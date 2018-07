Inhalt Seite 1 — Eine Maschine spielt Büro Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Bürobetrieb ist ein vielfach verschlungenes Netz von Nachrichtenkanälen, das mit jeder neuen Aufgabe, mit jeder Einstellung einer neuen Arbeitskraft komplizierter und unübersichtlicher wird. Die Rationalisierung, das Bestreben, dieses Gewirr von Querverbindungen zu entflechten und Stauungen des Arbeitsflusses zu beseitigen, läßt sich bei großen Betrieben nur noch mit elektronischen Rechengeräten bewältigen. Nach den Methoden, die ursprünglich für militärische Aufgaben entwickelt wurden, für den wirksamsten Einsatz von Truppenverbänden und die Organisation des Nachschubs, werden in Rechenzentren Planspiele durchgeführt. Man probiert auf diese Weise die verschiedenen Möglichkeiten für die Neugestaltung der Betriebsorganisation aus, eine nach der anderen, wobei jeweils der Erfolg der Rationalisierung gegen die durch sie entstehenden Kosten abgewogen wird.

Im Rechenzentrum des Beratungsbüros für Planungsaufgaben, das ich vor einiger Zeit besuchte, vergehen hundert Jahre wie ein Tag. Vier junge Männer sitzen dort an Stahltischen über lange Papierbogen gebeugt, die mit Zahlenkolonnen bedruckt sind. Mit spitzen Bleistiften haken sie hin und wieder eine dieser zehnstelligen Zahlen ab, und gelegentlich machen sie sich ein paar Notizen auf einem kleinen Schreibblock. „Schon wieder so ein bewegtes Jahr“, sagt einer der Rechner, „ich fürchte, wir müssen noch ein paar Jahrhunderte abwarten, bis man den Betrieb einigermaßen übersehen kann.“

Der Betrieb, das ist ein gigantisches Büro, ein Versandhaus, das rationeller arbeiten soll, also schneller und mit geringeren Kosten. „Zuerst haben wir dort Werkspionage getrieben“, erklärt der Leiter des Planungsteams, „wir haben uns mit Stoppuhren und Zählern in den Gängen des, Bürohauses versteckt und beobachtet, wer wann wohin geht. Auf diese Weise stellten wir gewissermaßen den Blutkreislauf des Betriebes fest. So etwas muß heimlich geschehen, denn auch die überflüssigen Wege sollen erfaßt werden, der private Besuch im Nachbarbüro, der kleine Einkauf während der Dienststunden und auch der doppelte Weg, den die Sekretärin zurücklegt, weil sie vergessen hat, eine Akte mitzunehmen.“

Danach wurde der Informationsfluß studiert. „Wir gaben uns nunmehr zu erkennen, befragten, die Angestellten, verfolgten das Schicksal der einzelnen Vorgänge, zum Beispiel der Aufträge, die registriert, umgeschrieben, kopiert und vervielfältigt weitergeleitet, zurückgeschickt, vorübergehend abgelegt, dann wieder auf den Weg gebracht wurden und weiter durch das Labyrinth der Verwaltung liefen, bis schließlich der Versand abgewickelt war.“

Das Ergebnis dieser Erhebung ist nun auf einer großen Karte graphisch dargestellt, ein Gewirr von roten und schwarzen Linien, dicken und dünnen zwischen bunten Rechtecken, in denen die Vokabeln der Bürokratie stehen: Kundenkartei, Revisionsabteilung, Adrema, Disposition... Dieses komplizierte Netzwerk des Betriebsablaufs soll nun entwirrt werden.

Vieles läßt sich gleich auf Anhieb andern, wenn man das Diagramm des Informationsflusses analysiert, zum Beispiel die räumliche Verteilung der einzelnen Büros und die Gliederung der Arbeitsgänge. Der auf diese Weise bereits vereinfachte Betriebsablauf wird nun elektronisch durchgespielt. Schreibzeiten, Botengänge, Ablagen, Kaffeepausen und Lohnkosten werden in die Sprache des Rechenautomaten übersetzt, zunächst in Zahlenreihen, dann in Lochmuster auf Papierstreifen oder IBM-Karten. Zusammen mit den ebenfalls verschlüsselten variablen Größen wie anfallende Korrespondenz, Aufträge und Arbeitsausfälle, die saisonbedingten und zufälligen Schwankungen unterliegen, und den Befehlen für die Verarbeitung dieser Daten wird der Elektronenrechner gefüttert. Dieser druckt bald darauf Zahlen auf jene Papierstreifen, die auf den Stahltischen der Auswerter landen, Zahlenreihen, die viele Jahrzehnte der Arbeit dieses simulierten Versandhauses darstellen.

Bei diesem Planspiel – ein Arbeitstag dauert dabei weniger als eine Minute – wird die Organisation des Betriebes ständig geändert. Es werden also die verschiedenen Möglichkeiten der Rationalisierung ausprobiert.