Hermann Gmeiners "Kinderdörfer" – Eine Tat ohne den Staat

Von Ortwin Fink

Wien, im Oktober

Für knapp 100 Mark kann man mehr als tausend Kindern Mutterliebe kaufen – wenn man sich diesen Betrag von vielen zehntausend Menschen mit Herz verzinsen läßt. Es gibt einen, dem diese kaufmännische Leistung innerhalb von dreizehn Jahren gelungen ist. Er heißt Hermann Gmeiner.

Wenn er spricht, dieser "Manager in Mutterliebe", legt er die Handflächen sanft gegeneinander. Er neigt dabei seinen Kopf mit der markanten Nase ein wenig zur Seite und erzählt ohne Scheu seine merkwürdige Geschichte. Ihre ersten Daten wollen es, daß man ihn vor jener stolzen "Bilanz" für einen romantischen Träumer hielt, für einen Phantasten oder gar einen mittelmäßigen Gescheiterten. Vor 43 Jahren wurde er geboren; er wuchs auf in einer kinderreichen Vorarlberger Bauernfamilie. Seine Mutter starb bald nach seiner Geburt. Im Krieg brachte er es "nur" bis zum Leutnant. Seine Geschichte will es, daß er in Rußland von einem Dreizehnjährigen vor der Exekution gerettet wurde und darauf beschloß, sein Leben fortan den Kindern zu widmen. Als Ehen. "Es gab damals", so – erinnert sich der Bauernsohn, "für viele Kinder, nur einen Weg – den Weg ins Verderben. Früher brachte man solche seelisch, geistig oder sozial entwurzelten Kinder in eine Anstalt. Damit machten wir aus dem einen Unglück ein anderes: Wir gliederten sie endgültig aus der Gesellschaft aus. Die nach und nach zur Asozialität führende Neigung des verwaisten Kindes zum Außenseitertum wird durch die Eigenart der Anstalt nur gefördert. Dort also, wo jemand ein noch familienfähiges Kind in ein Heim gibt, dort geschieht ein Verbrechen. Das größte Massenverbrechen, das es in dieser Hinsicht je gab, war das Moskauer Riesenwaisenhaus Katarinas I., die darin 10 000 Kinder unterbrachte. Schon um die Jahrhundertwende entdeckte der Münchner Kinderarzt Pfaundler jene Kinderkrankheit, die er Hospitalismus nannte."

Gmeiner fährt fort: "Die Heimerziehung mußte stets den Akzent auf Hygiene und gute Ernährung legen. Für mehr reichten weder Zeit noch Kraft des überforderten Personals. Dieser, Personalmangel aber und die notwendige Organisation eines solchen kasernierten Daseins schlossen stets aus, daß die Kinder das Hauptvitamin gegen den Hospitalismus bekamen: engen menschlichen Kontakt. Ich machte in jener Zeit die Erfahrung, daß die anfälligsten, schwierigsten. und gefährdetsten Jugendlichen stets diejenigen sind, denen der Rückhalt eines gesunden, geordneten Familienlebens fehlt. Die Idee meiner Arbeit beruht auf dieser einfachen Feststellung und der Folgerung, daß die Institutionen zur Betreuung verwaister Jugend um so besser und erfolgreicher funktionieren müssen, je familienähnlicher sie eingerichtet sind und je vollkommener sie dem Kind die verlorene Familie ersetzen."

Kinderarzt? Das Studium der Medizin, begonnen in Innsbruck, gab er 1949 auf. Er wollte sich schneller und direkter dem zuwenden, was man bei großen Männern gemeinhin "das Lebenswerk" nennt. Anfangskapital war sein Taschengeld von 600 Schillingen.