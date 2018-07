Politische Wolken haben das Börsenwetter getrübt. Am 28. Oktober wird das Referendum über die direkte Präsidentenwahl abgewickelt. Obwohl an der Börse kein Zweifel an seinem positiven Ausgang besteht, dürfte für die weitere Entwicklung viel von dem Prozentsatz der-Ja-Stimmen abhängen. Am 23. Oktober findet die nächste Monatsliquidation statt – und dies Datum veranlaßt die Spekulation im Hinblick auf die eine Woche später angesetzte Volksabstimmung zur Vorsicht. Von dem Ausfall des Referendums wieder werden die Novemberwahlen für das neue Parlament stimmungsmäßig abhängen. Der politische Kalender ist für die Börse somit ungünstig, und es ist kaum zu erwarten, daß sie sich von ihm völlig unabhängig machen kann. An Anregungen wird es dennoch nicht fehlen.

Die Wirtschaftspolitik dürfte sich durch die Wahlen in keinem Fall ändern. Der Vierjahresplan ist eine beschlossene Sache. Die Aussichten für seine Erfüllung sind in diesem Jahr günstig. Mit einer industriellen Expansionsquote von 7 % gegenüber 5 % im Jahre 1961 kann mit Sicherheit gerechnet werden! Das Jahr 1961 erbrachte eine mittlere Ernte, für 1962 ist eine Rekordernte zu erwarten. Von der Geld- und Kapitalseite drohen keine Gefahren. Der Regierung ist es gelungen, die Preissteigerungen in Grenzen zu halten. Im Sozialklima sind keine Stürme in diesem Herbst mehr zu erwarten. Von den bewilligten Gehaltserhöhungen werden an der Börse die kaufkraftnahen Unternehmen der Nahrungsmittelerzeugung, Kettenläden, Warenhäuser, deren Beliebtheit nicht nachgelassen hat, profitieren. Reserven für die Börse sind ferner Montanwerte, die neuen heftigen Baisseangriffen ausgesetzt waren. Plötzliche Eindeckungen liegen daher im Bereich der Möglichkeit. Fast alle Unternehmen dieser Gruppe schicken sich jetzt, an, Kapitalerhöhungen durchzuführen. Eine Einzwängung der Baissiers ist um so leichter möglich, als in Eisen- und Stahlwerken nur sehr wenig flottantes Material vorhanden ist.

Im Gegensatz zu ihrer günstigen wirtschaftlichen Lage liegen die führenden Chemiewerte seit bald einem Jahr unter schwerem Baissedruck, was wahrscheinlich auf Umschichtungen innerhalb der französischen, mit Chemiewerten allzu überladenen Portefeuilles, dann aber auch auf Verkäufe des Auslands, das Verluste an den amerikanischen Börsen decken muß, zurückzuführen ist. In einer ähnlichen Situation befindet sich die elektrische und elektronische Industrie.

Von den im Laufe der Monate Oktober und November stattfindenden Kapitalerhöhungen können auf allen diesen Gebieten Anregungen ausgehen. Bei der Compagnie General d’Electricité steht die Verteilung von Gratisaktien bevor. Die Fonderie de Pont à Mousson wird Gratisaktien und neue Aktien gegen bar verteilen. Die Milchverarbeitungsfabrik Danone gibt neue Aktien aus und sucht Fusionsobjekte in der Nahrungsmittelindustrie. Die Likörfabrik Benedictine gibt Gratisaktien aus. Vom Fromager Bei wird das gleiche erwartet. Die Zuckerraffinerie Say erhöht ihr Kapital im Verhältnis von 1 zu 4 gegen Barzahlung. Française d’Entreprise verdoppeln ihr Kapital durch Eingliederung von Reserven. Auch bei der Cie. Française des Pétroles wird die Ausschüttung von Gratisaktien erwartet.

