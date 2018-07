Die Modernisierung der Produktion, des Transports und der Verwaltung allein reicht nicht mehr aus, um sich auf den kommenden großen Märkten zu behaupten. Die kleinen und mittleren Firmen sollten sich noch intensiver mit der Frage der gegenseitigen Abstimmung ihrer Produktionsprogramme und der Einrichtung gemeinsamer Vertriebsformen beschäftigen als es bisher der Fall war. Das gilt insbesondere für das Auslandsgeschäft, erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Fritz Berg, als Aufsichtsratsvorsitzender der Industriekreditbank AG (Düsseldorf) in der Hauptversammlung des Instituts. Berg charakterisierte die derzeitige Konjunkturlage wie folgt: Die Produktionskosten steigen ständig. Die Ertragslage wird immer ungünstiger. Dabei hält die Kapitalausstattung den internationalen Vergleich nicht aus. Die Finanzkraft und die Investitionsneigung nehmen gerade in dem Augenblick ab, in dem verstärkte Rationalisierungsbemühungen notwendig sind. Zudem ist die technische Entwicklung von ständig steigendem Finanzaufwand begleitet. Die Knappheit an Arbeitskräften bildet die Hauptursache für die Verengung der Gewinnmarge und drückt nach und nach auch die absolute Höhe der Unternehmergewinne herab. Auf die Dauer muß das die Investitionstätigkeit negativ beeinflussen.

Zur Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 1962/63 (31. März) der Industriekreditbank erklärte Vorstandsmitglied Büsselberg, daß die Bank im 1. Halbjahr Kredite im Gesamtbetrag von rund 160 Mill. DM bewilligt hat; damit wurde das Ergebnis des gleichen Zeitraums früherer Jahre erheblich übertroffen. Allerdings bleibt der Betrag unter dem Ergebnis des Vorjahres, das man jedoch als ein ausgesprochenes Spitzenjahr bezeichnen kann. Büsselberg hob hervor, daß sich der Durchschnittsbetrag der Kredite nicht weiter erhöht hat. Das sei um so bemerkenswerter, als gerade bei den an das Institut angetragenen Konsolidierungswünschen ein Trend zu größeren Kreditbeträgen erkennbar ist.

Die Hauptversammlung beschloß gegen wenige Stimmen die gleiche Dividende wie im Vorjahr: 10% auf die A-Aktien (42 Mill. DM) und satzungsgemäß 5% auf B-Aktien (36 Mill. DM). V. D.