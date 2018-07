Inhalt Seite 1 — Wir sitzen falsch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine lange Liste füllen Beschwerden und Leiden, deren progressive Zunahme von Ärzten, Forschern und Wissenschaftlern mit Sorgen registriert werden. Und das alles, weil der Büromensch falsch sitzt...

Zuerst sind es kaum bemerkte Unbequemlichkeiten und Beschwerden; eines Tages sind daraus Krankheiten geworden. Es beginnt gewöhnlich mit Kreuzschmerzen, Beschwerden in der Gegend der Halswirbelsäule, Muskelverspannungen und -Verkrampfungen, mit Nacken- und Nervenschmerzen, die bis in die Unterarme und Finger gehen können: ein Teil der Sehnenscheidenentzündungen, der berüchtigten Berufskrankheit der Maschinenschreiberinnen, rühren in der Tat nicht selten von falschem Sitzen her. Ebenso typisch sind Durchblutungsstörungen in den Unterleibspartien, hervorgerufen durch gepreßtes Sitzen mit krummem Rücken; sie verursachen oft Verdauungsstörungen und Leberschäden. Für die arbeitende Frau kommt hinzu, daß das falsche Sitzen auf falschem Sitz auch spezifische Frauenbeschwerden verursachen kann. Aber am gefährlichsten sind die Herz-, Atem- und Kreislaufbeschwerden.

Bei einem Rundgang durch die Büros fällt sehr schnell auf:

Der Büromensch sitzt meistens nicht so, wie es der moderne Bürostuhl nach seinen Konstruktionsmerkmalen mit verstellbarer Höhe, federnder und verstellbarer Rückenlehne eigentlich verlangt; vom vierbeinigen alten Bürostuhl ganz zu schweigen.

In dem Augenblick, in dem eine Büroangestellte sich vom Schreibtisch abwendet und ganz intensiv und konzentriert die Tasten ihrer Maschine bedient, nimmt sie eine andere Haltung ein. Sie sitzt dann straffer, gerader als sonst. Sie sucht instinktiv dem sonst zu beobachtenden Zusammenfallen des Oberkörpers – dem Rundrücken – zu begegnen.

Nahezu alle sitzend arbeitenden Menschen nehmen diese gespannte aufrechte Haltung unbewußt deshalb ein, weil sie die Sitzfläche des Stuhles gar nicht mehr ganz benutzen: Sie rutschen nach vorn auf das vordere Drittel oder sogar Viertel ihres Platzes; die wunderschöne elastische Rückenstütze steht leer; Der Mensch macht sich seinen Stuhl so zurecht, wie er ihn braucht. Das intensiv: malende oder schreibende Kind macht das unbewußt: es „kippelt“ mit dem Stuhl.

Der Mensch ist seinem anatomischen Bau nach – man sollte sich dessen wieder erinnern – nicht zum Sitzen bestimmt, jedenfalls nicht zu dauerndem Sitzen: Es widerspricht dem Bau seiner Wirbelsäule, die ja dazu dient, ihn aufrecht gehen zu lassen. Der Büromensch jedoch sitzt fast immer, nicht nur bei seiner Arbeit – er sitzt auch in seiner freien Zeit. Fast sieht es so aus, als trüge der „pithecantropus erectus“ diesen Namen zu Unrecht, als solle die Entwicklung vom Vierfüßer zum Zweifüßer durch die moderne Zivilisation wieder rückgängig gemacht werden. Fast sollte man den Büromenschen genauer als „home sedens“, als Sitzmenschen, bezeichnen.

In allerjüngster Zeit ist nun nach sehr sorg fähigen wissenschaftlichen Untersuchungen folgendes bemerkt worden: Beim aufrecht stehende; Menschen sieht man im Röntgenbild sehr dem lich die doppelt s-förmig gebogene Wirbelsäule Nach dem Hinsetzen nimmt sie jedoch die Form des Rundrückens an: Die Funktionen verschieben sich. Zunächst hatten im Stehen die Füße die gesamte Last des Körpers zu tragen; das Becken spielte dabei nur die Rolle als gelenkige Verbindung zwischen Rumpf und unteren Gliedmaßen. Beim Sitzen übernimmt nun das Gesäß die tragende Funktion der Füße. Damit sind die Beine sozusagen funktionell „amputiert“; sie haben ihre Aufgabe an eine andere Instanz abgetreten. Und man sitzt krumm. Warum?

Das Becken schwenkt, wenn man sich setzt, rückwärts auf die Sitzfläche hin ab und ändert seine für die Wirbelsäulenschwingung verantwortliche Ausgangslage. Der Wirbelsäule bietet sich jetzt vom Kreuzbein aus gewissermaßen eine „schiefe Ebene“ an. Die Folge ist nahezu zwangsläufig der berüchtigte Rundrücken. So wird auch verständlich, daß es jetzt am Übergang vom Becken zur Lendenwirbelsäule zu Spannungen kommen muß. Die Zwischenwirbelscheiben (Bandscheiben) mit ihren Gallertkernen sind dabei ständig in Gefahr.