Von Erwin Topf

Das „Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft“, ORDO, liegt nun mit dem 13. Jahrgang (1962) vor (erschienen im Verlag Küpper vormals Bondi; 548 S., 54,80 DM). Unter den zwölf Monographien, die den Hauptteil des Buches (neben rund 140 Seiten Buchbesprechungen und Literaturhinweisen) ausmachen, mögen die wohlabgemessen-kritischen Betrachtungen von Bernhard Pfister zur Enzyklika „Mater et Magistra“ an erster Stelle erwähnt sein. Das auch deshalb, weil hier im Rahmen eines Rückblicks auf die Soziallehre der Päpste von Leo XII. bis zu Johannes XXIII. die längst fällige Feststellung getroffen wird, daß die Enzyklika Quadragesimo anno (1931) nichts über eine berufsständische Ordnung“ enthält. Das Wort „ordo“ des lateinischen Textes darf, nach der Ansicht Pfisters, der sich hierbei auf die Autoren Muhler und Monzel stützt, eben nicht mit „Berufsstand“ verdeutscht werden, und der Begriff „berufsständische Ordnung“ ist, wie Pfister feststellt, erst durch die Übersetzer und Kommentatoren, so insbesondere die Patres Gundlach und von Nell-Breuning, „aus der Enzyklika herausgelesen“ worden. – Diese wichtige Einsicht, die manche Punkte der katholischen Soziallehre in einem völlig anderen Licht erscheinen läßt, sollte nun nicht mehr verloren gehen.

Mit den Fragen der internationalen Währungsordnung und des Zahlungsbilanzausgleichs beschäftigen sich gleich drei Beiträge, nämlich diejenigen der Autoren Friedrich A. Lutz, Helmut Gröner und Milton Friedmann – oder eigentlich vier, wenn man hier die „Gedanken zur nächsten Depression“ mit einordnet, die L. Albert Hahn (als erweiterte Fassung seines Düsseldorfer Vortrags vom November 1961) zu dem Jahrbuch beigesteuert hat. Aus dieser in all ihrem Sarkasmus höchst amüsanten Plauderei, die alle Vorzüge der „einäugigen“ Diktion Hahns aufweist, mag besonders hervorgehoben sein, daß der Autor sich (S. 151 und folgende) ganz entschieden für eine Konjunkturpolitik und speziell für eine antizyklische Kreditpolitik (zur „Bremsung des Booms“) ausspricht. Das ist zwar die selbstverständlichste Sache der Welt, muß aber dennoch betont werden, weil manche Kommentare zu Hahn’schen Gedankengängen seine (berechtigte!) Skepsis gegenüber allen Konjunkturprognosen mit sichtlichem Behagen aufgegriffen und so umgedeutet haben, daß Hahns Autorität zur Stützung der eigenen Meinung jener Kommentatoren – nämlich einer völligen Ablehnung („interventionistischer“) konjunkturpolitischer Aktivität – herhalten mußte. Dafür ist L. Albert Hahn aber gewiß kein Kronzeuge!

Im übrigen ist es erfreulich, daß auch die übrigen in dem vorliegenden Jahrbuch enthaltenen Beiträge zu dem Problemkreis „Zahlungsbilanzausgleich“, ob sie nun der Hahn’schen These vom „Bumerangeffekt“ des Kapitalexportes ganz oder teilweise oder gar nicht zustimmen, zu einer völligen Ablehnung dieses von der Bundesbank lange genug vertretenen „Patentrezepts“ gelangen.

