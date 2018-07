Von Hans J. Knigge

Das Büro ist zur Zeitsignatur geworden. Die Bürohochhäuser bestimmen bereits die Silhouette des Großstadtbildes. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten arbeiten hinter Schreibtischen und Schreibmaschinentischen. Hinter zwei Menschen, die produzieren, steht einer, der verwaltet, oder, wie es der Soziologe Karl Martin Bolte ausdrückt: „Unsere Gesellschaft durchläuft nach einer Phase der Technisierung notwendigerweise eine solche der Bürokratisierung.“ Mit anderen Worten: Die moderne Gesellschaft sieht sich heute einer gigantischen „Großmacht Büro“ als der alles beherrschenden Arbeits- und Ausdrucksform unserer Zeit gegenüber. Und die Ergebnisse sind beängstigend: Die „Rationalisierung“ hat mit ihren modernen technischen Mitteln das vermindert, was sie eigentlich vergrößern sollte – die „Produktivität“ der Büroarbeit.

Was heißt „Büro“? Woher überhaupt kommt der Begriff? Die Ableitung führt über das lateinische burra – „zottiges Gewand“ – zu altfranzösisch bure und dessen Diminutiv burel und zu bureau, und das hieß ursprünglich Tuch, mit Tuch bezogener Tisch, woraus dann pars pro toto Amtstisch und Amtsstube. wurde. Das grüne Tuch – grün; weil ursprünglich die Stammes- und Landesherren. Recht sprachen vom Tisch mit frischem Grün – ist also der Ursprung und das Symbol der Amts-, der Schreibstube. Es war zugleich Zeichen des Herrschaftsanspruches.

Daher ist „vom grünen Tisch aus regieren“ gleich bürokratein. Bürokratie – zum ersten Male 1764 von Vincent de Gourney (und zwar in durchaus abwertendem Sinne) gebraucht – heißt dann wohl 300 Jahre später die Tätigkeit, in der sich die totale Macht des Büros ausdrückt. Morstein-Marx unterscheidet in seiner „Einführung in die Bürokratie“ vier typische Herrschaftsformen in der Entwicklungsgeschichte:

1. Die Wächter-Bürokratie. Hier ist die verpflichtende Idee, das Leitbild: Man fühlt sich nur der Sache verantwortlich. Wir haben: diesen Idealismus 1945 beim Wiederaufbau total zerstörter Betriebe gar nicht selten erlebt.

2. Die Klassen-Bürokratie: Bestimmte soziale Schichten besitzen das Privileg, oder sie beanspruchen die führende Stellung im Büro. Auch heute finden wir vielfach noch in den Betrieben die inneren Positionskämpfe etwa zwischen Technikern und Kaufleuten.

3. Die Patronage-Bürokratie: Die Herrschaft einer Clique, die sich gegenseitig auch dann stützt und an der Macht hält, wenn die sachlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind.