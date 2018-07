Neubau in der radikalsten Form der Rationalisierung – das war der Leitgedanke der Klöckner-Werke AG, als sich das Unternehmen vor rund acht Jahren entschloß, ein modernes Hüttenwerk bei Bremen zu errichten. Damit war eine Entscheidung getroffen worden, die das Gesicht des Kenzerns neu geformt hat: Der Schwerpunkt der Klöckner-Gruppe liegt schon heute – entgegen der im Revier verankerten Tradition – am Meer. Das erste „nasse“ Hüttenwerk der Bundesrepublik – Sprung an die Küste war damals für den in Haspe, Osnabrück und Troisdorf trocken sitzenden Stahlkonzern so etwas wie eine Flucht nach vorn – ist ein Volltreffer geworden. Die Standortwahl als auch die in Bremen vorgenommene Konzentration im Erzeugungsprogramm auf Flachstahl hat sich bereits bewährt.

Seit rund fünf Jahren wird in Bremen nunmehr Stahl erzeugt und gewalzt. Die Hütte hat inzwischen einen eindrucksvollen Aufbaustand erreicht; bei dem technischen Zuschnitt des Werkes ist der amerikanische Pate, die Republic Steel Corporation, als einer der ersten Stahlerzeuger der Vereinigten Staaten nicht zu verkennen. Fünf Siemers-Martin-Öfen machen im Stahlwerk der Bremer Hütte eine Rohstahlkapazität von 1 bis 1,2 Mill. Tonnen pro Jahr aus. Ein weiterer S.-M.-Ofen ist im Bau; er wird die Rohstahlbasis bis Mitte nächsten Jahres um 1,5 Mill. Jahrestonnen erhöhen. Auf der Walzwerk-Seite verfügt die Hütte z. Z. über ein komplettes Walzprogramm für Grob- und Feinbleche. Die Blockbrammenstraße, die Grobblechsowie die Warmbreitbandstraße gehören bereits in die erste Aufbaustufe, während das Kaltwalzwerk mit der Inbetriebnahme der Kaltbandstraße in diesem Sommer seine Krönung erhielt. Eine elektrolytische Verzinnungsanlage und zwei zusätzliche Verteilanlagen befinden sich noch im Bau. Damit hat das jüngste Unternehmen der Klöckner-Gruppe einen Status erreicht, der es gestattet, das Investitionstempo nunmehr zu verlangsamen. Bisher sind in Bremen rund 850 Mill. DM investiert worden.

Aber auch weiterhin wird ein ansehnlicher Kapitalstrom aus der Konzernkasse nach Norden abgezweigt werden. Die Klöckner-Werke haben ein neues, wenn auch völlig anderes, so doch mindestens ebenso kühnes Projekt an der Küste in Angriff genommen: Gemeinsam mit dem Senat der Stadt Bremen baut Klöckner den Erzhafen der Zukunft. Weserport, an der Wesermündung in Bremerhaven gelegen, soll bereits den künftigen Größen der Erzfrachter Rechnung tragen. Die erste Baustufe, die Anfang 1964 abgeschlossen sein soll, sieht einen Löschplatz für ein Seeschiff von 70 000 Tonnen vor; insgesamt ist eine Jahresleistung von mindestens 4 Mill. Tonnen Erz projektiert. In der Endstufe soll Weserport Löschplätze und Entladungsvorrichtungen für eine Jahresleistung von 10 Mill. Tonnen Erz erhalten. Der Hafen bekommt zunächst einen Ladeplatz für 500 000 Tonnen, später dann (wofür aber noch kein Termin festgesetzt ist), für 5 bis 6 Mill. Tonnen Erz. Eine Waggonbeladestation für 20 Züge à 1000 Tonnen pro. Tag sowie eine Erzbrech- und Siebanlage gehören ebenfalls in die erste Aufbaustufe, die nach den gegenwärtigen finanziellen Planungen 58 Mill. DM kosten wird. Die Klöckner-Werke müßten sich dann mit 34 Mill. DM beteiligen, die restlichen 24 Mill. DM stellt der Bremer Senat. Zur Zeit ist dort, wo einmal die Erzschiffe anlegen und löschen werden, nur eine riesige Baustelle zu sehen und die Kühnheit des Projekts läßt sich nur ahnen, Aber daß das Unternehmen Weserport weit über die eigenen Interessen des Klöckner-Konzerns hinausgeht, ist nicht zu übersehen. Der neue Erzhafen ist denn auch als öffentliche Umschlaganlage gedacht und wird allen interessierten Hüttenwerken offenstehen.nmn.