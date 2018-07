Der eine aus dem Rokoko, der andere, aus jüngster Vergangenheit

Dem, der manchmal über neue Poesie redet, ist es geläufig, das Krolow-Gespräch: Schon den Gedichtband von Krolow angeschaut? – Welchem – Na ja, den allerneuesten. – Schreibt mir ein bißchen zuviel und zu leicht. – Kein Wunder, er lebt ja davon. – Wenn er nur nicht soviel Talent hätte.... – Eben doch auch das nutzt sich ab.

Die Angelegenheit ist vertrackt. Gelesen haben die beiden anscheinend das neue Buch von Krolow nicht, doch mit ihrer Meinung sind sie rasch zuhande. Und solchermaßen brabbelt man kritisch schon seit Jahren, ein Vorurteil pflegend, das selbst honorige Kritiker bei der Lektüre hindort.

Neun Gedichtsammlungen hat Krolow zwischen 1943 und heute veröffentlicht, und wer zumindest fünf davon kennt, wird erstaunt sein über das Maß an geduldigem und ungemein behutsamen Fortschritt, das sich, Gedicht nach Gedicht, abzeichnet. Er sieht die Variationsbreite, die Beweglichkeit in der Aneignung, die vibrierende Musikalität. Schwer lassen sich die breitzeiligen, bitteren Oden (nachzulesen in „Die Zeichen der Welt“, 1952) aus der Erinnerung vertreiben; auch die Liebesgedichte nicht, die er damals schrieb: Wo die Mutlosigkeit sich unterm Morgenlicht krümmt und seufzend verendet. Man applaudiert ihm als freundlichem Naturschilderer, als einem soignierten Pansflötisten, und überhört die gelegentliche Schärfe des Tonfalls, seine Traurigkeit und seine Ironie. Zwar haben nicht wenige seiner Gedichte den Anschein von Gefälligkeit, von kunstvoller Glätte, doch oft zuckt man, noch verführt vom Wohlklang, unter einer. herben, genau eingesetzten Metapher zusammen, die sich dem Zartsinn widersetzt. Er liebt es, die Wörter leicht zu machen, „zierlich“, was eine seiner Lieblingsvokabeln ist. Und seine Hausgeister – Scarlatti, Pergolesi, Catull, Alberti und Cocteau – haben ihm das köstlich vorgeführt. Der süße Pergolesi-Ton – wohl hängt er ihm nach; den galligen Nachgeschmack hat er freilich auch auf der Zunge.

Lange hat ihn der Reim gelockt; er bot sich ihm an als musizierender, bisweilen doppelsinniger und verdeckender Verbinder. In seiner neuesten Sammlung (und schon in den beiden Bänden vorher) – – hat er ihn aufgegeben. Er hat die gehauchte Sprödigkeit entdeckt, das Gelispel, kurz vorm Verstummen. Die Korrespondenz mit Gedichten einiger Spanier, die Krolow übersetzt hat, ist den Zeilen anzumerken: ein einprägsamer, ebenso lakonischer wie tänzerischer Rhythmus führt die Sätze. Es sind transparente Bilder, die auf Antworten warten. Die Antworten können ausbleiben, doch sie können auch, widerrufend oder fortführend, gegeben werden. Krolow spielt, um neue und ungewöhnliche Metaphern nie verlegen, auch mit den Regeln der Surrealisten. Dabei unterlaufen ihm, selten, Bildverbindungen, die komisch sind („Unter offenen Hemden / niemals soviel Himmel! / Himmel wie der Brustkorb / eines Mannes“), andererseits schafft er vielen seiner Gedichte gerade durch die Verwendung derartigen Materials einen Spielraum, der von Echos durchtönt ist und den imaginäre Gestaltenzüge durchwandern.

Die Vögel sind seine Freunde; ihnen traut er verwandelnde Macht zu, ihrem immer gleichen Lied. Er belustigt sich an ihren Gaunereien: Galgenvögel sind sie für ihn alle ein wenig. Auffallender noch ist seine Sympathie fürs Wasser: Ich habe nur wenige Gedichte in dem neuen Band gefunden, in dem es nicht fließt, nicht gurgelt oder strömt, in dem nicht Flüsse, Seen oder das Meer Kulisse bildeten, mehr als Kulisse – sie werden zum tragenden Element seiner Gedanken, seiner Imagination. Verschwistert ist das Wasser der Luft, die leicht und zärtlich ist.

Selbst den Dingen ist bei Krolow Sensibilität eingegeben: „empfindliche Netze“, „weibliche Straße“; da stellt sich eine Art von Ding-Neurasthenie ein, die den Leser erschaudern macht: Er sieht sich umstellt von zusammenzuckenden Gegenständen, die sich unterm Angriff aufzulösen vermögen.