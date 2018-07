Alice Herdan-Zuckmayer ist nicht die Frau eines berühmten Schriftstellers (wer sie einmal kennengelernt hat, würde auch nie auf die Idee verfallen, sie sei gerade dies), sie ist ihre eigene Schriftstellerin. "Die Farm in den grünen Bergen" hieß ihr erstes Buch, eine Rückschau auf die Jahre der Emigration in Amerika. Auch ihr zweites, soeben erschienenes, ist Erinnerung, spiegelt ein Stück Vergangenheit, die dieses Mal noch weiter zurück liegt – Kindheitserinnerungen haben oft etwas Erstaunliches, und bei ihrer Lektüre fragt sich der nicht mit einem so aufnahmefähigen Gedächtnis gesegnete Leser verblüfft, wie andere es wohl gemacht haben, sich so komplette und bis ins zarteste Alter zurückreichende Erinnerungen zu bewahren. Sie sind aber auch ein gefährliches Unternehmen. Nur allzu gern wird die Kindheit aus der Perspektive des Erwachsenen zum verlorenen Paradies, oder aber es wird alles mit einer Bedeutsamkeit aufgeladen, die beileibe nicht aus den kindlichen Erlebnissen, sondern aus sich selber psychoanalysierenden Reflexionen resultiert.

Alice Herdan-Zuckmayer faßt die Sache anders an. Sie beschränkt sich völlig auf Erzählung und Beschreibung. Menschen, Dinge und Vorkommnisse werden geschildert ohne den Versuch, an jeder sich nur bietenden Stelle Schlüsse in die Höhe oder in die Tiefe zu ziehen.

Der Schauplatz ist Wien vor dem Ersten Weltkrieg, eine Zeit und eine Atmosphäre, die uns heute bereits unendlich fern ist. Die k.u.k. Herrschaft ist scheinbar noch intakt, denn in dieses Wien, wie es aus der Erinnerung aufsteigt, gehört noch der Kroat, der auf dem Markt mit den Holzlöffeln klappert, der Bosniak, der mit den Armbändern und Kettchen klimpert, der Salamudschimann, der ’schleierdünne Salamischeiben schneidet, und der Türk mit Datteln, Honig und Feigen. Auf der anderen, mehr privaten Seite dieser Welt scheint alles ebenso unveränderlich und für alle Ewigkeiten sicher. Dort herrschen unumschränkt und wie Götter die Erwachsenen, die "Wolken und Gestirne über unserer Kindererde ... durch den Weltenraum, von uns getrennt". Das Zeitalter, des Kindes ist noch in weiter Ferne.

In dieser Welt der Sicherheit, der selbstverständlichen Ordnungen und unumstößlichen Gewißheiten sucht sich das kleine, eigenwillige Mädchen mit den langen, geflochtenen Haaren, in rotem Samtkleid und schwarzen Lackstiefeletten, zurechtzufinden. Es wird, wie es sich gehört, von einem Fräulein, erzogen, von einer liebevoll energischen Köchin behütet und schafft sich im übrigen seine eigene Welt im Spiel mit den Puppen "Die Mama" kennt es nur von fern, sie ist meist auf Reisen. Sie ist wunderschön, Und wenn man sie trifft, küßt man ihr die Hand. Wirklich wichtig ist in diesem Leben nur eins: der

"Onki", der nicht mit Kindern in einer Baby-Sprache redet und dennoch der einzige ist, der die Wand zwischen den beiden Welten durchbricht. Der Onki ist der Pate; in Gegenwart der Mutter darf er nicht allzu oft erwähnt werden, Fragen über ihn gehören in die Schachtel "Kinder brauchen nicht alles zu wissen" – und das ist in jedem Fall das letzte Wort.

Aber plötzlich stürzt diese ganze Welt, die so endgültig zu sein schien, wie ein Kartenhaus zusammen. Die Herzogin, deren Bild das wunderbare Kästchen schmückte, ist zusammen mit dem Thronfolger in Sarajewo ermordet worden; das Kind überklebt das Bild mit einem schwarzen Heftpflaster. Ohne recht zu wissen, warum, packt es auch die Puppen weg. Unter dem Fenster lärmt und marschiert es. Der Onki, so sagt die Mama, wird nie mehr wiederkommen.

Und jetzt, nachdem die Welt, die das Fragen verboten hat, zusammengebrochen ist, jetzt stellt das Kind auch die Fragen. Die Mama weiß zwar dieWahrheit und sagt sie auch, aber "es ist zu spät".