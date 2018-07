Rom, im Oktober

Nach der wohlabgestimmten Symphonie von Prunk und Würde, wie sie während der Eröffnungsfeier des 21. ökumenischen Konzils der Katholischen Kirche geboten wurde, brachte gleich die erste – geheime – Vollsitzung (Generalkongregation) am vergangenen Sonnabend eine Überraschung. Der einzige Programmpunkt, die Wahl der Kommissionsmitglieder, wurde auf diese Woche verschoben.

Der französische Kardinal Lienart und der deutsche Kardinal Frings verteidigten die souveränen Rechte des Konzils. Beide erklärten – unter dem Beifall der großen Mehrheit der Konzilsväter –, es sei notwendig, sich erst untereinander, also innerhalb einer Gruppe, und dann auch zwischen den Nationen zu beraten. Der Aufforderung des Generalsekretärs des Konzils, sofort abzustimmen (er hatte den versammelten Bischöfen ein Verzeichnis der Mitglieder der vorbereitenden Kommission des Konzils überreichen lassen), hat der Vorsitzende, Kardinal-Dekan Tisserant, daraufhin nicht stattgegeben. Er vertagte die Entscheidung.

Die Wahl der Mitglieder der Kommissionen ist von großer Bedeutung. Sie werden die Änderungswünsche der Generalkongregationen zu den Schemata (Gesetzesentwürfen) zu verarbeiten und diesen wieder den modifizierten Text vorzulegen haben. Die wichtigste Arbeit wird also in den Kommissionen geleistet. Von den 24 Mitgliedern jeder Kommission werden 16 vom Konzil gewählt, die übrigen acht vom Papst ernannt. Die Liste mit den Mitgliedern der zehn vorbereitenden Kommissionen hätte nur zu leicht die Mehrheit der Konzilsväter beeinflussen und sie dazu verführen können, einfach die Namen jener zu übernehmen, die schon einmal im Auftrag der Kurie die Materie behandelt haben.

Wenn dies ein erster Schachzug der „Traditionalisten“ war – so wird die konservative Richtung im Konzil genannt (die Italiener, ein Teil der Spanier sowie die Lateinamerikaner) –, so ist das Manöver an der Wachsamkeit der „Reformisten“, der „fortschrittlicheren“ französischen, deutschsprachigen und holländischen Prälaten gescheitert.

Und noch ein Novum gab es bei der Generalkongregation am vergangenen Wochenende: Zum ersten Male nahmen zwei delegierte Beobachter der Russisch-Orthodoxen Kirche teil, der Erzpriester Borovoy und der Archimandrit Kotliarow. Ihre Entsendung nach Rom ist eine Sensation. Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat sich im letzten Augenblick entschlossen, doch Emissäre zum Konzil zu entsenden, nachdem das Moskauer Patriarchat sich bisher dem „Nein“ der autokephalen Kirchen der Orthodoxie angeschlossen hatte.

Was hat die Russisch-Orthodoxe Kirche – so fragt man sich in Rom – dazu bewogen, ihren Standpunkt zu ändern? Sollte es der Besuch von Monsignore Willebrands gewesen sein, der Anfang des Monats in Moskau war, möglicherweise um die Führung jener Kirche davon zu überzeugen, daß Johannes XXIII. mit dem Konzil keinen Antikommunistischen Kreuzzug plant? Oder war es eine Anweisung von Chruschtschow selber, der sich die Russisch-Orthodoxe Kirche gefügt hat? Man weiß es nicht. Zunächst wurden die beiden Russen mit den anderen Vertretern der nichtkatholischen christlichen Kirchen in einer Sonderaudienz vom Papst herzlich empfangen: ein geradezu revolutionäres Ereignis in der langen Kirchengeschichte. Azio de Franciscis