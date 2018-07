Inhalt Seite 1 — Nach der Revolte die Revolution Seite 2 Auf einer Seite lesen

Saana, im Oktober

Im Norden des Jemen dauern die Scharmützel der Revolutionäre mit den königstreuen Stämmen an. Aber im Innern des Landes, in der Hauptstadt Saana und der Gegend um Tais, dem Sitz des Diplomatischen Korps, scheinen die Umstürzler die Herzen der Bevölkerung zu gewinnen. Zum Teil erklärt sich das wohl aus echter Begeisterung für die Revolution, zum guten Teil freilich auch aus der schrecklichen Erinnerung an die blutrünstige Herrschaft des vor vier Wochen gestorbenen Imam Achmed.

Der Jemen war 1948 das erste arabische Land, das gegen die Monarchie revoltierte, und seitdem hat es noch mehrere erfolglose Umsturzversuche gegeben. „Dieses Mal haben wir gewonnen, weil wir aus den früheren Fehlschlagen gelernt haben“, erklärte der Revolutionsführer Abdullah Sallal in der vorigen Woche rund zwanzig ausländischen Journalisten, die er eingeladen hatte, sich in Saana umzusehen. Die Einladung war symbolisch für den Geist der Umstürzler. „Der Schleier, der den Jemen tausend Jahre lang vor der Außenwelt verhüllt hat, ist zerrissen“, betonen die Sprecher des neuen Regimes.

Sallal war Oberst, als er sich vor drei Wochen gegen das Imamat erhob; jetzt trägt er die Rangabzeichen eines Brigadegenerals. Er ist mittelgroß und untersetzt, die langen Jahre der Verschwörung und die Anstrengung der Revolutionstage lassen ihn älter erscheinen als seine 40 Jahre. Er trat mit verwildertem Bart und offenem Hemdkragen vor uns, die Augenlider dick geschwollen vor Müdigkeit; Erschöpfung stand ihm im Gesicht geschrieben. Aber er redete mit ruhiger Selbstsicherheit und war selten um eine Antwort verlegen – nie jedenfalls um eine ausweichende Antwort.

Nach seiner eigenen Darstellung hat Sallal seine Laufbahn 1936 als Vierzehnjähriger in der irakischen Armee begonnen. Anfang der vierziger Jahre wurde er zum erstenmal wegen Konspiration drei Jahre eingesperrt. Bald nach seiner Entlassung aber war er bei dem vergeblichen Staatsstreich von 1948 wieder dabei, in dessen Verlauf der Imam Jahja ermordet wurde. Als sich dessen Sohn Achmed schließlich den Weg zum Thron freigekämpft hatte, kam Sallal wieder vor den Kadi. Er wurde zum Tode verurteilt, aber zu Haft begnadigt. Nordwestlich von Saana saß er seine Strafe im finsteren Kerker von Hadschdscha ab, zum guten Teil in Ketten. Nach sieben Jahren ließ ihn Imam Achmed jedoch frei und machte ihn zum Kommandeur der königlichen Palastgarde. Die Loyalität Sallals vermochte sich der jemenitische Herrscher damit freilich nicht zu erkaufen.

Die jüngste Revolte ist von langer Hand vorbereitet worden. Sie war ursprünglich ausschließlich gegen Achmed gerichtet, und die Revolutionäre haben es auch noch nicht recht verwunden, daß der „Teufel“ sich der revolutionären Gerechtigkeit schnöde entzog, indem er sich im September hinlegte und starb. Der Haß auf den toten Imam ist allenthalben zu spüren: bei den Beamten und Geschäftsleuten in Saana und Tais, die er hart bedrückte; bei der Bildungselite, die er ins Ausland trieb; bei den Stämmen der Zentralregion auch, deren Königstreue er schwerer Belastung unterwarf, da er prominente Stammesälteste als Geiseln für das Wohlverhalten ihrer Leute in die alte türkische Festigung über der Stadt Tais sperrte.

An der Grenze gab mir der Zöllner auf meinen Gruß zur Antwort: „Es geht mir gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der Imam ist weg.“ Die Dörfer und die Fahrzeuge auf der Straße ins Landesinnere waren mit der neuen republikanischen Flagge geschmückt. Angehörige der früheren Palastgarde erzählten, was ihresgleichen früher harrte, wenn sie sich die Ungnade des Imam zuzogen: Sie durften von Glück sagen, wenn sie mit ein paar Jahren in Ketten davonkamen; meist wurden sie ohne Federlesens einen Kopf kürzer gemacht. Immer wieder zitierten jemenitische Gesprächspartner haßerfüllt die Worte, die der Imam bei seiner Rückkehr von einer Auslandsreise einmal an seine Notabeln gerichtet hatte: Einige von euch haben sich während meiner Abwesenheit schlecht aufgeführt; ich werde euch zu gegebener Zeit wissen lassen, wer den Kopf verlieren wird, wer die Hand, wer den Fuß...“