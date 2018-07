AACHEN (Stadttheater):

„Kleiner Mond von Alban“ von James Costigan

„Ein sehr leises, sehr schwer zu besetzendes und sich nur einem; innerlich bereiten Publikum erschließendes Stück“ nennt die „Deutsche Zeitung“ die Arbeit des jungen Iro-Amerikaners. Als „religiöses Gebrauchsstück, eine Mischung aus Unterhaltung und Erbauung“, wird die deutsche Erstaufführung in der „Stuttgarter Zeitung“ bezeichnet. Während der Dubliner Straßenkämpfe 1922 sieht ein schwer verwundeter englischer Leutnant seine letzte Hoffnung in den Gebeten der ihn betreuenden. Krankenschwester, einer Vinzentinerin, die mit dem Himmel den gleichen Vertrag schließt: erst Rettung – dann endgültige Bekehrung. „Immerhin verhalf Friedhelm Schauwienholds Inszenierung zur dankbar vermerkten Begegnung mit einer aufstrebenden Schauspielerin: Hanni Seiffert.“ Den Leutnant spielte Konrad Krauß.

DÜSSELDORF (Komödienhaus)

„Feuerwerk“ von Paul Burkhard

Eine neue Bühne, die mit ihrem Namen zugleich auf das Düsseldorfer Schauspielhaus und das Kom(m)ödchen anspielt, wurde in dem umgebauten Kino am Worringer Platz, eröffnet, wo schon die Düsseldorfer Oper den Neubau, ihres-Hauses abgewartet hatte. Jetzt handelt es sich um eine Privatbühne, die von dem Tournee-Theater-Unternehmer Hellmuth Düna betrieben wird. Die Eintrittspreise betragen bis zu 15,70 DM, aber auch „die Produktion ist wohl die teuerste, die sich ein rheinisches Privattheater jemals geleistet hat Das bezieht sich nicht nur auf die Starbesetzung mit Clanche Aubry und Karl Schönböck in den Hauptrollen, mit nicht geringeren Größen als Dorothea Wieck und Hilde Sessack in kleineren Aufgaben, sondern auch auf die Ausstattung durch Jan Schlunach steht in der „Stuttgarter Zeitung“. Nach dem Eindruck der „Düsseldorfer Nachrichten“ besitzt Erik Odes Regie den schönsten Vorzug sogenannten Boulevardtheaters: die völlige Klarlegung jeder Szene, die entschiedene Profilierung auch der kleinsten Figur... „O es tut wohl, wenn man zuviel Darstellungs-Theater absitzen muß, diesen Enthusiasmus eines Ensembles zu erleben, bei dem man spürt, daß jeder bereit ist, sich – bildlich gesprochen – für die volle Kasse zu zerreißen.“

GELSENKIRCHEN (Städtische Bühnen):