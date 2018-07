W. S., Stuttgart

Das seltene Schauspiel, daß sich Verkehrsexperten eigenhändig darum bemühen, einer Verkehrsstockung Herr zu werden, bot sich unlängst in Stuttgart: Während einer Besichtigungsfahrt der Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen (Stuva) blieb einer ihrer Omnibusse plötzlich mitten im dichtesten Verkehrsgewühl stehen. Die Fachleute hielten sich nicht bei theoretischen Erörterungen über das „Wie“ und „Warum“ auf. Sie legten selbst Hand an und schoben ihren Autobus vorwärts, bis er wieder in Fahrt kam. Das indessen war auch der einzige Fall, wo sich die Mitarbeiter der Studiengesellschaft mit dem Verkehr über der Erde beschäftigen mußten. Ihr Treffen in Stuttgart war einem ganz anderen Thema gewidmet – dem Verkehr unter der Erde.

Denn wer des Verkehrs im Zentrum der großen Städte noch Herr werden will, muß mit ihm eine „Etage tiefer“ gehen. Der Generalverkehrsplan der Stadt Stuttgart etwa, den die Stadträte vor einem Vierteljahr billigten, sieht vor, die Straßenbahn als „U-Strab“ auf längere Strecken unterirdisch zu führen und auch den übrigen Verkehr auf mehrere Ebenen, also zum Teil auch unter die Erde, zu verteilen. Unter der Erde – damit beschäftigt sich aber auch der Luftschutz. So lag es also nahe, daß sich Verkehrsexperten und Luftschutz-Fachleute zusammenfanden, um gemeinsam zu planen.

Nach Stuttgart kam die vor zwei Jahren gegründete Studiengesellschaft, da hier die Verhältnisse besonders günstig sind: Die Stadt mit ihren Berghängen, in die man Stollen graben kann, mit dem 800 Meter langen Wagenburg-Tunnel, dem Engelberg-Tunnel, durch den die Autobahn führt, und mit ihren umfangreichen Verkehrsplänen ist ein Paradebeispiel.

Oberbürgermeister Dr. Klett steht den Plänen der Verkehrs-Luftschutz-Fachleute freilich noch skeptisch gegenüber. Er gestand zwar zu, daß im Stuttgarter Stadtkern – mit seinen Versorgungs- und Entwässerungsanlagen und den geplanten unterirdischen Verkehrsprojekten – kaum noch Platz für Schutzraumbauten vorhanden sein werde, aber – so meint er –, man werde sich „davor hüten müssen, ausnahmslos oder auch nur ganz allgemein solche Mehrzweckanlagen zu planen, soll nicht die Qualität der friedensmäßigen Verkehrslösung in zahlreichen Fällen von vornherein eingeschränkt werden und sollen nicht derart komplizierte Anlagen entstehen, daß schön aus diesem Grunde eine solche Kombination fragwürdig wird“.

Unterirdische Verkehrsanlagen konnten nach Ansicht Kletts jedoch als Fluchtwege zu Schutzräumen benutzt werden, die sich an die Straßentunnel anschließen müßten. Darin besteht die eine Schwierigkeit. Die andere: Verkehrswege brauchen eine große Einfahrt, Schutzräume dagegen müssen ein Nadelöhr als Eingang haben. Ob also eine Verbindung Straße–Luftschutzkeller tatsächlich billiger ist als getrennte Anlagen, wird in Stuttgart bezweifelt.