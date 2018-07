Hersteller von Photokopiergeräten propagieren emsig die „Blitzantwort“. Sie warben bisher vergebens: Die Blitzantwort hat kaum Eingang gefunden in die Geschäftskorrespondenz. Dabei ist es auf den ersten Blick ersichtlich: Das System der Blitzantwort spart Zeit, Arbeitskraft, Raum. Ihr Nachteil ist mehr psychologischer Natur: Man bekommt per Post seine eigenen Briefe (bzw. deren Kopien) zurück, mit Kurzantworten im Telegrammstil versehen. Kennen Sie das Verfahren? Es besteht im wesentlichen darin, daß man mit Kunden und Lieferanten für die Routine-Korrespondenz das System der Blitzantwort vereinbart, die einlaufenden Originalbriefe handschriftlich mit seinen Bemerkungen („Einverstanden“) versieht, Kopien (auch für die verschiedenen Abteilungen des Hauses) anfertigt und eine davon dem Absender zuschickt. Voraussetzung für diese Art der Korrespondenz: die Anschaffung leistungsfähiger Kopiergeräte. Aus der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Geräte greifen wir heraus: Agfa Copyrapid – das in Sekundenschnelle Briefe, Zeichnungen, Pläne in allen Größen bis zum Format DIN A 1 originalgetreu kopiert – und THERMO-FAX, das auf jedem Schreibtisch Platz hat.

Bleiben wir noch bei der Korrespondenz-Vereinfachung, wenden wir uns den Schreibautomaten zu. Je umfangreicher die Stellenmarkt-Rubrik „Stellenangebote kaufmännisch weiblich“ in unseren Tageszeitungen wird, desto notwendiger ist der Griff zur Textkonserve. Schreibautomaten sind auf dem Vormarsch; die Anschaffung einer lochstreifengesteuerten elektrischen Schreibmaschinelohnt sich durchaus auch schon für Mittel- und Kleinbetriebe. Mit ihrer Hilfe kann man administrative, sich oft wiederholende Schreibarbeiten rationell abwickeln. Das Einfügen individueller Texte von Hand ist möglich. Auch aus dem Bereich der Schreibautomaten zwei Beispiele:

Der EICHNER-TRONICTYPER ist ein elektronischer lochstreifengesteuerter Organisations-Schreibautomat, der von einer Textkonserve jeden Text vollautomatisch liest, niederschreibt und zusammenstellt, so oft er benötigt wird. Hervorzuheben aus der Summe seiner vielen guten Eigenschaften ist das geräuscharme Arbeiten.

Leise arbeitet auch der SUPERTYPER, den es schon ab 5950 DM zu kaufen gibt, und der in zwei Stunden das Tagewerk einer guten Schreibkraft schafft. Der Supertyper-Schreibautomat setzt über Selektionsautomatik nicht nur „individuelle“ Briefe aus einzelnen Textabschnitten zusammen, er schreibt auch Adressen und persönliche Anreden.

Vergessen wir nicht die „normalen“ Schreibmaschinen, deren Hersteller sich bemühen, ihnen durch laufende Verbesserungen und „Extras“ vielseitigere Einsatzmöglichkeiten zu sichern. Die altbewährte Adler-Schreibmaschine Modell „Record“ zum Beispiel kann neuerdings auch mit einer Etikettier-Einrichtung versehen werden. Durch diese Sonderausstattung ist das Standard-Schreibmaschinenmodell in der Lage, verschieden breite Etiketten aus jeweils einer Rolle zu beschriften.

So sehr das Problem „Automatisierung im Büro“ auch auf den Nägeln brennt – bei der Frage der Einführung des Maschinendiktats scheiden sich die, Geister. Die Gegner des Diktaphons befürchten gesundheitliche Schäden und verweisen auf eine Überbetonung der Grenzlinien bzw. auf eine Entfremdung zwischen den verschiedenen „soziologischen Schichten“ im Büro. Die Einwände werden das; zeigt sich in der Praxis – zu Unrecht erhoben. Sekretärinnen und Stenotypistinnen, einmal an das Abhören von Tonbändern oder Schallplatten gewöhnt, wollen nicht mehr an den Stenoblock zurück. Die Industrie bemüht sich nach Kräften, die Diktaphone und Diktiergeräte so auszustatten, daß die Bedienung absolut narrensicher und die Verwendungsmöglichkeiten außerordentlich vielseitig sind.

Wir verweisen auf die Gebrauchstüchtigkeit von Geräten wie die der berühmten „Stenorette“ von GRUNDIG, ein ausgesprochenes All-round-Gerät, auf die TELEFUNKEN-Produkte, von denen besonders die Diktatanlage für „Wenigdiktierer“ imponiert (sie kann von sechs Teilnehmern in verschiedenen Räumen gemeinsam benutzt werden).