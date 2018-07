Zwei gelbe Enten aus Zelluloid schwammen im künstlichen Teich, dessen Wasser der Wind zu einem zierlichen Wellenmuster kräuselte. Glasige Glanzlichter schimmerten auf der roten Mütze des Zwerges, der seine Karre mit grimmigem Grinsen über den frisch geschorenen Rasen des Gärtleins schob, in seinem Bart hingen ein paar Tautropfen. Seit dem Morgengrauen hockte ein fremder Mann auf der Bank am Holztisch vorm Haus. Er hatte den Kopf in die Hände gestützt, seine Füße in den schmutzigen Sportschuhen standen dicht nebeneinander auf dem Kiesboden. Er starrte aus weit aufgerissenen Augen zum Haus mit den geschlossenen Fensterläden hinüber, über dessen von Rosen umrankter Tür das Wort „Heimgefunden“ stand. Der Mann, der in der herbstlichen Morgenkühle fröstelte, versuchte sich wachzuhalten. Doch immer wieder verschwammen die Blütensterne der Dahlien, die rote Zwergenmütze und das Reh aus Gips, das am Gartentor Wache hielt, vor seinem Blick, Die schweren Lider fielen ihm über die Augen, er schlief für ein paar Minuten auf seinem Sitz.

Beim Anbruch des Tages war er, noch im Schutze der Dunkelheit, über den Zaun geklettert. Nach einer Nacht des Schreckens im Labyrinth der Drahtverhaue, Gräben und Minenfelder eingekehrt im Märchenland hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, nach einer atembeklemmenden Flucht vor den tastenden Lichtfingern der Scheinwerfer und den über das Sumpfgelände peitschenden Schüssen gestrandet an dieser nebelverhangenen Küste mit dem sanften, einschläfernden Wellenschlag, Es war schon spät im Jahr, die Grillen zirpten nicht mehr, nur ein paar Frösche hatten gequakt, als er bis zu den Knöcheln, den Knien im graugrünen Schlamm versunken war, der jetzt auf seinen Sportschuhen trocknete, nur ein paar schmutzige Kröten hätte er aufgeschreckt bei seiner einsamen Wanderung durch das Niemandsland der morastigen Weiden. Doch im Morgengrauen brach wie an einem Frühlingstag ein vielstimmig lärmendes Vogelkonzert los, um ihn im Land der Freiheit zu begrüßen.

Niemand hatte ihn begleitet auf seinem Weg durch das Schattenreich, allein war er aufgetaucht aus der Unterwelt, wo die Herbstzeitlosen auf den Wiesen blühen, die blaßvioletten Blumenkelche der Toten. Ein Schiffbrüchiger, der Atem schöpft auf. einer Bank und sich festklammert am Tisch fremder Leute wie an den Planken eines sinkenden Bootes. Nur das neugierig äugende Reh aus Gips und der grimmig lächelnde Zwerg mit der Schubkarre waren bereit zu seinem Empfang. Vielleicht würde es ähnlich sein, wenn man nach dem Tod wieder aufwachte, in einem grauen Morgenland, an einem ausgestorbenen Strand, gegen dessen Sandbänke das Meer unermüdlich Wellen schickte. Vielleicht erwartete man auch in jenem Land zu so früher Stunde keine Gäste.

„Schon wieder Besuch!“ stand in kunstvoll eingelegter Muschelschrift auf dem Sandpfad, der vom Gartenzaun zur Haustür führte – eine scherzhafte Mahnung der Bewohner, die sich ausruhen wollten von ihren Freuden aus der Stadt, von Geschäften und Alltagssorgen. Schon wieder Besuch im Schneewittchenland hinter den sieben tödlichen Bergen! Diesseits und jenseits wehte die gleiche, vom milden Herbstwind bewegte Luft, liefen dieselben Wellen gegen den Sandstrand, doch die Welt hinter dem letzten Hindernis aus Stacheldraht und Beton erschien ihm so fremd, als brauche er eine neue Sprache, um sich ihren Bewohnern verständlich zu machen.

Eine Frau im blaßvioletten Morgenmantel erschien am Fenster, stieß die Laden auf und blinzelte aus schlafschweren Lidern in die Morgensonne. Als sie den Mann am Holztisch entdeckte, erstarrte sie in ihrer Haltung mit erhobenen Armen, so als bedeute eine einzige unbedachte Bewegung den Tod.

„Komm hierher, Vati, sieh dir das an!“ Ihre Stimme klang tonlos und gepreßt. Aus dem Hintergrund, des Zimmers antwortete ihr ein unverständliches, dumpfes Gemurmel.

„Ein Mann sitzt am Tisch, ein fremder Mann ist in unserem Garten!“