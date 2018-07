Eine Reihe recht guter Reportagen und Dokumentationen. Der Schlußteil der Jungkschen „Anatomie eines Kontinents“ allerdings fiel, nach vorausgegangenen Höhepunkten, wieder etwas ab. Das Freizeitproblem der Wohlstandsgesellschaft nämlich wurde auf etwas sehr konventionelle Weise als „Arbeitslosigkeit der Seele“ angegangen, und auch das Filmmaterial über das Ferienparadies lenkte in seiner Ausführlichkeit vom Thema des Streifens eher ab, als daß es die Thesen Robert Jungks konkretisierte, der in der Entwicklung neuer Kultureinrichtungen den bestmöglichen Weg zur Bekämpfung des Zeitüberflusses in der Industriegesellschaft neuer Prägung zu sehen scheint.

– Auch an den übrigen Tagen der Woche wurde man fast unablässig informiert und mit irgendwelchen Sachzusammenhängen konfrontiert: Es ist sehr reizend von den Herren in den Funkhäusern, wie sie um unsere Bildung besorgt sind. Wer Abend für Abend aushielt, konnte am Wochenende zum Beispiel mit ziemlich detaillierten Kenntnissen über die Zerstörung von Kunstwerken durch Attentäter, über die Manipulierbarkeit des Menschen durch eine kryptowissenschaftliche Industriereklame, über die Rückständigkeit der deutschen Städteplanung und über den Ärger mit dem Eigenhaus-Bau aufwarten.

Belehrung tröpfelt unaufhörlich auf einen ein, noch ein Jahrzehnt im deutschen Fernsehstil, und der träge Brei zähflüssiger Halbbildung ist in jedes Heim gelangt.

Daneben dann die andere Form der Bildung: Nachholunterricht im klassischen Repertoire – Ballett und Haydn-Ausgrabung. Die Entdeckung unbekannter und entlegener Nebenwerke ist in den Fernsehstudios mittlerweile zu einer Manie geworden, immer wieder die Rehabilitierung irgendeiner „zu Unrecht fast nie gespielten“ Sache. Was also, aus nachdenkenswerten Gründen wohl doch, für das normale Opernhaus nicht attraktiv genug ist, wird jetzt Millionen von Bergarbeitern und Handelsvertretern ins Haus geschickt – die Verkennung der Funktion des Fernsehens ist abenteuerlich.

Ein sonderbares Volk. Wann immer man die Röhre andreht: Haydn, Ditter von Dittersdorf, Ernst von Khuon, Rudolf Kühn – dazwischen dann die Familie Hesselbach und Lou van Burg. Es ist nicht zu verstehen, daß dieses Fernsehen dem Kino und dem Theater Abtrag tut. Der Geist, aus dem es lebt, ist der der Volkshochschule, seit dem Frühsommer zumindest im überwiegenden Maße.

Oder ist dies nicht das Fernsehvolk, sondern nur das Fernsehen? lupus