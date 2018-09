Von Helmut Thielicke

Ohne daß östliche, und westliche Gesellschafts-Ordnungin unbilliger Weise gleichgestellt werden sollten, wird man doch sagen dürfen, daß nicht nur im Osten, sondern auch in unserer westlichen Welt die Freiheit gefährdet ist. Gewisse Symptome dafür sind uns vertraut. Ich nenne zwei von den bekanntesten:

Einmal ist Freiheit immer dann, gefährdet, wenn man nicht mehr weiß, was sie ist. Man weiß das zum Beispiel dann nicht mehr, wenn man unter Freiheit lediglich das negative Vermögen versteht, „von“ etwas frei zu sein, während sie wesensmäßig immer als eine Freiheit „wozu“ begriffen werden. muß. Luthers Lehre vom unfreien Willen, aber auch seine Thesen über die Freiheit eines Christenmenschen lassen sich nicht ohne dieses „Wozu“, ohne dieses „Ziel“ der Freiheit verstehen. Doch gilt diese Bestimmung des Freiheitswesens vom Ziel her keineswegs nur für den christlich-theologischen, sondern ebenso für den allgemein humanistischen Bereich. Das ließe sich etwa, an Kants Freiheitslehre unschwer zeigen.

Ferner: ein weiteres, bekanntes Zeichen für die heimliche Bedrohung der Freiheit sind die unterschwelligen Einflüsse, die man auf. die Formung des menschlichen Bewußtseins, nimmt, vor allem in der Reklame. Die Methode dieser Beeinflussungsformen ist ganz besonders in Amerika ausgebildet worden. Um ein Auto zu verkaufen und anzupreisen, argumentiert man nicht mit sachlichtechnischen Gesichtspunkten, sondern man appelliert an die geheimen Leitbilder, wie sie durch das Bedürfnis nach Sozialprestige, nach dem „Hauch der großen Welt“ oder nach Imitation der Prominenten und der sogenannten Spitzen der Gesellschaft“ gegeben ist. Selbstverständlich steckt in solchenpsychoanalytisch gesteuerten Suggestivmethoden eine Beschneidung menschlicher Freiheit. Sie wurde den äußersten Grad von Bedenklichkeit erreichen, wenn sie auch auf- dem Gebiet politischer oder gar religiöser (beziehungsweise atheistischer) Propaganda angewandt würden.

Rein phänomenologisch könnte man also von gewissen Analogien zwischen der Freiheitsproblematik im Osten und im Westen sprechen. In beiden Hemisphären werden aus der Tiefe der gesellschaftlichen Struktur Attentate wider die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen verübt. Auf einen entscheidenden Unterschied stoßen wir freilich, wenn wir uns klar machen, daß auf der einen Seite die Reduktion der Freiheit und die Tendenz zur Entpersönlichung (Kollektivierung) zum Programm gehören, während sie auf der anderen Seite (Westen!) sozusagen wider alle grundsätzliche Programmatik, gleichsam durch eine Hintertür und also durchaus ungewollt eintritt.

Indem wir von dieser Feststellung aus zu einer gewissen Selbstkritik unserer westlichen Gesellschaftsordnung vordringen, müssen wir natürlich gerade auf die soziologische Bedingtheit solcher Freiheitsbedrohungen achten.

Wir bewegen uns damit, theologisch gesprochen, in der Dimension des „Reiches zur Linken“. Wenn Luther von diesem Reich spricht, dann heißt das für ihn nie, daß es sich um eine Zone weltlicher (zum Beispiel politischer, wirtschaftlicher) Eigengesetzlichkeit handele, die für den geistlichen Menschen ohne Bedeutung wären. Vielmehr gehört auch das Reich zur Linken in die Herrschaftszone Gottes. Gott regiert in ihr nur mit anderen Mitteln als im Reich zur Rechten: Während er im Evangelium unmittelbar, nämlich durch Vermittlung der in der Welt gültigen und wirksamen Formen der Realisierung (Gewalt, Macht, sacro egoismo, wirtschaftliche Gesetze von Angebot und Nachfrage, rechtliche Korrespondenz von Schuld und Strafe usw). Schon auf Grund dieser theologischen Zentrierung beider Reiche ergibt sich, daß auch im diesseitigen „Reich zur Linken“ das Schicksal des geistlichen Menschen angerührt wird.