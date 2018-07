Achtung Konsumentenl

Wir Deutschen sind – so wurde uns schon in der Schule (und jüngst von de Gaulle) gelehrt – ein tapferes Volk. Dieser landläufigen Meinung widerspricht nun das Ergebnis einer Umfrage der Markt- und Meinungsforschungs-Gesellschaft „intermarket“ zumindest in einem Punkt: Vor dem Ladentisch, beim Einkaufen, sind wir feige. 80 % aller Männer und 70 % der Frauen fehlt der Mut, eine Ware, ihren Preis oder die Art und Weise der Bedienung zu beanstanden, obwohl sie daran etwas auszusetzen haben. Vor dem Tresen ist es aus mit der deutschen Courage.

Die Umfrage der „intermarket“ hieß: Zivilcourage im Geschäft. Unter anderem wurde die Frage gestellt: „Es heißt immer, daß (man) gern preiswert kaufen möchte. Im entscheidenden Augenblick fehle aber der Mut, eine teure Ware zurückzuweisen. Stimmt das nach Ihrer Beobachtung?“ Das Resultat: Ein Drittel aller Befragten hat diese Erfahrung gemacht. Ein weiteres Drittel: antwortete mit „gelegentlich beobachtet“. Nur 18 % hatten diese Beobachtung noch nicht gemacht. Der Rest – 14 % – konnte die Frage nicht beantworten.

Wohlhabende Leute (77 %) neigen mehr zu der Annahme, daß es im Geschäft an persönlichem Mut fehle, als ärmere (62 %). Wer sich verpflichtet fühlt, nach dem Betreten eines Einzelhandelsgeschäftes in jedem Fall „etwas“ zu kaufen, gibt das nicht gern zu. Aber immerhin haben 49% der Verbraucher hinterher den Mut, diesen Fehler zu gestehen. Nur 29 % fühlen sich durch das Betreten eines Ladens zu nichts verpflichtet.

Käufer ohne Courage – das muß nicht sein. Der „Verbraucher“ steht nicht mehr so ungeschützt wie ehedem auf weiter Flur. Etliche Rechtsvorschriften bieten ihm handfesten Schutz: vor Verfälschung von Waren, vor falschen Qualitätsversprechungen, vor unrichtigen Anpreisungen, vor finanzieller Übervorteilung. Man kann sich gegebenenfalls mit einer Beschwerde an eine ganze Anzahl von Institutionen wenden: Ordnungsämter mit angeschlossenen Veterinär- und chemischen Untersuchungsämtern, Preisüberwachungsstellen, Industrie- und Handelskammern. Diese Stellen brauchen nämlich auch die Mitarbeit des Verbrauchers. Nur so können die Bemühungen, Lebensmittel und Qualität besser zu kontrollieren, die Auszeichnung der Waren mit Preisen und Handelsklassen zu überwachen, verbessert werden. Denn allein auf sich gestellt, kommen die wenigen. Beamten nicht zurecht. Auch die hauswirtschaftlichen und die Verbraucher genug Möglichkeiten, die dem Käufer den Rücken stärken. Es ist seine Schuld, wenn er vor dem Ladentisch nicht die nötige Courage hat. hst.