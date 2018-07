Von Peter R. Hofstätter

Was Könnte es Schöneres geben, als Montag früh – die Welt liegt da bekanntlich noch Im bläulichen Schein der Unausgeschlafenheit – jemanden zu finden, der uns versichert, für heute und morgen bestünden im Beruf Erfolgstendenzen, ganz besonders günstig seien diese Tage jedoch für Finanz- und Liebesfragen!

Mir ist dieses Glück unlängst zuteil geworden. (Der Montagmorgen hatte dadurch zweifellos gewonnen; bis Dienstag abend aber stellte sich in der Tat heraus, daß alles ganz leidlich gegangen war: Beruf, Finanzen und – na ja – auch die Liebesfragen; es war nämlich keine aufgetreten, und das darf man doch als durchaus „günstig“, verbuchen.

Der geneigte Leser hat sicher schon erraten, daß meine montägliche Weisheit aus der Zeitungs-Astrologie stammte. Da nach einem Ergebnis der Umfrageforschung ungefähr 50 Prozent Her erwachsenen Bundesbürger – das sind also etwa 20 Millionen Menschen – einmal in der Woche ein Horoskop lesen, kann ich wohl gestehen, daß ich dies auch gelegentlich tue. Die Sache lohnt sich!

Das merkt man freilich erst, wenn man nicht bloß unter dem eigenen Geburtsdatum nachsieht. Dafür, daß einem etwas Angenehmens vorausgesagt wird, besteht eine sehr gute Chance. Ziemlich gleichgültig, ob es sich nun um Tages- oder Wochenhoroskope handelt, findet man rund siebenmal soviel positive Weissagungen wie negative, und dazwischen eine sehr große Gruppe allgemeiner Ratschläge, dank deren man Gefahren zuvorkommen und Schaden vermeiden kann.

Meiner eben erst drei Monate alten Tochter wurde am nämlichen Montag empfohlen: „Paß dich Menschen und Situationen geschickt an“; ihre zweijährige Schwester sollte sich dagegen nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Nun, das sind im großen und ganzen recht nützliche Maximen, denen man an den meisten Tagen der Woche Gehör schenken darf.

Natürlich bilde ich mir bei meiner Lektüre niemals ein, daß die Sterne auch nur das geringste mit den Horoskopen oder mit meinen Berufs-, Finanz- und Liebesfragen zu tun haben könnten. Nein, soviel Leichtgläubigkeit widerspräche all den klugen Sätzen, die ich in meinem Horoskop über die Jahre hinweg, gelesen habe.