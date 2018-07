Inhalt Seite 1 — Vermögensbildung in Arbeiterhand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erfahrungen mit dem 312-Mark-Gesetz

Vor gut einem Jahr wurde das „Gesetz zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer“ in Kraft gesetzt. Seine Wirkung ist bisher bescheiden geblieben, aber wer hätte auch nach so kurzer Zeit mehr erwartet. Die erste halbwegs „repräsentative“ Übersicht über die Anlaufzeit gaben die Sparkassen, als sie. in ihrem Jahresbericht 1961 mitteilten, daß im vergangenen Jahr 17 500 Sparverträge abgeschlossen wurden, die unter dieses Gesetz fallen. Bezogen auf den gesamten Spareinlagenzuwachs des Jahres 1961 entfielen gerade 0,1 % auf das „312-Mark-Gesetz“. Schlimmer noch: die Sparkassen wußten zu berichten, daß es zu einer zusätzlichen Vermögensbildung kaum gekommen war, weil in vielen Fällen die Zuwendungen des Arbeitgebers nur die bereits vereinbarten Sparleistungen der Arbeitnehmer ablösten.

Genau hier setzt nun auch die Kritik eines Gutachtens ein, das, vom Bundeswirtschaftsministerium angefordert und vom Düsseldorfer „Institut für sozialwirtschaftliche Betriebsberatung“ erstattet, in mehr oder weniger geglücktem Deutsch das zu formulieren sucht, was dem Betriebspraktiker mit diesem Gesetz widerfahren ist („Der falsche Weg, der oft sehr falsch beschritten wurde...“).

Zuwendungen der Betriebe, so meint das Institut, vermindern nicht die sozialen Spannungen sondern erhöhen sie, weil sie als Geschenke aus Überfluß oder für vorenthaltenen Lohn gehalten werden. Für sinnvoller wird es deshalb angesehen, wenn der Arbeitgeber an die eigenen Leistungen seiner Mitarbeiter anknüpft, und zwar nicht nur an die Vorleistung im Sparen, sondern an die von der Erwartung auf Ergebnisbeteiligung angeregte höhere Arbeitsleistung. Nur so wird nach Meinung des Instituts auch das Sozialprodukt erhöht und damit die volkswirtschaftliche Voraussetzung für eine preisneutrale Einkommenserhöhung geschaffen.

Das Institut, das sich seit etwa einem Jahrzehnt mit Formen der Ergebnis- und Ertragsbeteiligung beschäftigt, und etwa 120 Firmen des Bundesgebietes, der Schweiz und aus Österreich berät, faßt seine reichen Erfahrungen auf diesem Gebiet dahin zusammen, daß der Erfolg dieser Praktiken von der „geistigen Bereitschaft“ abhängt, durch gemeinschaftliches Arbeiten und entsprechende Anreize die Leistung zu steigern, weist aber gleichwohl recht überzeugend nach, daß der Weg dahin über einen außerhalb des Grundlohns liegenden Erfolgszuschlag führt. Deswegen wird im gleichen Gutachten auch der Investivlohn abgelehnt, weil er nicht leistungsgebunden ist, sondern kalkuliert werden muß und folglich in den Preis eingeht, ohne daß gesamtwirtschaftlich gesehen eine Steigerung des Sozialprodukts vorausgegangen ist.

Es sollte, so meint das Gutachten, bei der Förderung der Vermögensbildung vermieden werden, den Betrieb, dem bereits die Sorge um den Arbeitsplatz zufällt, nun auch noch als die Versorgungsstelle für Eigentum erscheinen zu lassen; es sollte im Gesetz darum stärker als bisher an die eigene Leistung als Voraussetzung jeder Eigentumsbildung angeknüpft werden. Wenn im § 1 des Gesetzes die vermögenswirksame „Leistung des Arbeitgebers“ als Grundlage einer Vermögensbildung „des Arbeitnehmers“ herausgestellt werde, so reize das auf die Dauer bereits zum Widerspruch- auf beiden Seiten. Der eine hat, so läßt sich die Tendenz zusammenfassen, keinen Grund, das Vermögen der anderen zu bilden, der andere wiederum möchte, nicht auf Geschenke verwiesen sein. Da Investitionen vom Betrieb besonders in marktgünstigen Zeiten vorgenommen werden können, erhebt sich aber die Frage, warum der Arbeitnehmer vom Teilhaben an günstigen Bedingungen ausgeschlossen werden soll.

Das Gutachten gibt dabei zu bedenken, ob in solchen Zeiten nicht höhere Steuervergünstigungen für Ergebnisbeteiligungen vorgesehen werden können, wobei die Ansätze nicht starr an die jeweilige Ergebnislage angepaßt werden sollen. Entsprechend wird auch vorgeschlagen, den Freibetrag aus Ergebnisbeteiligung (nicht bei freiwilliger sozialer Zuwendung) von 312 DM auf 624 DM zu erhöhen, ja überhaupt die Festgrenze aufzuheben oder variabel zu gestalten.