischen Schicksal. Und so läßt sich von Mexiko aus nur über Mexiko berichten.

Hier ist das Verhältnis zur deutschen Literatur sehr stark durch die politischen Ereignisse bestimmt gewesen. Die spanischen Vizekönige suchten die Kolonien hermetisch von Europa abzusperren. Ideen der Reformation, neue freiheitliche Gedanken der Aufklärung oder gar der französischen Revolution durften in Mexiko nicht eindringen. Die Unruhe und Unbotmäßigkeit der Kolonien, in denen ständige Schwierigkeiten zwischen Spaniern und den in den Kolonien von spanischen Eltern geborenen Kreolen schwelten, durften nicht geschürt werden. Diese Kreolen und Mestizen sind die Träger der Unabhängigkeitsbewegung; erst um 1910 folgte die nächste Stufe der Emanzipation, der Aufstand der Mestizen und Indianer.

Im vizeköniglichen Neuspanien wurden kulturelle Interessen von Spanien her durch Zeitschriften und Bücher befriedigt, die auf spanischen Schiffen kamen oder in hiesigen Druckereien erschienen. Sie mußten der Inquisition vorgelegt werden und unterlagen schärfster Zensur, die sie verbot, erlaubte oder expurgierte. So war der größte Teil der eingeführten Bücher religiöser Art; an deutschen finden sich darunter lateinisch geschriebene theologische Werke, spanische Übersetzungen etwa des Thomas a Kempis, Taulers, Streitschriften des Dr. Eck gegen Luther und Erbauungsschriften. Das dauerte bis zum Ende der spanischen Herrschaft. Heimlich aber, mit dem fortschreitenden achtzehnten Jahrhundert, drangen immer stärker verbotene Ideen nach Mexiko, Bücher verborgen im Gepäck fortschrittlicher Reisender, die in Europa der gefürchteten liberalen Ansteckung ausgesetzt gewesen waren. Vergeblich forderte die Inquisition zur Ablieferung auf und drohte den Besitzern die Exkommunikation an.

Auch die Zeitschriften aus Spanien, die in geringer Anzahl in die Kolonien gelangten, begannen ein verändertes Gesicht zu zeigen: Da ist eine Artikelserie von Lessing, eine Abhandlung von Klopstock, ein Vortrag von Herder und sogar der eine oder andere Aufsatz über deutsche Literatur, mit bis ins Unverständliche verstümmelten Namen und gewissen religiösen Vorhalten.

Der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts wurde der Beginn der politischen wie der geistigen Revolution. Liberale Spanier, Mexikaner und andere Lateinamerikaner lebten als Flüchtlinge vor dem politischen Druck Spaniens in London. Sie gründeten Klubs und Zeitungen, von deren einige in London, andere in New York erschienen. Diese Gruppen standen in Verbindung mit den; Liberalen in der Heimat, sie wurden zu Vermittlern der revolutionären Literatur, also auch der deutschen Klassik und Romantik. Die vollzogene Sezession riß alle Türen auf, die bisher verschlossen waren. Mexiko eroberte gleichzeitig mit der Freiheit von Spanien die Verbindung mit dem geistigen Europa.

In wenigen Jahrzehnten entfaltete sich eine überraschende Blüte geistiger Kultur; Zeitungen und Zeitschriften wurden gegründet, eine Fülle von Büchern aus ganz Europa kam herein. Und wie Deutschland für das Virreinat vor allem Wiege des Protestantismus war und Bücher von dorther allein deshalb verdächtig, wird es nun als den gleichen Gründen Paladin der Gedankenfreiheit für die Liberalen: Es ist das Land Luthers und Gutenbergs. So erscheinen jetzt Bücher über die Reformation, Werke von Schiller, Goethe, Bürger, Gessner, Georg Forster, Basedow, Christian Wolf, Klopstock. Die gebildeten Mexikaner erkennen die Wichtigkeit und Notwendigkeit, den intellektuell Interessierten durch gute Übersetzungen und Sprachkenntnisse neue Horizonte zu eröffnen. Die Klage über schlechte, oft aus Frankreich kommende Übersetzungen, die Mahnungen, auch Deutsch zu lernen, verstummen nicht mehr.