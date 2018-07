Das Hauptmann-Jahr quält sich so dahin: Keine Rede bisher von Gewicht (wie bei Schiller 1955 die große Huldigung Thomas Manns), keine Lese-Renaissance, kaum eine Inszenierung von Faszination – vielleicht kommt der 100. Geburtstag sozusagen zu früh, zur Zeit jedenfalls macht manches an Hauptmanns Hinterlassenschaft einen spürbar bejahrten und gestrigen Eindruck. Das Fernsehen gibt da in seinen Jubiläums-Inszenierungen keine Ausnahmen, wenn auch der Tiefpunkt erst jetzt, mit „Gabriel Schillings Flucht“, erreicht worden ist.

Schon die Stückwahl war unglücklich: Wieder so eine Hauptmannsche Gefühlsqual, ein Mann zwischen zwei Frauen, glutäugig, fordernd, verbrennend die eine, dienend, lähmend, mit betulicher Liebe erdrosselnd die andere – es macht einen bald mißmutig, sich immer wieder mit Hauptmanns erotischen Problemen herumschlagen zu müssen, wenn sie nicht Form, nicht Kunst geworden sind. Aber William Dieterle hat das noch dazu in der besten Geiselgasteig-Manier in Szene gesetzt, so daß das bei Hauptmann doch zumindest Großgefühlte eine kleine Sentimentalität wurde – und sentimental ist Hauptmann nun schließlich selbst in seinen schwächsten Momenten nicht.

Aber der Fehlschlag ist weniger Dieterle aufs Konto zu buchen als der Produktionsleitung, die wissen muß, was Dieterles Sache ist und was nicht. Eine Angelegenheit, die auf dem schmalen Grat zwischen Tragik und Rührstück balanciert, muß von einem hart kontrastierenden und verknappenden und intellektuellen Mann in die Hand genommen werden. Er hätte (mit kräftigen Strichen) vielleicht selbst „Gabriel Schillings Flucht“ wieder sehenswert gemacht.

Der Tschechow-Abend fand nur zur Hälfte statt: Das eine der beiden kurzen Stücke wurde einer Sportsache wegen plötzlich aus dem Programm genommen, wodurch der stehengebliebene Einakter „Das Jubiläum“ die Funktion eines Programm-Füllsels bekam. Da der ursprünglich vorgesehenen Kombination ja wohl kaum eine leere Additionsabsicht, sondern ein geistiges Prinzip zugrunde lag, wird der Tschechow-Abend in seiner vollständigen Gestalt vermutlich demnächst angesetzt werden. Dann soll über diese Sachen zusammen geurteilt werden. lupus