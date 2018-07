Von Hoimar v. Ditfurth

Spätere Generationen werden uns darum beneiden, daß wir dabeigewesen sind, als sich unser Weltbild grundlegend änderte – nur werden wir dann zugeben müssen, daß wir selbst davon so gut wie nichts gemerkt haben. Wie könnte es anders sein? Unsere Aufmerksamkeit ist von den Sensationen absorbiert, die laut auf uns einstürmen, während das wirklich Neue unmerklich leise in unser Bewußtsein dringt, auch dann, wenn es sich der donnernden Schubkraft riesiger Raketen bedient. Alles Neue kommt auf Taubenfüßen.

*

Gebannt starren wir auf die spektakulären Einzelerfolge der beginnenden Raumfahrt, und noch immer reden wir uns die Köpfe heiß darüber, ob es „vernünftig“ ist, nach den Sternen zu greifen. Dabei beginnt sich schon heute aus den Ergebnissen der modernen Forschung gleichsam mosaikartig ein neues Bild der Welt zusammenzufügen, dessen Linien und dessen unermeßliche Bedeutung für die Zukunft des Menschen zwischen den Zeilen eines Aufsatzes erkennbar werden, den der amerikanische Wissenschaftler Frank B. Salisbury vor einiger Zeit in der repräsentativen Zeitschrift „Science“ veröffentlichte.

Salisbury hat sich die Mühe gemacht, die auf viele einzelne Publikationen verstreute Ernte der astronomischen Marsforschung der letzten Jahre zusammenzutragen. Er leitet sein Referat mit der schlichten Feststellung ein, „die bei weitem plausibelste Erklärung“ der in den letzten Jahren gewonnenen Ergebnisse bestehe in der Annahme, daß es auf unserem Nachbarplaneten organisches Leben gibt. Dabei sei gleich hinzugefügt, daß Salisbury ernstlich nur an pflanzliche Lebensformen denkt. Er zitiert zwar einige Autoren, die wesentlich weiter gehen und die Ansicht vertreten, daß zur Erklärung bestimmter Resultate ihrer Beobachtungen auch die Hypothese animalischer, hinsichtlich mancher Daten sogar die intelligenter (!) Lebensformen diskutiert werden müsse, macht dabei für sich selbst aber die kritische Einschränkung, daß er das erst sehen wolle, bevor er es glauben könne.

Zu diesen rein spekulativen Hypothesen gehört der Hinweis auf die Möglichkeit, daß die beiden Marsmonde Deimos und Phobos künstlichen Ursprungs sein könnten. In der Tat gibt es sowohl in der Geschichte als auch in den physikalischen Eigenschaften dieser Trabanten einige Eigentümlichkeiten, die sich nicht leicht erklären lassen. Ihre beinahe kreisrunden, äquatorialen Kreisbahnen unterscheiden sich von denen aller anderen natürlichen Satelliten unseres Sonnensystems. Beide Himmelskörper kreisen ungewöhnlich nah über der Marsoberfläche, beide sind – relativ – außerordentlich klein. Ferner lassen sich gewisse Bahnunregelmäßigkeiten wenigstens des einen von ihnen mathematisch am ehesten durch die Annahme erklären, daß es sich um eine Hohlkugel handelt. Schließlich könnte man auch noch anführen, daß 1862, in einem Jahr größter Marsnähe, eine planmäßig durchgeführte Suche nach Marsmonden ergebnislos verlief, während bei der nächsten Opposition, 1877, unter instrumentell kaum verbesserten Bedingungen, beide Trabanten mühelos gefunden werden konnten.

Vulkane oder Atombomben?