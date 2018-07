Erwachsene sind seltsam zwiespältige Wesen, besonders wenn es darum geht, anderen dabei zu helfen, das Stadium des Erwachsenseins zu erreichen. Einerseits soll „das Kind“ (denn das bleibt es ja sein Leben lang) allmählich mit den geistigen Schätzen der Welt vertraut gemacht werden, andererseits aber sind sie auch wieder nicht so recht glücklich, wenn sie die sechzehnjährige Tochter bei der Lektüre des Dekamerone antreffen.

Seit einigen Jahren nun unternimmt es der Obpacher Verlag in München, diese Lücke zwischen dem Nur-Jugendbuch und dem Nur-Erwachsenenbuch mit der Reihe Kid-Weltliteratur zu schließen. Gerade ist der 50. Band erschienen; auch er, wie seine Vorgänger, nach der Originalfassung ediert (gelegentlich werden Auslassungen oder Anpassungen an das heutige Deutsch vorgenommen), das Format so, daß das Buch auch in eine Kinderhand paßt, großer Druck auf gutem Papier, der Text angenehm aufgelockert durch Schwarz-Weiß-Zeichnungen und ergänzt durch ein Nachwort. Von den bisher erschienenen Titeln seien das Volksbuch „Dr. Faustus“, „Unter fremden Menschen“ von Maxim Gorki und das „Zigeunermädchen“ von Cervantes genannt. Die diesjährigen Titel sind –

Diese Kid-Reihe hat durch ihre Konzeption vielen anderen Jugendbüchern gegenüber zwei Vorteile:

1. sind diese Bücher nicht von Erwachsenen speziell für Kinder geschrieben, das heißt, es fehlt alles Bemühte, Forcierte, das meist aus dem Beeminent pädagogisch streben stammt, entweder zu wirken oder aber sich extrem kindlich zu geben,

2. Diese Bücher sind, eben weil sie nicht mit dem Blick nach unten verfaßt sind, auch nicht teils für Jungen, teils nur für Mädchen geeignet, Gegen verschiedene Lektüre für verschiedene Geschlechter ist nichts einzuwenden außer dem, daß diese Einteilung nicht zur Regel werden darf und daß der Punkt erreicht werden muß, an dem der eine seinen Karl May und die andere ihr „Nesthäkchen“ aufgibt und beide sich über den „Steppenwolf“ hermachen. „Erlesenes für Anspruchsvolle“, so glaubt sich die Reihe selber interpretieren zu müssen – und anspruchsvoll müssen ihre Leser in der Tat sein oder werden.

Erlesenes? Der Zwang der Reihe bringt es mit sich, daß dieser Band besser, jener nur so eben in das Programm hineinpaßt. Und über Geschmack, auch wenn er die Literatur betrifft, sind sich die Gelehrten ja sowieso nicht recht einig. Eines allerdings sollte man bedenken, gerade wenn man keine Nicht-Durchschnittsreihe sein und den Nicht-Durchschnittsjugendlichen ansprechen will: Lohnt es sich, Titel zu veröffentlichen, die 1. bei Reclam und anderen Reihen schon lange für weniger Geld zu haben sind und die 2. (wie „Brigitta“ und „Gustav Adolfs Page“) sowieso schon jedes Schullektürenprogramm zieren?

Die Titel der diesjährigen Produktion zeigen, daß man diese Klippe mit etwas Einfallsreichtum umschiffen kann, und zwar ohne langweilig zu werden oder einseitig in bezug auf Themen undStile. JörgWickram aber einmal wieder zu Ehren zu verhelfen, ist ein ungewöhnlicher, ein guter Einfall – und nebenbei eine literarische Tat, denn seit 1923 ist der „Goldfaden“ nicht mehr gedruckt worden und im Buchhandel daher schon lange nicht mehr erhältlich. Die Geschichte von dem Hirtenknaben Leufried und seinem Löwen sowie der Grafentochter Angliana ist zwar für den heutigen Geschmack ein wenig altertümlich geschrieben, aber dennoch eine Lektüre, die Vierzehn- bis Sechzehnjährige gewiß (und andere vielleicht auch) unterhaltend finden werden.

Der 50. Band der Kid-Reihe zeigt, daß es sich lohnt, die Weltliteratur für die Jugend zu durchstöbern. Etwas Sachkenntnis und etwas (Wieder-) Entdeckergeist gehören dazu. Petra Kipphoff