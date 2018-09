Berlin, im Oktober

Wladislaw Gomulkas Reise zu Ulbricht brachtedie SED-Prominenz in Hochstimmung und ließ bei ihr die Hoffnung aufleben, der polnische Parteichef werde in der Berlin- und Deutschlandfrage ganz den Standpunkt des ersten SED-Sekretärs einnehmen. Gomulka kam am Montag in Begleitung von Cyrankiewiecz und einer Gruppe von Partei- und Staatsfunktionären nach Berlin. Auf dem Ostbahnhof entbot ihm Ulbricht den inzwischen traditionell gewordenen kommunistischen Bruderkuß. Aber schon gleich auf dem Vorplatz des Bahnhofs, als die offiziellen Reden getauscht wurden, spürte man die Meinungsverschiedenheit, die zwischen deutschen und polnischen Kommunisten besteht.

In der grundsätzlichen Forderung, daß ein Friedensvertrag geschlossen und die Frage Berlin in Chruschtschows Sinne gelöst werden soll, gibt es natürlich keine Divergenz. Auch darüber, daß ein Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten das erstrebenswerte Ziel sei, sind sich die Genossen einig. Die Verschiedenheit der Auffassungen beginnt bei der Überlegung, ob es noch möglich ist, ein solches Dokument, das das ganze Deutschland betrifft, zu erlangen – oder ob nach den erfolglosen sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen endlich und ohne weiteren Verzug der Friedensvertrag mit der DDR allein zu unterzeichnen sei.

Ulbricht ist des Glaubens, daß weitere Verhandlungen nichts mehr ergeben können, und Ostberliner Funktionäre verbreiten sogar, daß auch Chruschtschow diese Meinung teile. Nur stünde er – Chruschtschow – damit allein in Moskau, und deshalb sei ihm daran gelegen, daß der Wunsch nach einem baldigen Friedensvertrag mit der DDR nicht nur der Wunsch deutscher Kommunisten bleibe, sondern Allgemeingut des gesamten „Friedenslagers“ werde. So habe die DDR einen diplomatischen Feldzug unternommen, habe in Bukarest, Budapest, Prag und Warschau Überzeugungsversuche unternommen, um die dortigen Genossen zu überzeugen, daß der Friedensvertrag nicht nur notwendig, sondern auch, daß er sofort notwendig sei.

Gomulkas Reise sollte also nach Ulbrichts Willen einer neuen polnischen Haltung zum Friedensvertrag dienen. Nun mögen aber die Polen ein sehr großes Interesse an einem Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten haben, besonders wenn er nach dem sowjetischen Vorschlag den Deutschen für alle Zeiten eine Rüstungsbeschränkung auferlegt. Indessen erkennen sie mehr noch als andere Staaten des Ostblocks die Nachteile eines separaten Vertrages – vor allem den einen Nachteil, daß er die polnisch-amerikanischen Beziehungen schwer belasten könnte. Für Gomulka ist die große Lösung der Deutschlandfrage die grundsätzlich bessere, und er hält Verhandlungen mit den Amerikanern durchaus noch für chancenreich.

Bei der Begrüßung erklärte Ulbricht, in Berlin werde mehr als an einem anderen Ort deutlich, daß der Friedensvertrag nicht länger vorenthalten werden dürfe. Er meinte, da ein Vertrag mit beiden deutschen Staaten in weiter Ferne liegt, natürlich das Friedensdokument mit der DDR allein. Gomulka entgegnete, das Ringen für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland und für die Lösung des Berlin-Problems sei ein Kampf für die Sicherung des Friedens. Im Gegensatz zu Ulbricht vermied er jegliche Zeitbestimmung.

Der Unterschied schien politischen Beobachtern deutlich. Dennoch mag es natürlich sein, daß der polnische Parteichef sich noch anders „erklärt“. Am 9. September hat er – bei der Einweihung eines Turbinenwerkes in Turoszow (Türschau) von der Langmut der sowjetischen Genossen gesprochen, die im Interesse einer friedlichen Regelung vielleicht schon zu lange mit dem Abschluß eines separaten Friedensvertrages gewartet hätten. Das Turbinenwerk von Turoszow ist mit Hilfe der DDR errichtet worden. Das Abschlußkommuniqué des polnischen Besuchs in der DDR wird zeigen, ob die Rede von Turoszow mehr als nur polnische Höflichkeit gewesen ist. René Bayer