Es ist zu. einer anerkennenswerten Tradition bei den Farbwerken Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning geworden, in jedem Jahr sehr frühzeitig der Presse über den Ablauf, des Geschäftsjahres zu berichten. Das Bedeutsamste für die Aktionäre war diesmal die Feststellung des Vorstandsvorsitzenden Professor Winnacker, daß für das Jahr 1963 eine Kapitalerhöhung nicht in Frage komme. Die Farbwerke Hoechst sind nämlich mit der im Mai von der Hauptversammlung beschlossenen Erhöhung des Aktienkapitals um nominell 70 Mill. DM zum Kurs von 275 % gerade noch durch die Tür geschlüpft, bevor sie an der Aktienbörse zuschlug. (Der hohe Ausgabekurs hatte der Börse schwer zu schaffen gemacht und – das kann man ohne Übertreibung sagen – die allgemeine Abwärtsbewegung der Kurse beschleunigt).

Hoechst vermochte das Verhältnis der eigenen zu den fremden Mitteln günstig zu gestalten. Das Unternehmen kann sich die im nächsten. Jahr erfordernden. Mittel auf dem Darlehensweg – über Schuldscheinen oder Industrieobligationen – ohne das Bilanzgleichgewicht zu stören, – beschaffen. Der Investitionsbedarf wird 1963, ebenso. wie im laufenden Jahr, etwa 400 Mill. betragen. 275 Mill. bringen die Abschreibungen – sie werden in jedem Jahr ein wenig höher – so daß nur noch 125 Mill. anderweitig zu besorgen sind.

Die seit Jahren etwa gleichgebliebene Investitionssumme von 400 Mill. bedeutet keineswegs Stagnation oder auch nur Abflachung der Expansion. Die günstige Aufwärtsentwicklung spielt sich nur in anderen Formen als bisher ab. So ist es zu einer Arbeitsteilung mit großen Erdölgesellschaften gekommen. Diese sind in die Petro-Grundstoffchemie eingedrungen. Entsprechend hat Hoechst langfristige Lieferverträge mit Caltex Oil und Braunkohlen Wesseling abgeschlossen. Professor Winnacker konnte daher erklären, daß für Hoechst nicht nur die Phase des Wiederaufbaues, sondern auch die der Grundstoffinvestition beendet ist. Künftig wird Hoechst daher vornehmlich in den Bereichen der Weiterverarbeitung und der Fertigprodukte investieren. Hier aber wird verdient. In den ertragsreichen Fertigungszweigen dürfte jedenfalls weiterhin in einem erheblichen Umfange investiert werden, wobei es vor allem darauf ankommt, immer leistungsfähigere Anlagen zu schaffen. Einer Expansion, die Menschen beansprucht, sind nämlich Grenzen gesetzt. Die Zahl der Arbeitskräfte läßt sich nicht mehr wesentlich erhöhen. 1962 betrafen so auch die Neueinstellungen überwiegend Lehrlinge. Werden völlig neue Anlagen notwendig, dann muß Hoechst damit möglicherweise ins Ausland gehen, also dorthin, wo es noch freie Arbeitskräfte gibt.

Bei anhaltend unter Druck stehenden Preisen lassen sich die steigenden Kosten nur durch höhere Umsätze kompensieren. In den ersten neun Monaten des Jahres war es Hoechst möglich, seinen Umsatz noch einmal um 8 % zu erhöhen. Das war mehr, als sonst im Schnitt in der Chemie erreicht wurde. Die Ertragslage des Unternehmens gestaltete sich daher relativ günstig. Professor Winnacker meinte im Hinblick hierauf, daß es möglich sein werden, auf das um 10 % erhöhte Kapital auch für 1962 wieder eine angemessene Dividende zu zahlen (wohl nicht weniger als 18 %). An der aktionärsfreundlichen Haltung von Hoechst hat sich jedenfalls nichts geändert. Die Ausführungen von Professor Winnacker ließen im Gegenteil erkennen, daß das Unternehmen sehr sorgfältig die Kursgestaltung seiner Aktien an der Börse beobachtet. Die Verwaltung weiß, daß eines Tages – möglicherweise schon 1964 – wieder eine Kapitalerhöhung notwendig werden wird. W. R.