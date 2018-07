Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Der Junge ist ein Halbstarker, das Mädchen ein Teenager. Der Ort der Handlung: der Kral, eine Barackensiedlung, ärmlich und verrottet, am Rande der Kreisstadt. Die Sprache strotzt von Modernismen. Und dennoch ist der Roman von

Klas Ewert Everwyn: „Die Leute vom Kral“; Marion von Schröder Verlag, Hamburg; 271 S., 15,80 DM

kein Twen-Epos, sondern eine ereignisreiche Erzählung, die das drastische Talent des Autors erkennen läßt.

Er will vor allem erzählen, und er hat viel zu erzählen, zwischen zwei Sätzen fällt ihm wieder eine neue Begebenheit ein, er holt Atem und beginnt einen dritten strotzenden Satz, und wenn man seinen krausen, provozierenden, genauen, verrückten, vernichtenden Perioden folgt, merkt man, daß er einer jener Erzähler ist, die die Menschen nur lieben, weil sie ihnen Geschichten liefern. Und er kann seine Geschichten gut erzählen: Schon auf den ersten Seiten ist man in der klassischen Manier des Romanschreibers mit der Szenerie vertraut gemacht und kennt die Menschen, die die Handlung übernehmen.

Diese Handlung entwickelt sich logisch und der Reihe nach: Dem Halbstarken paßt seine Welt nicht mehr, nicht die fast kriminellen Zeitvertreibe seiner Kumpane, nicht die Armut und Grobheit des Krals, nicht das lärmende, zotige Gezänk der eigenen Familie. Er ist jedoch zu gewitzt, um die Rebellion zu wählen, er versucht vielmehr die Flucht, läßt sich von einem zwielichtigen „Automatenfritzen“ anheuern, gibt seine Arbeit am Bau auf, feiert groß Abschied – und bleibt dann doch im Kral. Nicht nur, weil sein Mädchen ein Kind bekommt, nicht nur, weil ihm der Automatenjob vor der Nase weggeschnappt wird, sondern vor allem, weil ihm klar wird, „daß da draußen gar nichts anderes war als ein Kral, ein Kral mit teuren Möbeln und feinen Manieren, ein Ort ohne der Fischgeruch am Freitag, ohne Müllhaufen an den Straßenrändern und ohne das Geschmeiß – aber nichtsdestoweniger ein Kral“.

Das rettet den jungen Mann vor der Bitternis eines erzwungenen Verzichts, rettet ihn vor der Resignation, läßt ihn dafür die simple Weisheit erfahren, daß es nicht auf den Ort ankommt, sondern auf den Menschen. So kann Everwyn die ganze Geschichte mit einem Lachen enden lassen: dem erheiterten und zufriedenen Lachen des Mädchens. Und so läßt der Autor in der scheinbar klassenlosen Landschaft der Asozialen einen Gesellschaftsroman spielen, führt wie in einem Lehrstück vor, daß und inwiefern unsere Gesellschaft in säuberlich durch Sprache, Moral und Lebensform getrennte Gruppen eingeteilt ist, und daß, Glück in diesem Sinne nichts anderes bedeutet als: Einverständnis mit den vorgefundenen Prinzipien.

Dieser Mann könnte, wenn er sich nicht auf dem halben Wege anfängt zu genieren, ein guter deutscher Unterhaltungsschriftsteller werden. Noch beginnt er, trotz seiner konventionellen Grundhaltung, gern Absätze mitten im Satz klein geschrieben, läßt sie auch mit Vorliebe mitten im Satz enden und zeigt damit, daß er noch nicht genau weiß, ob er ein Schriftsteller oder ein Dichter werden möchte. Und er hat sich, wenn er hierzulande Leser gewinnen will, das falsche Milieu gewählt. Geschichten aus den Slums liest man eher, wenn sie garantiert Weltliteratur und von Faulkner oder Steinbeck sind. Bundesdeutsche Fliegenschwärme, Schweißgerüche und Abtritte besitzen in unserer Wohlstandskulisse noch keinen hohen Unterhaltungsreiz.