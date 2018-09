Inhalt Seite 1 — Triumph für Macmillan Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Oktober

Die „Tories“ sind sich einig, daß sie einem Mann zu größtem Dank verpflichtet sind: Hugh Gaitskell. Ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, daß 97 Prozent der Delegierten auf dem konservativen Parteikongreß in Llandudno für den EWG-Kurs Macmillans gestimmt hätten.

Als Nachwahl um Nachwahl für die Konservativen verloren ging, als Macmillan im Sommer sein Kabinett dezimierte und ganz neue Männer berief, als die Premierminister des Commonwealth vor einigen Wochen ihren Herzen in London so stürmisch Luft machten, da schien es unvermeidlich zu sein, daß all dies bei der Jahreskonferenz in Llandudno ein schrilles Echo finden würde. Kein politischer Prophet glaubte, daß die traditionelle Tory-Loyalität allein genügen würde, um so viele konservative Ängste zu besänftigen. Zwar ist die konservative Parteikonferenz keine beschlußfassende Versammlung (wie etwa die Labour-Konferenz), die Parteiführung ist an ihre Abstimmungen nicht gebunden. Von alters her ist diese Konferenz vor allem ein Anlaß für wohlerzogene Treuekundgebungen und gesellige Partys. Doch hat ihre politische Bedeutung während der letzten Jahre immer mehr zugenommen. Vor einigen Wochen schien noch möglich, daß es in Llandudno zu einer Revolte gegen Macmillan kommen würde.

Es kam zu einem Triumph. Aber wenn Macmillan heute so fest im Sattel sitzt wie nur je, hat er es eben der Tatsache zu verdanken, daß Gaitskell heute so fest im Sattel sitzt wie nur je. Die Einigung der Labour Party mußte mit konservativer Einheit beantwortet werden. Da die Gegner klare Front gegen Europa bezogen hatten, da Gaitskell gerade diesen Fehdehandschuh hingeworfen hatte, konnte kein Konservativer seinem Premierminister in den Rücken fallen, als er sich bückte, um den Fehdehandschuh aufzunehmen.

So kamen im Pavillon von Llandudno alle möglichen Ängste zum Ausdruck – über eine Wirtschaftspolitik, die immer wieder zwischen Ankurbelung und Drosselung hin- und herschwankt, über Mangel an Planung, über das Fehlen einer Lohnpolitik, über ruinöse Bodenspekulation; aber in der Debatte über die Schicksalsfrage des EWG-Beitritts wurde alle Kritik gedämpft. Zwar wurde Kritikern jede Gelegenheit geboten, ihre Sorgen ausführlich darzulegen, aber die kühle, ja feindliche Aufnahme im Pavillon zeigte doch, wie sehr diese Redner ins Leere sprachen.

Ein taktischer Macmillan-Coup war es wohl, daß die entscheidende Rede für die Regierung gerade vom stellvertretenden Premierminister, Butler, gehalten wurde. Lordsiegelbewahrer Heath war zwar schon am Vorabend der Konferenz aus Brüssel nach Llandudno gekommen, und er schien überall und zu jeder Tageszeit bereit, Rede und Antwort zu stehen; er glänzte auch wieder so sehr durch seine Beherrschung von Zahlen und Fakten, daß ein Delegierter anregte, ihn als „Lord Heath von Brüssel“ zu adeln. Aber es war doch Butler, auf den es ankam; denn von ihm hieß es, er habe der EWG gegenüber viel mehr Vorbehalte als Macmillan. Und die EWG-Feinde innerhalb der Konservativen Partei hatten auf Butlers Unterstützung spekuliert, ja sogar auf Butlers Nachfolge, falls Macmillan zurücktreten sollte.

Solche Träume sind nun ausgeträumt. Butler nannte die EWG „das größte Abenteuer unserer Zeit“, beschwor vor allem die Jugend, sich dafür einzusetzen, und bewies, daß die Vervierfachung des Absatzmarktes durch den EWG-Beitritt eine Chance sei, die sich die britische Industrie nicht entgehen lassen dürfe. (Geoffrey Lloyd, ein früherer Minister, der im Namen der Industrie, von Birmingham sprechen konnte, bestätigte das; und im Namen der City von London wurde es auch bestätigt.) Die Sozialisten tat Butler damit ab, daß er ihnen überließ, wofür, sie sich entschieden hatten: „Ein Jahrtausend in den Geschichtsbüchern – für uns aber die Zukunft!“