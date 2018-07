Überliquidität, als Quelle der Preissteigerungen – Banalitäten aus dem volkswirtschaftlichen Proseminar

Von Wolf-Dieter Becker

Welle des Pessimismus, die die Wirtschaft der Bundesrepublik seit einem Jahr heimsucht, droht sich zu überschlagen. Staat und Industrie wollen Askese üben – bei den Ausgäben und bei denGewinnen. Dem kleinen Männ wird eindringlich nahegelegt, den großen Beispielen zu folgen und sich gleichfalls einzuschränken. Dies allein sei die gerechte Sühne für die wirklichen Sünder. Ist. das wirklich der Weisheit letzter Schluß?

Es gibt recht sachkundige Stimmen, die meinen, daß diese „Reue“ reichlich spät komme. Der publikumswirksame „Preisstopp“, den, die Industrie aus freien Stücken über sich verhängen will, falle in eine Konjunkturphase, in der Preissteigerungen auf breiter Linie ohnehin nicht mehr durchsetzbar seien. Die Selbstbeschränkung bei den Bundesausgaben werde zu einem Zeitpunkt wirksam, von dem man heute noch nicht recht weiß, wie die Konjunkturlage dann aussehen wird. Doch abgesehen davon leisten alle jene verzweifelten Versuche, mit einer verfahrenen Wirtschaftslage fertig zu werden, einer falschen, ja, einer unter Umständen für die Zukunft gefährlichen Mythenbildung Vorschub.

Darin liegt Ironie und Tragik zugleich. Nicht der Fiskus, nicht die Unternehmer, nicht die einzelnen Arbeitnehmer und nicht die Gewerkschaften waren doch allein daran „schuld“, daß die Preise stiegen, während die Konjunktur stagnierte. Und auch nicht die Aufwertung ist daran „schuld“, daß der Export schwieriger wird und die Handelsbilanzüberschüsse schrumpfen. „Wie der Wind in Trauerweiden“ klingen nun die gutgemeinten Appelle zum Maßhalten und die Klagen der Exporteure; aber sie richten sich an die falsche Adresse.

Wer hat schuld?

Jene Feststellung gehört doch zu den ökonomischen Banalitäten, wonach Preisforderunjen immer nur so weit durchsetzbar sind, wie es die wirksame Nachfrage gestattet. Wenn es die wirksame Nachfrage nach Arbeitskräften möglich macht, daß 30 und 40 % über den Tarifvereinbarungen liegendeEffektivlöhne gefordert und bewilligt werden, so trifft der Vorwurf nicht die Arbeitnehmer oder Gewerkschaften. Wenn die wirksame Nachfrage auf den Gütermärkten auch bei ständig steigenden Preisen nicht befriedigt werden kann, so trifft der Vorwurf nicht die Unternehmer. Wenn der geltende Steuertarif infolge höher Gewinn- und Einkommensteigerungen mehr einbringt, als bei nüchterner Schätzung zu erwarten war, so trifft der Vorwurf ebenso wenig den Fiskus, wie wenn die Parlamente auf Grund dieser Tatsache törichterweise höhere Ausgaben – also „mehr Nachfrage“ – beschließen.