Die englische Öffentlichkeit wird in letzter Zeit durch eine Vielzahl anreißerischer Offerten in Atem gehalten, in denen ungewöhnlich günstige Anlagemöglichkeiten angeboten werden. Meist werden zweistellige Renditen „garantiert“. In Nr. 36 berichtete DIE ZEIT über Roulette-Gesellschaften, bei denen ungewöhnliche Dividenden zugesichert wurden. Nun, inzwischen haben drei dieser sauberen Unternehmen bereits aufgehört zu existieren. Die Anleger haben ihr Geld verloren. Heute setzen wir unsere Aufzählung zweifelhafter Investitionsmöglichkeiten fort.

Eine beträchtliche Publizität in der englischen Presse haben in letzter Zeit die privaten Investitionsmöglichkeiten in Farmgesellschaften, auch als „armchair farming“ (Landwirtschaft vom Sessel her betrieben) bekannt. Die bisher größte Liquidation eines dieser Unternehmen wird zur Zeit durchgeführt. Livestock Marketing Co., die sich auf die Schweinezucht konzentrierte, hatte seit der Gründung vor drei Jahren große Verluste zu verzeichnen, diese aber vor den Investoren verborgen. Konkursverwalter und Gericht versuchen nunmehr, Klarheit zu schaffen. Die ungesicherten Verbindlichkeiten der Gesellschaft von 980 000 Pfund (ca. 11 Mill. DM) sorgten für eine stürmische Versammlung der über 400 anwesenden Gläubiger und Aktionäre.

Wie es dazu kam: Man begann mit der Schweinezucht 1959. Jeder Geldgeber konnte entweder ein oder mehrere Schweine zu 20 Pfund mit einem „garantierten Wiederverkaufspreis“ von der Gesellschaft erwerben, oder aber das Geld in eine Zuchtsau oder als Spareinlage zu einem hohen Zinssatz anlegen. Der Gewinn sollte 3 Pfund p. a. pro Schwein betragen. Für jeden geworbenen Anleger erhielten die Gesellschaftsvertreter eine Provision von 25 %, die aber später auf 10 % reduziert wurde. Die dadurch hervorgerufene Unzufriedenheit führte zu Gründungen von neuen Gesellschaften für Schweinezucht durch die ausgeschiedenen Vertreter. Der 32jährige Direktor, Mr. Mascall, ließ sich ein Gehalt von 10 000 Pfund p. a. zahlen, seine Frau erhielt 1000 Pfund p. a. Meinungsverschiedenheiten mit anderen Direktoren führten zu deren Rücktritt, so daß 1961 nur noch jener Mr. Mascall und seine Frau die Gesellschaft leiteten.

Als bei Livestock Marketing Co. die Hausbank Schwierigkeiten zu machen begann, blieb der Gesellschaft nichts anderes mehr übrig, als die Liquidation zu beantragen. Das Problem für den Konkursverwalter und die Anleger besteht darin, daß die Schweine nicht mehr identifiziert werden können. Obwohl die Tiere Kennmarken des Eigentümers bzw. Stempel trugen, können sie nicht mehr auseinandergehalten werden, da die Kennmarken in vielen Fällen gefressen wurden. Die Ironie will es, daß jeder Anleger das Recht hat und eingeladen ist, die Farmen zu besuchen und seinen Eigentumsanspruch zu klären. Über 300 000 Pfund (ca. 3,5 Mill. DM) schuldet die Gesellschaft den Investoren. Die 16 000 Schweine müssen; mittlerweile vom Gericht gefüttert werden. Wie die Gesellschaft eine Provision von 25 % und eine Rendite von 15 % p. a. bieten und zahlen wollte, darüber ist man sich heute noch nicht im klaren.

Der nächste im Bund ist die North West Livestock Farmers, ebenso Schweinezucht, die erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde und von privaten Investoren 29 000 Pfund beschaffen konnte. Mit einem Defizit von 41 000 Pfund (450 000 DM) wird dieses Unternehmen liquidiert. Auch hier wurde den Vertretern eine Provision von 25 % für jede erworbene „Einlage“ bzw. Verkauf eines Schweines gezahlt. Die Direktion erklärt dazu, daß nicht genug Arbeitskapital vorhanden gewesen sei, daß der Arbeitsplan nicht reibungslos durchgeführt werden konnte, daß schlechtes Management für den Verlust von Vieh verantwortlich war, daß keine Statistiken geführt wurden und dadurch ein unvermeidliches Chaos geschaffen wurde, daß zwei Farm-Agenturen geschlossen werden mußten und daß nicht gerechtfertigte Verkaufsprovisionen gezahlt wurden.

Aber der Reklamerummel läuft weiterhin auf Hochtouren. Derbyshire Pig Hatcheries Ltd., abermals Schweinezucht, werben für Einlagen. Zur Zeit sollen 625 Säue auf den Farmen leben, die zu 105 Pfund pro Stück an die Investoren verkauft wurden, d. h. also, daß 65 000 Pfund gefunden werden müssen. Die Gesellschaft hat sich das Ziel gesetzt, 10 000 Schweine im Jahr zu züchten und zu verkaufen. Anlegern wird eine Rendite von 13 1/3 % p. a. und die volle Rückzahlung des angelegten Geldes nach vier Jahren geboten. Die Gesellschaft gibt keine Auskunft über Betriebsvermögen und Verbindlichkeiten.

Wenden wir uns nun der Milchwirtschaft zu. Highland & Northern Dairy Farms Ltd. bieten Investoren 10 % p. a. durch den „Erwerb einer oder mehrerer friesischer Milchkühe von höchster Qualität und voll versichert. Die Kühe werden für den Eigentümer auf einer der vielen up-todate und produktiven Milchfarmen, die von der Gesellschaft betrieben werden, versorgt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Milch werden dem Eigentümer (= Anleger) vierteljährlich ausgezahlt“. Im Vorstand gibt es u. a. einen Generalmajor, einen Oberingenieur, einen früheren Kommandanten einer Militärschule und einen Generalleutnant. Das Aktienkapital wird aber dafür mit 100 Pfund recht niedrig gehalten.