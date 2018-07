Hokuspokus um neue Wissenschaften

Von Thomas v. Randow

Auch unser so aufgeklärtes Zeitalter hat seine Magier. Wie ihre Zunftgenossen im Altertum und im Mittelalter werden sie von den Militärs, den Staatsmännern und Handelsleuten zu Rate gezogen – heutzutage allerdings auch noch von den Parteien, den Werbebüros, ja sogar von kirchlichen Organisationen – und wie eh und je sind ihre Künste geheimnisumwittert, und ihre Worte klingen fremdartigwissenschaftlich wie Zauberformeln. Sie nennen sich nicht mehr Alchimisten, Sterndeuter, Zauberer; die modernen Magier haben englische Namen: Public-Relations-Manager, Synethiker, Operations Researcher. Manche haben ihre ursprünglich amerikanischen Berufsbezeichnungen eingedeutscht, sie heißen Motivforscher und Organisationsberater.

Gemeinsam ist ihnen allen, daß für Laien – und dazu gehören auch ihre Kunden, die Generale, die Industriedirektoren oder Gewerkschaftsbosse – ihre Methoden unverständlich sind. Genauer gesagt: der Uneingeweihte erfährt zwar die Grundgedanken ihrer Kunst, aber wie sie praktisch angewendet wird, bleibt ihm zumeist verschlossen.

In vielen Fällen liegt es lediglich daran, daß sich die modernen Magier der noch weitgehend unbekannten Ergebnisse jüngster wissenschaftlicher Forschung bedienen. Die Prinzipien der Motivforschung beruhen auf Erkenntnissen der Tiefenpsychologie, und der Operations Researcher wendet höhere Mathematik an, um aus der Vielzahl möglicher Entscheidungen zum Beispiel über Personalfragen, über den Einsatz von Truppen oder die Entwicklung eines Industrieprodukts die beste zu ermitteln.

Denk-Klima für Erfinder

Oft ist die Denkweise, die den Methoden zugrunde liegen, neuartig und daher ungewohnt. Hierfür ist die Synethik ein gutes Beispiel: Diese an der Harvard Universität entwickelte Lehre geht von der Erfahrung aus, daß die meisten Erfinder und Entdecker ihre zündenden Ideen in einem Augenblick hatten, als sie sich gerade nicht auf ihr Forschungsziel konzentrierten, sondern an ganz andere Dinge dachten. Thomas Edison erfand den Phonographen, während er an einem Telegraphieschreiber bastelte, und die Schreibnadel, von den Schwingungen seiner Stimme bewegt, ihn in den Finger stach; Archimedes ersann das Gesetz des Auftriebs, als er in der Badewanne saß.