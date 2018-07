Inhalt Seite 1 — Literarisch verschlüsselter Klatsch? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Blöcker

Wie entsteht dergleichen eigentlich? Ein Buch ist noch gar nicht-erschienen, ganz wenige können es erst gelesen haben, und schon raunt es allenthalben, daß dies das Buch der Saison sei, der deutsche Roman, der diesmal das Rennen machen werde. In unserem Fall durfte man um so verwunderter sein, als das Messegewisper. keineswegs einem Erstlingswerk galt, keinem vielversprechenden Anfänger – was ja immer kleidsam ist, selbst wenn man sich geirrt haben... sollte –, sondern einem um sein literarisches comeback bemühten Halbvergessenen, der sich vor Jahrzehnten ein- oder zweimal belletristisch zu Wort gemeldet, seine publizistischen Interessen seither aber vorwiegend wirtschaftlichen und politischen Problemen zugewandt hatte. Ein später Neubeginn also und damit ein Wagnis, dem die lesende und schreibende Mitwelt sonst eher skeptisch zuzusehen pflegt.

Daß es diesmal anders zu sein schien, dürfte seine Gründe haben. Sicher spielte dabei eine Rolle, daß der Verfasser seit vielen Jahren im Ausland lebt – in Paris –, daß man von ihm also etwas von jener Urbanität und Welterfahrung erwarten durfte, deren Fehlen dem deutschen Roman von jeher angekreidet wird. Vielleicht war es aber auch ganz einfach so, daß man sich von diesem Buch ein wohltätiges Maß an literarisch verschlüsseltem Klatsch aus den mythischen Bereichen von Politik, Diplomatie und Presse erhoffte. Ein sehr menschliches Verlangen, dem man angesichts unseres unentwegt Werte proklamierenden und das heißt: Werte verschleißenden Literaturbetriebs nur mit herzlicher Sympathie begegnen könnte....

Leider bleiben (um es gleich zu sagen) alle diese Hoffnungen unerfüllt – die feinen literarischen ebenso wie die unfeinen außerliterarischen. Joseph Breitbach hat weder einen richtigen Schlüsselroman geschrieben noch ein Buch, das kraft seiner literarischen Qualität auf alles Hüsteln und Augenzwinkern verzichten könnte, sondern einen Quasi-Schlüsselroman, der vornehm tut. Aber auch das ginge noch an. Schlimm ist, daß Breitbachs Buch sich an Fakten, und Verhältnissen mästet, an denen außer dem Verfasser niemand sonderlich interessiert ist, daß er sich in Winken ergeht, die keinerlei Wißbegierde wachrufen, und in Hinweisen auf Dinge, die wir ebenso gut aus der Zeitung erfahren können. Eine fiktive Monarchie, Unstimmigkeiten unter den hohen Herrschaften, Spannungen zwischen Hof und Regierung, zwielichtige Rolle der Kirche, geifernde Skandalpresse, ein sozialistischer Dauerminister, auf dessen sanfte Röte man sich einigt, eine gekrönte Exzentrikerin, die gern nach Moskau reist – wer kennt nicht das Modell und wer bedürfte, sofern es ihn nach weiterer Unterrichtung verlangte, dazu der Dienste eines sich eingeweiht gebenden Romanciers?

Der zweite Punkt – und auch hier eilte die Fama dem Buch vielversprechend voraus – ist die Homoerotik. Ein Thema, vor dem die deutsche Öffentlichkeit immer wieder versagt hat, heuchlerisch versagt hat, und das eben darum nur sachlichste Behandlung verträgt. In einer aufgeklärten Gesellschaft sollten Erwachsene, soweit sie damit niemandem Schaden zufügen, frei über sich verfügen dürfen. Melodramatisierung spezieller Aspekte, wie Breitbach sie gibt, kann da nur vom Übel sein. Es gibt nur die allgemeine Klarstellung, und es gibt den tragischen Einzelfall, von dem ein Dichter sich aufgerufen fühlen kann. Breitbach will missionarisch verstanden sein – die große Schlußszene, in der das Parlament aus Feigheit die Abschaffung des einschlägigen Paragraphen ablehnt, ist eindeutig – aber seine Voraussetzungen sind schief. Die geflissentliche Ausrichtung auf das Thema „Die Homosexualität in der Politik“ mindert die Durchschlagskraft und Allgemeinverbindlichkeit seines Versuchs. Er bleibt – auch in der Form, dem Grad der Beteiligung, der Kraft der Argumentation – zu sehr im Bereich der vermischten Nachrichten („Selbstmord eines Ministers“), der Klatschspalte, des Gesellschaftsberichts.

Und damit berühren wir wohl das Entscheidende. Niemandem würde es einfallen, die Nase vorzustrecken, um nach den „Hintergründen“ dieses Buches zu forschen, ließe es eine aus sich selbst wirkende Mächtigkeit erkennen, vor der jede Stoffschnüffelei blamiert erscheinen müßte. Eben das fehlt ihm. Breitbach zieht sich formal hinter den Begriff des „Berichts“ zurück. Ob der Titel „Bericht über Bruno“ nach den „Mutmaßungen über Jakob“ und dem „Dritten Buch über Achim“ nicht ein Taktfehler ist, den man hätte vermeiden sollen, mag dahingestellt bleiben. Sicher ist, daß das Buch damit, und sei es noch so äußerlich, einen falschen Anschluß sucht. Bericht im Sinne jener neuen Versuche ist ja nicht einfach ein anderes Wort für Aufzeichnung. Vielmehr bekundet sich darin eine Art verzweifelter Sachlichkeit, die trotzige Entschlossenheit einer Generation, sich nicht von der unbegreiflichen Welt überrennen zu lassen. Bericht – das ist der Schlachtruf eines kritischen Künstlergeistes, der seine Sensibilität, seine Leidenschaft, sein Engagement durch eine bis zur Pedanterie gehende Genauigkeit abschirmt.

Bericht muß also immer mehr sein, als sein Name sagt. Breitbach nimmt den Begriff als modernistisches Aushängeschild, jedoch ohne die da? mit verbundene Verpflichtung. Dies ist nun wirklich nichts als ein Bericht in der ein wenig altbackenen und gravitätischen Art eines Memorials, und Privatdossiers: wortreiche Selbstbekundung eines Ministers und geadelten Industriekapitäns; der Sorgen mit seinem aufsässigen Enkel (dem Bruno des Titels) hat. Ein sonderbar affektreicher Ringkampf zwischen zwei Generationen, voll geheimen Intim-Spannung noch in der Großvater-Enkel-Sphäre, trägt sich auf den Blättern dieser. Aufzeichnungen zu. Die das Zeitalter prägenden. Mächte werden gewissermaßen in Kaminbeleuchtung vorgeführt, die globalen Auseinandersetzungen auf das Maß von Familienskandalen reduziert. Am Ende scheint das Weltgeschehen ein allein von persönlichen Kränkungen und persönlichen Rachegelüsten dirigierter Mechanismus zu sein. Die Psychologisierung all unseres Tuns und Lassens (auch des politischen) wird hier als wahrhaft total vorgeführt, aber sie schließt keine Tiefen auf, sondern verflacht alles und jedes zur Affäre.