Neue Hamburg-Anleihe unter pari

Auf den Kurszetteln für festverzinsliche Werte verkleinert sich die Liste der mit einem Zinssatz von 8 oder 7 1/2 % ausgestatteten Anleihen ständig. Diese Emissionen stammen aus den Jahren 1955 bis 1957. Damals mußten dem Sparer hohe Zinssätze geboten werden, wenn er Geld zur Verfügung stellen sollte. Aber mit diesen „exotisch“ hohen Zinsen wurde der Rentenmarkt erst wieder lebensfähig gemacht. Insofern haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Natürlich waren sich die Kapitalmarktexperten schon damals darüber im klaren, daß nur die wenigsten Emissionen das Ende ihrer Laufzeit erleben würden. Überall schuf man sich die Möglichkeit der vorzeitigen Gesamtkündigung, um zur gegebenen Zeit von den hohen Zinsen herunterzukommen. Davon ist jetzt weitgehend Gebrauch gemacht worden. Den Anleihegläubigern wurden niedriger verzinsbare Emissionen zum Tausch angeboten. Nicht gerade zu ihrer Freude, aber schließlich mußten sie damit rechnen.

Selbstverständlich gibt es a-uch Emittenten, die sich mit Anleihe-Konversionen zurückhalten. Sie wissen, daß jedes rücksichtslose Ausnutzen der auf dem Kapitalmarkt gegebenen Möglichkeiten besonders in Kreisen der Kleinsparer böses Blut macht. Diese Anleiheschuldner sehen eine vorzeitige Kündigung hochverzinslichen Anleihen weniger von der Kostenseite her, sondern nehmen die höheren Zinsen als „Werbungsausgaben“ in Kauf, in der Erwartung, daß die Anleger eine derart konziliante Haltung auch eines Tages honorieren werden.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich kürzlich für die Sparsamkeit entschieden, als sie ihre mit einem Zinsfuß von 7 1/2 % ausgestattete 35-Mill.-DM-Anleihe von 1956 kündigte und den Anleihekäufern dafür eine sechsprozentige Emission zum Ausgabekurs von 99 % anbot. Die 7 1/2prozentige Anleihe wurde zu pari zurückgenommen. Wie das Ergebnis des Tauschangebotes zeigte, haben es Besitzer von rund 14 Mill. DM nicht akzeptiert, sondern sich die alte Anleihe in bar zurückzahlen lassen. Das hatte psychologische Gründe, aber der Rechenstift und die Spekulation haben dabei ebenfalls eine Rolle gespielt. Es gibt Sachverständige, die heute einen Ausgabekurs van 99 % für nicht mehr ganz marktgerecht halten und die damit rechnen, daß die Ausgabekurse für sechsprozentige Papiere in nächster Zeit noch weiter rückläufig sein werden, so daß man mit Abwarten nur verdienen kann. Es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, wenn das Anleihekonsortium sich gegen die Absicht der Hansestadt Hamburg erfolgreich zur Wehr setzte, für die Restanleihe einen Emissionskurs von 100 % zu fordern. Schon 99 3/4% dürfte ein Entgegenkommen dargestellt haben. Wie sich nachträglich herausstellte, war das Risiko für die Banken jedoch nicht groß. Die Anleihe konnte flott abgesetzt werden. K. W.