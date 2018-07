Inhalt Seite 1 — Soraya und ich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die ganze oder wenigstens die Halb-Weit zerbricht sich darüber den Kopf, warum Soraya nicht diesen netten Herrn Sachs geheiratet hat; aber kein Hahn kräht danach, warum die Ex-Kaiserin und ich nicht geheiratet haben.

Ich hätte auch, da ich in Herzensdingen von sprichwörtlicher Diskretion bin, kein Wort über die Lippen gebracht, gerate jedoch allmählich bei der ganzen Geschichte in ein schiefes Licht, vielmehr: es fällt auf mich gar keines. Da muß es einen ja in den Fingern jucken, die, wahren Gründe und Hintergründe ein für alle Male auf den Tisch der Welt zu knallen.

So sehr man es zwar begrüßen könnte, daß wir jetzt, dank diesem Herrn Sachs, auf dem gemeinsamen Playboy-Markt ein kräftiges Wörtchen mitreden können und daß es nun neben dem Bundeskanzler noch einen weiteren Deutschen gibt, von dem die Welt Notiz nimmt, so diente dieser Rummel ja nur als Fassade, um die wirklichen Tatbestände zu verschleiern. Drauf und dran zu heiraten waren in Wirklichkeit, so sensationell das klingen mag, Soraya und ich. Wenn es dennoch nicht zur „Hochzeit des Jahres“ zwischen uns gekommen ist, wenn ich mich, gewiß schweren Herzens, entschlossen habe, mein Ja-Wort, das ich Soraya bereits gegeben hatte – die Fama behauptet, auf einer Bank im Englischen Garten, aber das ist natürlich stark übertrieben, wir Nymphenburger meiden den Englischen Garten im allgemeinen – wenn ich mich also entschlossen habe, dieses Ja-Wort zurückzunehmen, so daß die Prinzessin nun wieder frei und Herrin ihrer Entschlüsse ist, so ist das nach eingehender Prüfung – der Sachlage geschehen.

Daß Soraya und ich uns kennengelernt haben, ist dem Zufall zu verdanken. Wir sind zwar beide Wahlmünchner, sie aber ist durch und durch Bogenhauserin, mit denen wir eingefleischten Nymphenburger gemeinhin wenig zu schaffen haben. Das Schicksal wollte es aber, daß wir Kunden „derselben Drogerie in der Innenstadt sind, wo ich eines Tages Rasierseife kaufte, Soraya aber gerade einen Badeschwamm erstand. So kam eins zum anderen.

Dabei möchte ich hervorheben,“ daß es in erster Linie seelisch-geistige Fäden waren, die uns miteinander verbanden. Viele, ja eigentlich alle, halten die Ex-Kaiserin für einen oberflächlichen, vergnügungssüchtigen, intellektuell nicht eben anspruchsvollen Menschen. Ich aber kenne sie besser und bin wohl der einzige, der entdeckt hat, daß sie im Grunde eine tiefernste Frau ist, die sich sogar manchmal Gedanken über den Sinn des Lebens macht. Darüber haben wir endlose Gespräde gehabt – Gespräche, wie sie sie mit Herrn Sichs, das hat sie mir gestanden, nie führen kannte –, Gespräche, die wir beide in lieber und werter Erinnerung behalten werden.

Begreiflicherweise haben wir unsere Liebe, so gut es ging, geheim gehalten. Einmal wußten wir nicht, wie Herr Sachs darüber denken würde. Dann wußten wir nicht, wie ihre Familie darüber denken würde. Ferner wußten wir nicht, wie meine Familie darüber denken würde. Vor allem aber wußten wir ja auch nicht, was der Schah dazu sagen würde.

Überhaupt Teheran! Immer stand Teheran und sein Hof irgendwie störend zwischen uns, nie. konnten wir das ganz vergessen. Unsertwegen sollte der Pfauenthron jedenfalls nicht ins Schwanken geraten. In diesem Punkte waren wir uns völlig einig.