Zu Beginn dieser Woche waren die deutschen Aktienkurse – grob gemessen – wieder an ihrem tiefsten Punkt in diesem Jahr angelangt. Kein Wunder, wenn nun auch die wenigen, noch übrig gebliebenen Börsenoptimisten zu resignieren beginnen. Aber diese Erscheinung ist weltweit, denn überall herrschen Konjunktursorgen. Das klingt angesichts der bei uns herrschenden Knappheit am Arbeitskräftemarkt seltsam, aber in Bankenkreisen weiß man nur zu genau, daß eine hohe Beschäftigung nicht unbedingt etwas über die Rentabilität der Unternehmen aussagt und daß man auch vollbeschäftigt in die roten Zahlen, ja sogar bis zum Konkursrichter kommen kann, wie kürzlich am Fall Schlieker deutlich geworden ist. Schon jetzt wird spürbar, daß sich der Arbeitskräfteengpaß in manchen Branchen zu mildern beginnt. Man hört gelegentlich von Entlassungen (die jedoch vorerst den Arbeitsmarkt noch nicht belasten), häufiger findet man, daß Abgänge an Personal nicht mehr durch Neueinstellungen ergänzt werden.

Der Druck auf die Gewinnmargen hat – das ist hier schon wiederholt hervorgehoben worden – in vielen Bereichen zu einer Überprüfung der Investitionsprogramme geführt, und zwar mit dem Ergebnis, daß die Investitionsneigung merklich abnimmt. Das wiederum macht sich in den Auftragsbüchern der einschlägigen Unternehmen bemerkbar. Von hier aus drohen der Konjunktur Gefahren, über die sich die Börse ernste Gedanken macht. Die Anleger lassen sich deshalb auch durch die inzwischen als Folge der gesunkenen Kurse stattlich gewordenen Renditen (bei den Montanen 7%) nicht aus ihrer Reserve herauslocken. Denn niemand garantiert, daß die letztgezahlten Dividenden auch die Ausschüttungen von morgen sein werden.

Angesichts dieser Lage konzentrieren sich alle Überlegungen auf einen Punkt: Wann geht die Konjunkturberuhigung ihrem Ende entgegen? Solche Gedanken muten ketzerisch an, wenn zur gleichen Zeit Bundesregierung und Bundesbank Konjunkturdrosselung fordern. In Börsenkreisen gewinnt jedoch die Auffassung an Boden, daß sich die Konjunktur – auch auf dem Baumarkt – sehr bald von selbst beruhigt und daß man sich besser heute schon Gedanken darüber machen sollte, wie man zur rechten Zeit die nzestitionsneigung wieder beleben kann. Vorläufig scheint die Bereitschaft in Bonn, der Wirtschaft durch erhöhte steuerliche Abschreibungssätze mehr finanziellen Spielraum zu geben, noch gleich null zu sein.

Recht plausible Analysen der Weltkonjunktur-Lage lassen erkennen, daß mit einer allgemeinen wirtschaftlichen Wiederbelebung keinesfalls vor 1964 gerechnet werden darf. Selbstverständlich haften solchen Prognosen viele Fragezeichen an, wie allen langfristigen Voraussagen. Wenn aber genügend Leute daran glauben, tritt zwangsläufig durch sie eine Börsenbeeinflussung ein. Und das ist im Augenblick unverkennbar. Ein großer Teil der Anleger scheint davon überzeugt zu sein, daß diese Prognosen richtig sind. Nach ihren Vorstellungen wird deshalb bis zur Mitte nächsten Jahres auf den Aktienmärkten nicht viel Positives geschehen können. Sie sind zwar der Ansicht, daß die heutigen Kurse – wenn man sie in Rektion zum Wert der Unternehmen setzt – als „preiswert“ bezeichnet werden können, daß aber bei genügender „Käuferdisziplin“ noch „bessere“ Preise auf dem Markt durchzusetzen sind. Wer heute flüssig ist, befindet sich zweifellos in einer aussichtsreichen Position.

Zahlreiche Anleger sind der Ansicht, daß in den heutigen Kursen langfristig eine gute Chance steckt. Deshalb ist es auch verständlich, wenn die aus dem Ausland zurückkommenden deutschen Standardaktien relativ flott wieder placiert werden konnten. Die Banken brauchten nicht einzugreifen. Zur Zeit trägt sich der Aktienmarkt selbst. Wie das allerdings sein wird, wenn der ausländische Abgabedruck eines Tages (infolge politischer Ereignisse) massiver werden sollte, ist schwer vorauszusagen. Von Bankseite dürfte auchdann nur schwer eine Hilfe zu erwarten sein. Die Institute werden sich in solchen Fällen darauf beschränken müssen, schwach werdende Positionen zu stützen, damit von dieser Seite die Baisse-Bewegung nicht unnötig verschlimmert wird. Hinter den Kulissen scheint man für solche Fälle bereits Vorsorge zu treffen. Im übrigen – das darf man unterstellen – ist die Mehrzahl der Banken sehr daran interessiert, daß sich der Aktienmarkt bis zum Jahresende – wenn nicht erholt, so doch stabilisiert, um die Abschreibungen auf die Wertpapierbestände in möglichst engen Grenzen zu halten. Dennoch werden sich für 1962 Schönheitsfehler in den Bankbilanzen kaum vermelden lassen. Kurt Wendt