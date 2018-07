Inhalt Seite 1 — Sinkende Erlöse – steigende Kosten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingrid Neumann

In Ben Verwaltungen der westdeutschen Stahlkonzerne laufen die Abschlußarbeiten für die bevorstehende Bilanzsaison an. Das Gros der stahlerzeugenden Werke an Rhein und Ruhr hat soeben – am 30. September – wiederum ein Geschäftsjahr beendet, und die Unternehmen schicken sich an, über das Busineß 1961/62 zu berichten. Das Rätselraten um die Stahl dividenden hat begonnen...

Es wird noch einige Wochen dauern, bis sich übersehen läßt, was für die Aktionäre „übrig“ bleibt; aber eines ist sicher: Die Frage, was die Stahlindustrie als eine der tragenden Säulen unserer exportorientierten Wirtschaft verdient hat, ist nicht nur interessant für die Aktionäre, die mit Recht natürlich eine möglichst hohe Verzinsung ihres Kapitals erwarten. Sie ist mehr denn je eine Frage von höchster gesamtwirtschaftlicher Aktualität. Die Stahl-Abschlüsse werden Anschauungsmaterial dafür liefern, daß wir vor der Notwendigkeit stehen, bescheidener zu werden hinsichtlich der konjunkturellen Erwartungen, daß es schwieriger wird, wettbewerbsfähig zu bleiben auf international umkämpften Märkten, und daß es vor allem deshalb angezeigt ist, die Kostenentwicklung fester in den Griff zu bekommen als bisher.

In der Stahlindustrie läßt sich bereits mit einiger Deutlichkeit erkennen, daß eine gute Konjunktur allein nicht mehr ausreicht, um die Produktion an den Mann zu bringen. Strukturelle Wandlungen im internationalen Stahlgeschäft, ein weltweiter Ausbau der Kapazitäten nicht nur in den traditionellen stahlerzeugenden Ländern, sondern zunehmend auch in den am Anfang ihrer industriellen Entwicklung stehenden Staaten – die, weil ihnen eine eigene Verarbeitungsbasis noch fehlt, unter allen Umständen auf den Export angewiesen sind –, bestimmen mehr und mehr das Marktgeschehen. War man bisher gewohnt, auf Grund günstiger Konjunkturprognosen auf stetige Wachstumschancen zu vertrauen, so müssen die Auswirkungen dieser Wandlungen jetzt vorrangig in das unternehmerische Konzept mit einbezogen werden. Der Wachstumsoptimismus der vergangenen Jahre hat damit einen gehörigen Dämpfer erhalten, aber schon die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre haben in weiten Kreisen dieses Industriezweiges selbst das Urteil wesentlich realistischer werden lassen. Dabei ist dieser Markt nicht eigentlich schwach; im Revier weist man es mit gutem Grund weit von sich, von einer „alten“, „neuen“ oder gar permanenten Flaute zu reden. Aber das Stahlgeschäft hat seine Tücken ...

In den Prognosen für die Stahlkonjunktur, die zu Beginn des Jahres von den Verwaltungen der westdeutschen Hüttenwerke abgegeben worden waren, gab es noch mehrere Varianten. Optimisten rechneten damals bereits für das Frühjahr mit einer spürbaren Belebung des Geschäftes, während pessimistischere Erwartungen erst den Herbst als Wendemarke ansahen; dazwischen gab es etliche Nuancen. Inzwischen ist es Herbst geworden, aber auf dem Stahlmarkt ist keine spektakuläre Wendung eingetreten; sie wird allerdings jetzt auch in absehbarer Zeit nicht mehr erwartet.

Dabei ist es nicht einmal die Entwicklung der Absatzmengen, die auf die Stimmung der Stahlerzeuger drückt. Die Auftragsbücher der Walzwerke haben sich gegenüber dem Vorjahr sogar wieder ganz hübsch aufgefüllt. Im Monatsdurchschnitt des ersten halben Jahres 1962 haben die Auftragseingänge mit 1676 Mill. Tonnen Walzstahl wieder das – hohe – Niveau des besonders guten Jahres 1960 erreicht, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß dieses Auftragspolster heute anders zu beurteilen ist, weil eine inzwischen nicht unerheblich gestiegene Kapazität davon beschäftigt werden will. Abgesehen davon ist die Freude über die ansteigende Tendenz aber auch schon wieder überholt. Die Bestelltätigkeit ist erneut merklich ruhiger geworden.

Erstmalig im September lagen die Auslieferungen der Werke wieder über den neu hereinkommenden Aufträgen. Diese Situation dürfte sich in den kommenden Wintermonaten kaum günstiger gestalten. Daß man dennoch in den Verwaltungen der Hüttenwerke einigermaßen zufriedene Mienen zeigt, wenn vom Mengengeschäft die Rede ist, beweist, wie bescheiden die Stahlindustrie geworden ist. Merklich bescheidener als bei der – noch nicht so sehr lange zurückliegenden – Planung der gegenwärtig im Bau befindlichen Rieseninvestitionen, die Kapazitätserweiterungen auf Teilgebieten der Walzstahlerzeugung bringen werden, deren Beschäftigungsmöglichkeiten auf absehbare Zeit hinaus höchst ungewiß erscheinen müssen. Gegenwärtig sind die vorhandenen Anlagen zu etwa 85 % ausgelastet. Das ist durchaus’ noch nicht alarmierend, wenn damit schon das letzte Wort gesprochen wäre; Produktionseinschränkungen sind bei einigen Werken des Reviers in der Diskussion.