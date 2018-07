Am 10. Dezember 1962 beginnt in Brüssel die „Europäische Konferenz für Soziale Sicherheit“, die im Auftrag der EWG-Kommission, der Hohen Behörde (Montanunion) und der Euratom-Kommission Richtlinien für eine Harmonisierung der sozialen Leistungen in den sechs EWG-Staaten erarbeiten soll. Den etwa 150 Konferenzteilnehmern – Vertretern der Fachministerien, der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sowie einiger Gruppen freier Berufe – werden als Unterlage für ihre Beratungen die Vorschläge von elf Haupt- und einer Reihe von Mitberichterstattern vorliegen, die gegenwärtig noch als streng vertraulich behandelt werden. Gleichwohl sind einige dieser Berichte in den letzten Wochen bekanntgeworden und haben beträchtliches Aufsehen erregt. Wenn auch aus Brüssel nach Bekanntwerden dieser Arbeitsunterlagen nachdrücklich erklärt worden ist, daß in ihnen nur die Meinung der jeweiligen Verfasser wiedergegeben wird und daß sie für die Europäischen Exekutiv-Organe zudem unverbindlich seien, bleibt doch ein Unbehagen über die Vorbereitung dieser Konferenz zurück.

Es ist die Aufgabe der Europäischen Kommission, Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der sechs der EWG angeschlossenen Staaten zu beseitigen. Möglicherweise ist dazu auch, auf lange Sicht, eine Angleichung der sozialen Sicherungssysteme innerhalb der EWG erforderlich. Wenn dem so ist und die Kommission nun im Dezember dieses auf jeden Fall langwierige Vorhaben in einem ersten Gang in Angriff nehmen will, wäre es sicher gut und nützlich gewesen, wenn man sich in Brüssel der Mitarbeit wirklich unabhängiger Sachverständiger versichert hätte. Leider ist das nicht der Fall. So werden in diese mit politischem Dynamit ohnehin geladene Konferenz durch die berufliche und organisatorische Zugehörigkeit der Berichterstatter von vornherein Richtungsauseinandersetzungen getragen, die der Sache, um die es in Brüssel im Dezember geht, sicher nicht gerade förderlich sein werden.

Die Ausarbeitung wichtiger Unterlagen wurde Gewerkschaftsmitgliedern übertragen. So machen im Dezember die Vorschläge

für die Harmonisierung der Krankenversicherung der Mitarbeiter in der Abteilung Sozialpolitik im DGB, Bernt Heise,

für die gesamte Angleichung der sozialen Sicherheitssysteme der Sekretär der Force Ouvrière, einer linksradikalen französischen Gewerkschaftsorganisation, Charles Veillon.

Es berichten ferner

über die Altersversorgung der luxemburgische Arbeitgebervertreter Dr. Pauly,

über die Unfallversicherung der deutsche Geschäftsführer einer Berufsgenossenschaft, Kupsthal, • über den Umfang der sozialen Sicherheit der belgische Industrievertreter Arets.

Der politisch am meisten mit Sprengstoff geladene Bericht ist der des DGB-Mannes Heise (vgl. DIE ZEIT vom 21. September). Heise ist die rechte Hand des Leiters der Hauptabteilung Sozialpolitik im DGB, Hermann Beermann. Er wurde im April dieses Jahres mit der Berichterstattung über die Krankenversicherung beauftragt, ohne daß man vorher die Bundesregierung konsultierte.