Wahrheit oder Alptraum?

Von Hanns Meenzen

Nehmen wir einmal an, die Verdienste würden weiterhin um jährlich mindestens 6 % steigen; dann beläuft sich das durchschnittliche Einkommen der Arbeitnehmer im Jahre 1986 auf über 2300 DM im Monat oder rund 28 000 DM im Jahr. Die Rentner – heute im allgemeinen auf 200 bis 300 DM angewiesen – hätten monatlich 1000 bis 1500 DM verfügbar. Das „Vermögen“ ihrer „Versicherung“ beliefe sich auf sage und schreibe 80 Milliarden DM und würde dennoch nur ausreichen, um die Renten eines Jahres zu finanzieren.

Diese Zahlen sind nicht etwa eine Ausgeburt der Phantasie; sie sind das Ergebnis jener Rechnung, die die Versicherungsmathematiker des Bundesarbeitsministeriums jetzt angestellt haben, um aufzuzeigen, wie das Gebäude der Rentenversicherung in der Zukunft aussehen wird, wie sicher (oder unsicher) seine Fundamente sind und welche Renovierungsarbeiten erforderlich werden könnten, wenn gewisse Räumlichkeiten zuviel, andere hingegen zu wenig benutzt werden sollten. Um im Bilde zu bleiben: Es ist gar leicht, in diesem Gebäude sich zu verirren, um so mehr, als seine Wände und Decken beliebig verstellt und verschoben werden können. Tragende Säulen findet man überhaupt nicht; denn kein Datum des Zahlengebäudes beruht auf sicherem Wissen, jedes vielmehr setzt Annahmen voraus, und je nachdem, welche Annahme über Verdienstentwicklung, Zinssatz, Versicherten- und Beschäftigtenzahlen man mit welcher kombiniert, fällt das Endergebnis anders aus.

Schon vor der Veröffentlichung der versicherungsmathematischen Bilanzen der Rentenversicherung war bekanntgeworden, daß die Beiträge auf zunächst etwa 15 %, später möglicherweise 20 % erhöht werden müssen, wenn unter den 1957 festgelegten Finanzierungsbedingungen die Renten weiterhin laufend an die Lohnentwicklung angepaßt werden sollen. Aber diese Aussage gilt nur für die Gesamtheit von Arbeiter- und Angestellten-Versicherung. Betrachtet man jede für sich und unterstellt die bisher versäumte volle Durchführung des Finanzausgleiches in der sogenannten „Wanderversicherung“, dann wird die Arbeiterrentenversicherung defizitär, während die Angestellten-Versicherung vorerst ihre Beiträge sogar senken könnte. Das liegt daran, daß eine zunehmende Zahl von Beitragszahlern aus der Arbeiterrentenversicherung in die Angestellten Versicherung hinüberwechseln (abwandern) und am Ende auch bei dieser ihre Rente beantragt, so daß für die in früheren Jahren an die Arbeiterrentenversicherung entrichteten Beiträge ein Finanzausgleich vollzogen werden muß. Solange das nicht der Fall ist, werden gewissermaßen mit „Angestellten-Beiträgen“ Renten finanziert, für die zum Teil die Arbeiterrentenversicherung aufkommen müßte.

Da man aber Arbeiter nicht rentenmäßig schlechter oder Angestellte nicht beitragsmäßig besser stellen kann und will, geht eine andere Alternativrechnung der Versicherungsmathematiker davon aus, daß der Finanzausgleich nicht im bisher vorgesehenen vollen Umfang durchgeführt und der Bundeszuschuß zum Ausgleich anders, nämlich stärker auf die Arbeiterrentenversicherung konzentriert wird. Nach dieser Rechnung „subventioniert“ folglich der Steuerzahler – so könnte man sagen – Arbeiterrenten stärker als Angestelltenrenten, womit aber nur deutlich wird, wie fragwürdig es ist, das System der dynamischen Altersversicherung noch als „Versicherung“ zu bezeichnen.

Der versicherungsmäßige Charakter ist nur insoweit gewahrt, als die Beitragsleistung Verteilungsmaßstab für die Renten ist, eine geringere Leistung also auch mit einer geringeren Rente vergolten wird und umgekehrt. Tatsächlich aber ist der Rentenanspruch nicht durch die Vorleistung gesichert, sondern durch den Zwang, dem die erwerbstätige Generation unterworfen ist, die dafür notwendigen Mittel aufzubringen. Das geschieht durch Beiträge und Steuern, wobei sich der Anteil von Steuern und Beiträgen je nach der Entwicklung der Sozialstruktur in den einzelnen Bereichen unterschiedlich zusammensetzt. Infolge der Abwanderung der Versicherten aus dem Bergbau und den hohen Rentenzusagen der Knappschaften ist der Steueranteil hier mit fast 60 % am höchsten, bei der Angestellten versicherung ist er derzeit mit etwa 13 am geringsten

Es ist müßig darüber zu streiten, ob die beanspruchten Steuergelder nun Subventionscharakter haben oder nicht. Entscheidend ist, daß weder die Dynamik noch das allgemeine Leistungsniveau der Rentenversicherungsträger mit Beiträgen von 14 % gehalten werden können, sondern daß Steuermittel dazutreten müssen, die umgerechnet schon jetzt etwa weitere 5 Beitragsprozent betragen. Dieser Gesamtaufwand von 19 % der Einkommen wird mit zunehmender Überalterung der Bevölkerung weiter steigen.