Weitere Beiträge behandeln den vielstrapazierten Begriff der „Gemeinwirtschaftlichkeit“ in der Verkehrspolitik, die Bestimmungen über Rabatt-Abreden im neuen Kartellrecht, die wirtschaftliche Entwicklung in Jugoslawien und (worauf gleich noch einzugehen sein wird) die Problematik der Entwicklungshilfe. Zu erwähnen sind ferner zwei aus irgendwelchen Gründen aus dem Literatur- in den Monographien-Teil „vorgezogene“ Buchbesprechungen. Dabei handelt es sich um eine von Watrin stammende Würdigung von Poppers Werk „Die offene Gesellschaft“, und um einen von H. O. Leuel verfaßten „Nachgesang“ auf die Kissinger Tagung (1960) des „Vereins für Socialpolitik“, in Form einer kritischen Stellungnahme zu dem nunmehr vollständig (mit 4 Bänden) vorliegenden Sammelwerk über „Die Konzentration in der Wirtschaft“. Leuel bemerkt dazu, sehr mit Recht, daß im Band 2, der die Ursachen der Konzentration (mit der Untergliederung Recht – Steuerrecht und Finanzpolitik – Wirtschaftspolitik – Sozialpolitik) behandelt, die Einflüsse der Marktpolitik der Unternehmen zu kurz weggekommen sind; seine Bemühungen gelten also vorwiegend dem Bestreben, diese Lücke „in etwa“ auszufüllen ... Ergänzungen hierzu finden sich im Literaturteil des vorliegenden Jahrbuchs, mit der Besprechung des Werkes “Theory of the Growth of the Firm“ der britischen Autorin E. T. Penrose (S. 443 ff.) und mit dem „Bericht über Erich Gutenbergs Untersuchungen der Investitionsentscheidungen industrieller Unternehmen“ (S. 437 ff.). Wobei der Begriff „Untersuchungen“ reichlich euphemistisch ist: in Wirklichkeit handelt es sich nämlich um eine Darstellung der Investitionsmotive, „wie die Unternehmen sie gern gesehen haben möchten“. Charakteristisch hierfür ist, daß „Kostensenkung“ in der Reihe der Investitionsmotive weit hinten, unter „ferner liefen“ rangiert.

Was die beiden Beiträge zur Entwicklungspolitik angeht, so behandelt Louis Rougier als „die Hauptursache für den Vorsprung des Westens“ das rationalistische Streben nach Erkenntnis und Wandlung der Welt; die kleine Arbeit zeigt deutlich die französische Vorliebe für „gesicherte“ und „fertige“ Ergebnisse: mit adäquater Prägnanz auch da formuliert, wo der deutsche Leser wohl gern ein wenig mehr von der Problematik des Themas und von dem Vorgang des Erarbeitens der Erkenntnisse mitbekommen hätte ... Gegenüber dem Niveau Rougiers (und überhaupt aller anderen Beiträge) fällt die unter den anspruchsvollen Titel „Christentum, Technik, „Kolonialismus“ und die Entwicklungsländer“ gestellte Plauderei stark ab, deren Verfasser (Erik von Kuehnelt-Leddin) uns Sammelsurien aus zufällig aufgelesenen Zitaten, Räsonnements und (verallgemeinerten) Reise-Eindrücken zumutet, das jeden Respekt vor den Tatsachen ebenso vermissen läßt wie ein eigentliches wissenschaftliches Bemühen. Den Herausgebern des ORDO-Bandes ist offenbar der Mißgriff unterlaufen, die schnoddrigen Allüren eines Globetrotters – der über alles mitreden muß, aber nichts wirklich genau kennt – als die Haltung eines wahren Weltmannes zu werten. Aber das Mißtrauen gegenüber; dem anmaßend-faden Geschwätz dieses Poseurs hätte sich ja bei der kritischen Lektüre des Manuskripts einmal einstellen müssen: spätestens an dem Punkt (S. 68 im gedruckten Text), wo dieser Herr; von Kuehnelt mit überlegener Geste Max Weber, berichtigt, indem er die „Erkenntnis“ verkündet, „daß der „Kapitalismus“ als solcher lombardischspätmittelalterlichen Ursprungs ist.“ – Der Kapitalismus, und nun noch „als solcher“ – das geht denn doch zu weit; Max Weber jedenfalls hat eine derartige Korrektur nicht verdient...