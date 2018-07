Inhalt Seite 1 — Schlafen auf gepolsterten Schlitten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jutta Rüdershausen

Ein neues Feriendorf? Nein, eigentlich eher ein stilvoll altes. Denn obwohl erst vor drei Monaten eröffnet, ist nirgends etwas von Neubauten, aufgewühltem Baugrund oder öden Noch-nicht-Gärtchen zu sehen. Zunächst ist überhaupt nicht viel zu sehen, außer dem eigenartig schütteren Wald – und dann erlebt man eine Überraschung nach der andern.

„Von Bischofsmais die Straße 85 etwa 600 bis 800 Meter südwärts“, erklärte mir Baron Wendemar von Detten am Telephon, „dann kommt links unser Schild ‚Waldferiendorf Dürrwies 2,5 km’; der Weg ist zwar noch nicht asphaltiert, aber lassen Sie sich nicht abschrecken. Da, wo er nicht mehr weitergeht, da sind wir! Oder sind Sie nicht motorisiert? Dann holen wir Sie auch ab.“ Es stimmt also nicht, was man sich schon so erzählte, daß man nur zu Fuß oder auf Pferderücken sich das Paradies erobern könne; nur innerhalb des Feriendorfes sind Autos verpönt. Der ehemalige Holzabfuhrweg der Gemeinde Seiboldsried ist, mit Grobkies ausgebessert, zum Fahrweg avanciert. Die Dorfstraße ist zwar eher ein Gänseparadies denn eine Straße, doch alles spricht dafür, daß dieses vom Wirtschaftswunder bisher offensichtlich noch vergessene Dorf an der Detten’schen Initiative gesunden wird.

Daß der Wald hier plötzlich einen ganz anderen Charakter hat als im übrigen Bayrischen Wald – er ähnelt mit Wacholderbüschen und kleineren Einzelfichten eher einer verwilderten Parklandschaft –, nimmt nicht mehr wunder, wenn man hört, daß es sich früher um einen „Rechtlerwald“ handelte, den die Gemeindemitglieder seit Generationen weidlich ausholzten. Der Baron aus Westfalen wollte zunächst nur Wald kaufen. Als ihm dies Gelände vor einem Jahr angeboten wurde, waren es gerade die Parklandschaft, 800 Meter hoch gelegen, und der offene Südhang mit wundervollem Ausblick auf „nur Wald und Berge“, die den Gedanken an ein Feriendorf entstehen ließen. Nach Süden der Berg Rusel, unweit die Donau, nach Norden der Arber und die ganze Bergkette des Bayrischen Waldes – eine unvergleichliche Lage.

Bisher stehen dort zehn schmucke Landhäuschen für je zwei Familien, mit 27 Quadratmetern Wohnfläche für zwei Personen bis 84 qm für sechs Personen. Sie liegen einzeln im Wald verstreut, der nicht abgeholzt zu werden brauchte, weil er es schon war. Das Ungewöhnlichste der ganzen Siedlung: Die Häuser sind keine Neubauten. Alte Holzhäuser, zum Teil sogenannte „Getreidekasten“ aus dem 30jährigen Krieg und noch älter, auf Bauernhöfen, verborgen hinter Stallungen, entdeckt, wurden in der ganzen Umgebung aufgekauft. Man prüfte Balken für Balken auf Haltbarkeit, numerierte alle Bauteile und baute die Häuser auf neuem Steinfundament mit neuzeitlicher Isolierung im alten Stil wieder auf.

Die rauch- und altersgeschwärzten dicken Bohlen, die geschnitzten Pfeiler, auf denen einst die Getreidekasten zum Schutze gegen Mäuse wie Pfahlbauten ruhten, die Holzbalkone und Außenstiegen, die Terrassen und Treppen aus alten Eisenbahnschwellen, das alles paßt sich der Landschaft unauffällig an. Im Inneren der Häuser findet man andere Überraschungen. Bemalte Bauernschränke, quadratische wuchtige Bauerntische erwartet man ohnehin. Pferdekummete als Spiegelumrahmung aber, Bienenkörbe als Lampenschirme, Dreschflegel, Beeren- und Flachskämme als Wandschmuck sind schon etwas ungewöhnlich – vielleicht sogar ein bißchen „snobbisch“? Daß man aber auf wuchtigen gehörnten Bauernholzschlitten bequem schlafen könnte, ist wohl ein neuer Einfall: Mit Federkern-Matratzen und hübschen Leinenbezügen ließ Frau von Detten Couchen daraus bauen. Die Sessel sind moderne Korbkegel auf Eisenfüßen, die Couchtische rohe Holzbohlen. Hinter einem Vorhang zwei Bauernbetten, komfortabel hergerichtet.

Überhaupt der Komfort: So rustikal-gemütlich die Einrichtung, so modern das technische Zubehör. In der Kochnische findet man elektrische Kochplatten, Entlüftungsschacht, Kühlbox, Heißwasserspeicher; Toilette und Duschraum sind gekachelt; eigene Kanalisation, Ölöfen. Alle Kabel sind unterirdisch zum eigenen Umspannwerk verlegt, so daß keine Drähte oder Masten die Landschaft stören. Was man dem wohlsortierten Weinschrank entnimmt, wird abgerechnet. Außen an jedem Haus hängt ein „Futterkasten“: Milch- und Brötchen-Wünsche werden über Nacht erfüllt. Dreimal wöchentlich kommt ein Fleisch-, Gemüse- und Lebensmittel wagen. Pilze und Beeren sammelt man vor der Tür, Forellen kann man im feriendorfeigenen Bach angeln (vier Kilometer Forellenwasser, Angelkarte fünf Mark täglich). Im nahen Dorf hat sich bereits eine Filiale eines Lebensmittelgroßbetriebes niedergelassen; wer nicht kochen will, fährt oder geht in die Gasthäuser der Umgebung.