Das Bundeskabinett hat dieser Tage den vom Starke-Ministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung der Reparationsschäden beraten und auch grundsätzlich gebilligt, aber noch nicht verabschiedet. Der Entwurf soll vielmehr zunächst mit den Ländern abgestimmt werden. Außerdem will man genauer prüfen, ob der vorgesehene Entschädigungsmodus nicht etwa zu „anderweitigen Regelungen verwandter Materien“ in Widerspruch steht, und dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt, es möglichst nicht zu „Berufungen“ anderer Geschädigtengruppen kommen zu lassen, nämlich solcher, „deren Entschädigung bereits in bestehenden Gesetzen geklärt worden ist“. In diesem Zusammenhang nennt das im „Bulletin“ veröffentlichte Kommuniqué das Lastenausgleichs- und das Kriegsfolgengesetz.

Was hiermit gemeint sein kann, bleibt völlig unklar. Es ist bekannt, und das Kommuniqué bestätigt es erneut, daß der im Bundesfinanzministerium ausgearbeitete Entwurf „von den Grundsätzen des Lastenausgleichs ausgeht“ – was also bedeutet, daß Entschädigungen nur an natürliche, nicht aber an juristische Personen gezahlt werden sollen. Bleibt es bei dieser Entscheidung, so wäre mit „Berufungen“ aus dem Kreis der Lastenausgleichsempfänger keinesfalls zu rechnen. Und noch weniger zu befürchten wären irgendwelche „Berufungen“ von Personen oder Firmen, deren Entschädigungsansprüche im Allgemeinen Kriegsfolgengesetz oder im Besatzungsschädengesetz geregelt sind. Weshalb also die unnütze und geradezu unsinnige Besorgnis gegenüber irgendwelchen „Berufungen anderer Geschädigtengruppen“?

Wirklich berechtigt wäre dagegen, wenn man im Kabinett das Bedenken hätte, daß die gesetzgebenden Körperschaften den auf dem Lastenausgleichsprinzip beruhenden Entwurf des Bundesfinanzministeriums als rechtlich unzulänglich verwerfen. Man kann nur hoffen, daß dies geschieht und daß es dann zu einer Regulierung kommt, die eine volle Entschädigungspflicht anerkennt, also auch gegenüber juristischen Personen. Hierfür sprechen sowohl manche „anderweitige Regelungen verwandter Materien“ wie auch, ausnahmslos, die bisher vorliegenden gerichtlichen Entscheidungen. Im gleichen Sinne haben sich namhafte Rechtsgelehrte, zuletzt noch Erich Kaufmann gutachtlich geäußert.

In dem schon einige Zeit vorliegenden Gutachten von Prof. H. P. Ipsen (Hamburg) wird zudem mit recht guten Gründen die im Bundesfinanzministerium spukende Zwangsvorstellung widerlegt, daß der Gesetzgeber sich gleichsam präjudiziert habe, wenn er in einem früheren Gesetz (hier also: beim Lastenausgleich) ein bestimmtes Verfahren zur Anwendung brachte, und daß er Gleichheitsgebot der Verfassung (oder des Prinzips der Rechtsgleichheit), auch in weiteren Gesetzen, bei der Regelung „verwandter Materien“, keine andere – insbesondere keine günstigere! – Regelung schaffen dürfe. Der Gesetzgeber darf nicht nur so handeln: er muß es sogar tun, wenn die von ihm zu behandelnde Materie rechtlich anders zu werten ist als das bereits gesetzlich geregelte Sachgebiet.

Das aber trifft hier zu: Die nach dem Lastenausgleichsgesetz zu realisierenden Ansprüche nämlich sind erst durch das Gesetz selbst geschaffen worden, und zwar in Erfüllung der Fürsorgepflicht des Staates; die rechtliche. Position der Reparationsgeschädigten dagegen beruht auf einer zugleich mit der Entstehung dieser Schäden gegebenen Rechtspflicht des Staates zu ihrer Wiedergutmachung.

Der im Sommer letzten Jahres dem Bundestag von 82 Abgeordneten vorgelegte Initiativentwurf sah (nach Schätzung der Beteiligten) eine Entschädigungssumme von 6 Mrd. vor. Und in einer Erklärung der „Studiengesellschaft für privatrechtliche Auslandsinteressen“, die dieser Tage veröffentlicht worden ist, findet sich der Hinweis auf die Möglichkeit, einen Teil der Entschädigungsleistungen zu „verrechnen“, und zwar zur Finanzierung von Forschung und Entwicklungshilfeleistungen.

