Professor Karl Maria Hettlage, seines Zeichens Staatssekretär im Bundesfinanzministerium von Etzels und nicht von Starkes Gnaden, liebt als Naturfreund das Wandern; und so fällt es ihm gewiß nicht schwer, in der Rheindorfer Straße zu Bonn seine Zelte abzubrechen und gen Luxemburg zu ziehen, wo auf ihn in der Hohen Behörde der Montanunion neue Würden warten. Das landschaftlich reizvolle Luxemburg verspricht größere Wanderfreuden als das klimatisch unerfreuliche Bonn – und das nicht nur im meteorologischen Sinne.

Daß im Bundesfinanzministerium das Barometer seit Jahresfrist, da Dr. Heinz Starke das Regiment übernahm, auf Sturm steht – wobei ein hartnäckiges Tief ganz besonders das Verhältnis zwischen Minister und Staatssekretäre überlagerte –, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kann keine Rede sein, von Anbeginn nicht. Dr. Starke hegte, wie Bonner Auguren zu berichten wissen, bereits vor seinem Amtsantritt ein abgrundtiefes Mißtrauen gegen den „schwarzen“ Staatssekretär, dessen politische Wiege einst im Zentrum stand. Gerüchten zufolge soll zu dieser ministeriellen Aversion auch der Skandal um den ehemaligen Rhein-Pfälzischen FDP-Minister Nowack (Hettlage war früher im Finanzministerium Rheinland-Pfalz tätig) beigetragen haben.

Wie weit dies zutrifft, steht dahin. Sicher jedoch ist, daß hier zwei Persönlichkeiten aufeinandergetroffen sind, die in ihrer Art nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite der hochintellektuelle Minister, der Widerspruch übelnimmt, auf der anderen der Wissenschaftler – Hettlage ist seit 1952 Ordinarius an der Mainzer Universität –, der die freie Meinungsäußerung liebt. Das konnte nicht gut gehen. Aber Hettlage ist nicht nur ein Mann der Wissenschaften, er ist auch Politiker und ein über reiche Erfahrung verfügender Praktiker; auch deshalb mußte er mit einem Minister naturnotwendig ins Gegehe kommen, der als Staatssekretär einen Techniker braucht. Anders bei Etzel, der ihn 1958 ins Bundesfinanzministerium holte und ihm unumschränkte Herrschergewalt einräumte.

Und so kam es, wie es kommen mußte. Hettlage geriet aufs Abstellgleis. Starke lehnte eine Zusammenarbeit mit seinem ersten Beamten praktisch ab; Ministerialdirektor Korff wurde „sein Mann“. Und mit Hettlage fiel das 1200 Mann starke Ministerium, von der Haushaltsabteilung einmal abgesehen, in eine Art Dornröschenschlaf. Alle Loyalitätsbeweise Hettlages vermochten den von tiefem Mißtrauen erfüllten Minister nicht umzustimmen.

Schade, daß ein so hochqualifizierter Mann wie Hettlage wegen solcher persönlicher Differenzen der deutschen Finanzpolitik verlorengeht. Er ist nicht nur ein Haushaltsjongleur par excellence, auch auf dem Gebiet der Finanz- und insbesondere Gemeindefinanzreform hätte er – richtig eingesetzt – Großes leisten können. Seine Erfahrungen als Berliner Stadtkämmerer und im Deutschen Städtetag wären ihm dabei sehr zustatten gekommen.

Aber es hat nicht sollen sein. Hettlage wurde „fortgelobt“, weil die Montanunion angeblich „erstklassige Leute“ braucht. Als daher der Bundeskanzler, für viele überraschend, Hettlage zum Nachfolger von Potthoff vorschlug, sagte Starke nicht nein. Die Nachfolgefrage wird ihm allerdings noch schwer zu schaffen machen. Beispielsweise wenn ein Mann wie Viaion als Ersatz vorgeschlagen wird, könnte er nur zu schnell vom Regen in die Traufe geraten.

Tragisch für Hettlage, daß auch in Luxemburg seine Person von Anfang an umstritten ist. Seine Beteuerungen, dort auch mit den Gewerkschaften, die auf einen Sitz in der Hohen Behörde Anspruch zu haben glauben, loyal zusammenzuarbeiten, werden wiederum nicht geglaubt. Es sollte uns nicht

verwundern, wenn Hettlage, angesichts dieser persönlichen Widrigkeiten, sich zuguterletzt auf seinen Mainzer Lehrstuhl zurückzieht. – er