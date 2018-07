Nach Ansicht des Bundesschatzministeriums zeigt das Festhalten der Volksaktionäre in ihren Volkswagen-Aktien die „Betriebstreue des Kleinanlegers“. Damit sei bewiesen, daß die Kleinaktionäre nicht auf spekulative Gewinne aus seien. Bis Ende September haben nach den Unterlagen des Ministeriums von 100 Aktionären, die Volkswagen-Aktien gekauft haben, noch 76 ihre Aktien im Erstbesitz. Die Abgabeneigung sei in den letzten Monaten „auffallend gering“ gewesen. Im August verkauften nur 0,2 % und – nach vorläufigen Schätzungen – im September ebenfalls nur 0,2 % ihre Papiere. Nach fast anderthalb Jairen haben somit nur 23,8 % der Kleinaktionäre ihre Anteile am Volkswagenwerk abgestoßen.

Natürlich kann man in diesem Zusammenhang auch von „Betriebstreue“ sprechen, aber ebenso steht fest, daß diese Treue nicht ganz freiwillig ist, sondern zumindest in diesen Monaten sehr viele nüchterne Hintergründe, hat. Veräußert nämlich heute ein Erstzeichner seine VW-Aktien, so muß er eine Nachzahlung in Höhe des ihm seinerzeit gewährten Sozialrabatts (bis zu 20 %) leisten. Von dieser Nachzahlung ist er aber befreit, wenn er bis zum nächsten Frühjahr wartet, denn dann ist die zweijährige Sperrfrist abgelaufen. Je näher dieser Termin rückt, um so weniger besteht die Neigung, VW-Aktien abzustoßen. Denn warum soll man Geld verschenken?

Andererseits kann nicht verschwiegen werden, daß die VW-Aktie als Anlagepapier inzwischen an Reiz verloren hat. Die Anleger sind renditebewußter geworden. Auf der gegenwärtigen Kursbasis läßt sich bei der VW-Aktie nur eine „Verzinsung“ von 2,6 % ausrechnen. Das ist nicht viel. Eine Dividendenerhöhung gilt als ausgeschlossen. Infolgedessen wendet man sich heute mehr den IG-Farben-Nachfolgern zu, bei denen eine Rendite von knapp 4,9 % zu erreichen ist.

Wenn die Anleger nicht kaufen und die Aktienbesitzer nicht verkaufen, ist die Frage berechtigt, woher denn die täglichen Umsätze kommen. Und da stößt man auf etwas, was die Väter der VW-Aktien-Aktion sicherlich nicht gewollt haben. Die VW-Aktie ist nämlich das Spekulationspapier der deutschen Börse geworden. Der Markt ist relativ eng (zweijährige Sperrfrist!), infolgedessen kann der Kurs leicht beeinflußt werden. Noch vor neigen Wochen war hier die Baisse-Spekulation ungewöhnlich aktiv, besonders eine Düsseldorfer Gruppe. Sie hat den VW-Markt mit Millionenbeträgen überschwemmt, die sie gar nicht in Besitz hatte, sondern erst auf ermäßigter Basis einzukaufen hoffte. Man wird der Baisse-Spekulation einigen Erfolg nicht bestreiten können. Die Masse der Erstzeichner hat sich allerdings durch diese Manöver nicht irremachen lassen. Auch in den kommenden Wochen ist mit lebhaften Kursschwankungen bei den VW-Aktien zu rechnen.

–t