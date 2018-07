Abend. Und das Gedicht angeblich nur noch mit sich selbst im Bunde, die Strophe absolut, der Inhalt abgetan, die Syntax überfällig, die Wörter unbezogen – wir aber wollen heut, da von der Krise schon die Dorfhähne krähen und über Kontaktbruch, Diskontinuität und Wirklichkeitsverlust die einschlägige Lagedeutung bestens unterrichtet, wir wollen lieber einmal an einem nicht ganz unbekannten Beispiel dartun, wie recht bestimmte Fakten und Geschehnisse die Fundamente der herkömmlichen Schreibweise erschüttern können. Wieso eine Situation plötzlich kritisch wird, die alten Übertragungs- und Vergleichsverfahren als nicht mehr zureichend erscheinen und die überkommenen Ausdrucksformen als abgetan – Bruchstücke einer großen Konfektion.

Wir bleiben am Ball und setzen – rückgehakt und fortgefahren – auch diese Mondmetapher gleich mit in Parenthese, weil seit dem 13. September 1959, 22.02 MEZ, der Poet nur noch schwerlich in der Lage sein dürfte, zwischen sich und dem Mond metaphorisch zu vermitteln. „An jenem Tag im blauen Mond September“ brach nämlich das sowjetische Raumschiff Lunik Zwo das Monopol der Dichter, mit IHM sich ins intime Benehmen zu setzen. Natürlich bleibt es auch weiterhin jedem vorbehalten, ihn nach Maßgabe seiner Lust- und Angstvorstellungen hold oder bös, golden oder eitrig zu nennen, ihn als Genossen seiner Einsamkeit zu begrüßen oder ihn den Alp seiner Nächte zu heißen – gleichwohl wird jeder Versuch, den Mond zu besingen, ins Licht unfreiwilliger Ironie geraten, wo andere bereits begonnen haben, ihn zu bezwingen. Der sentimentalisch nachtverbundene Dichtersmann wird etwas in ihn hineinlegen wollen – aber die anderen haben ihn bereits mit ihren Hoheitsmarken belegt. Er wird versuchen, seine inneren Schreckgesichte auf ihn zu übertragen – da haben sie ihn lange von hinten photographiert. Er kommt als schwärmerischer Werber, als Sternenvetter von Herkunft, Wolkenanrainer von Beruf und Neigung – sie aber treten direkt in Kontakt, konkret, handgreiflich, unumwunden.

Man wird Verständnis dafür haben, daß er nicht ohne weiteres seine Rechte abzutreten bereit ist und ihnen, den Praktikern, Eroberern, Besitzergreifern noch einmal mit Magie und altgeübter Beschwörekunst Paroli zu bieten trachtet: „Mond der edle Albino“ – „ein Nugget Mond für die Nacht“ – „Rubelmond durch Wolken rollt“ – „Mondmachete“ – „Mondenkris“ – „die silberne Null des Monds“ – „der goldene Arsch“ – „der verrutschte Heiligenschein“: am Ende aber wird er selbst dahin gelangen, sich für etwas Antiquiertes, Anachronistisches, Zurückgebliebenes zu halten. Für einen Sitzenbleiber ganz besonderer Sorte, der hilf- und mittellos und fern der Partie, wo ein Zeitalter abenteuernd über die eigenen Ufer tritt, die Ernsthaftigkeit seines Gewerbes und die Solidität seiner Vermittlungstechniken in Frage stellen muß. Es lag, wir wollen das hier gar nicht unterschlagen, wohl nie in des Dichters Rolle, an Taten miterlebend teilzuhaben und in seinen Aktionen erkennbar zu werden – aber: so gänzlich an den Rand geschoben, so völlig ausgesperrt und abgewiesen sah man ihn doch wohl nimmer. Wobei es ihn noch am geringsten kränkt, daß ihm der Aufstieg verwehrt und die Mitfahrt untersagt ist – die Skrupel, seine Sach- und Fach- und Standesskrupel, beginnen ja auch erst dort, wo ihm mit dem Vertrauen in die Metapher, die wichtigste der poetischen Beziehungsfiguren, das Vertrauen in die Dichtkunst selbst abhanden zu kommen droht. Wo er erkennen muß, daß er bereits kraft, oder richtiger, unkraft seines Geschäftes der Reaktionär ist und daß dem Dichter im Zeitalter restloser Berechnung und direkter Exekutive kein Platz mehr zukommt. Es sei denn jener Platz im Schmollwinkel, von dem aus ihm zu singen bleibt: Oh, Zugwind von Zeitgeist, der sein ödes Lied auf der Lochkarte pfeift!

Wie aber, wenn man ihn, der da so brütet und sich selber schon für entamtet hält, wie, wenn man ihn nun einfach einmal auf eine bislang gänzlich ausgesparte Möglichkeit verwiese? Wenn man ihm riete, allen Mißmut und alle üblen Grillen fahren zu lassen und, statt dem nun verlorenen Arkadien nachzutrauern, das Lied der neuen Zeit, sprich der Eroberer und Veränderer, zu singen? Wenn man ihn klipp und kalt aufforderte, die Konsequenzen zu ziehen, die überholten Berufsauffassungen zu liquidieren und seine Kunst den Helden und den Himmelstürmern der Epoche zu weihen? Die Frage nach dem Positiven, gewiß, in unseren Breiten gar nicht mehr zu stellen und hierzulande sofort mit einem Lächeln abgewehrt, wir aber wollen sie dennoch vorerst einmal ernst nehmen, schon weil die Antwort geradezu ungeheuerliche Konsequenzen einbezieht. Wenn einer denn grundsätzlich leugnen wollte, daß Poesie gesellschaftlich im Bunde sein könnte, er müßte schon entschlossen sein, den Bannfluch, das Verdammungsurteil über die Kunstauffassung von Riesenreichen in seine wegwerfende Handbewegung einzubeziehen, zumindest aber jene 107 459 Quadratkilometer DDR für ästhetisch exterritorial erklären wollen.

Allein, es wird vermutlich gerade einer, der nicht leichtfertig und ohne genaues Überprüfen den Stab zu brechen sich erkühnt, am Ende der besonderen Trostlosigkeit gewiß sein. Der kompletten Trost-, Halt- und Formlosigkeit einer Poesie, die den Höhenflügen und Aufstiegstaren der neuen Gesellschaft nachzueifern sich bemüht und die, dem propagierten Fortschritt auf den Fersen, von Luftsprung zu Luftsprung mehr an Höhe, Niveau und Qualität verliert. Das sind nicht Unterstellungen. Das sind in diesem Falle auch gar nicht einmal Prügel, die, über den Sack gezogen, dem sozialistischen Esel gelten sollen. Das sind ganz einfach die schlimmen Schlüsse, die man nach jahrelangem geduldigen Ausblicken nach haltbarer Aufbaulyrik zu ziehen gezwungen st. Und um das Beispiel nicht schuldig zu bleiben, werden wir gleich einmal ein Poem heranbitten, das dort bereits mit einer Lösung aufwartet, wo für uns kunstsinnige Zweifler eben noch alles fragwürdig erschien: ein Mondgedicht der vierten und bisher letzten Lunarperiode deutscher Lyrik –

Ich bitt’ dich, Herr mit deinen Scharen,

Auch jetzt die Ruhe zu bewahren!