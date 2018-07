Inhalt Seite 1 — Ohnmacht – Macht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Beobachtungen hinter den Pyrenäen

Die Geschäfte schlossen, die Büros arbeiteten nicht – obwohl Millionenschäden, durch Unwetter verursacht, äußerste Anstrengung geboten. Von den Außenbezirken der großen Stadt bis ins Zentrum säumte die breite Prachtstraße, die nach dem Staatschef genannt war, in Abständen von je 100 Metern Polizei: Stadtpolizei (in Schwarz), Garde Zivil (in Feldgrau), Staatspolizei (grau und rot), zu Fuß und zu Pferde. Fahnen mit schwarzen Trauerschleifen dekorierten die Häuser nur spärlich; von der Zweimillionenbevölkerung der Stadt drängten nur wenige ins Zentrum des Geschehens. Aber in der Zeitung stand: Alle Häuser waren beflaggt, und die ganze Bevölkerung kam, um dem Staatschef zuzujubeln. Wie üblich. Nur in den engen Gäßchen im „gotischen Viertel“ drängte sich eine erregte Menge, packte auch die Unbeteiligten-schauernde Neugier, die die Nerven kitzelt, und wilde Lust, dabei zu sein.

Rund um den Platz vor den Stufen der Kathedrale eine feste, enge Polizeikette. Hier passierten nur noch „Persönlichkeiten“, wie es in der Landessprache heißt, Prominente, die Sperrung. Uniformen, Uniformen. Generäle mit goldenen Sporen. Karmesinrote Schärpen, blaue Schärpen und goldene Troddeln, blankes Leder. Ein buntes, frohes Leuchten im kräftigen Sonnenlicht. Und Minister und Diplomaten in Zylindern, im modischen Aufputz der Jahrhundertwende. Antiquiert, von gestern wirkte der ganze Pomp der sichtbaren Machtentfaltung. Nur ein paar Damen in Schwarz deuteten an, daß der Anlaß traurig war...

Eine Paradetruppe salutierte. Helle Signalhörner kündigten jeden Wagen an. Polizei zu Pferde mit meterlangen, gefährlich kräftigen Gerten. Stadtpolizei, Garde Zivil, Staatspolizei mit Gummiknüppeln und Pistolen. Aber das Volk, das diese strenge Absperrung noch passieren durfte, weil auch Statisten gebraucht wurden für das große Schauspiel, war ausgewählt und ohnehin zuverlässig.

Trauer mit Jubel

Aber siehe, auch dieses Statistenvolk zeigte noch spontane Selbständigkeit. Als der Thronfolger dieser Monarchie ohne König ankam und mit seiner Frau, die in diesem Gepränge durch Kleidung und Haltung bescheiden und ungemein sympathisch wirkte, die Treppen zur Kathedrale hinaufschritt, jubelte und applaudierte das Volk. Das war offenbar nicht vorgesehen. „Ssisst, sssissst, sssisssst“, zischten die alten Kämpfer.

Eine ohnmächtige Frau, die durch Gedränge und Erregung das Bewußtsein verlor, wurde zum Roten Kreuz getragen. Und noch eine. Und noch eine. Sogar ein General legte Hand an, um einer Schwachen zu helfen.