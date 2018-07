Rheingauer Luft macht frei – im Mittelalter war das noch so. Es steht in einer alten Verfassung. Nun stimmt es schon lange nicht mehr – zumindest nicht in der Reisezeit. Durch die schier unvermeidliche Massenabfertigung schaulustiger Touristen aus aller Welt werden Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit des einzelnen stark eingeschränkt. Wer dennoch, um den Rhein an seinen schönsten Ufern kennenzulernen, die Kette der bekannten Weinorte besuchen will, sollte sich danach genügend Zeit zu wirklicher Erholung gönnen. Von der überfüllten Drosselgasse Büdesheims ist es nicht weit bis zu den sanften Hängen des Taunus. Von der Höhe des Loreley-Felsens kann man schon die Abgeschiedenheit des Hunsrücks ahnen. Spätestens in Linz ist es dann an der Zeit, zu entscheiden, ob man sich am linken oder am rechten Rheinufer „in die Büsche schlägt“: in die Wälder der Eifel oder des Westerwaldes.

Hier wie dort kann der Autoreisende noch auf persönliche Erkundungsreise gehen. Er „entdeckt“ Luftkurorte mit Namen, die er vorher nie vernahm. Sie gehören zu jener „altmodischen“ Sorte von Fremdenverkehrsorten, die außer der Natur keine „Attraktionen“ zu bieten haben und ihren Gästen lieber mit bequemen Betten und Pensionen entgegenkommen. Sie liegen abseits genug, um nicht übervölkert zu werden, aber auch nicht so weit versteckt, daß die Einsamkeit bedrückend werden könnte. Irgendein Nachbarort lädt bestimmt zur rechten Zeit zum „großen Kurball“ ein.

Alle Heilanzeigen wider den Berufsalltag findet man im Tal des Westerwaldflüßchens Wied vereint: Bemerkenswerte landschaftliche Reize (Berg und Tal und Aue), Wälder, um sich darin auf gut bezeichneten Wegen müde zu laufen, Wiesen, deren Eigentümer noch Verständnis für das „wilde“ Zelten haben. Mehrere Orte an der Wied haben Wehre gebaut und das noch nicht verunreinigte Flußwasser zu weitläufigen Freibädern gestaut. Eines der schönsten liegt in Waldbreitbach, eine natürliche Schöpfung nur dem Augenschein nach, mit festem, sich allmählich im Buschwerk verlierenden Ufer. Hängebrücken dienen den Anglern als Stützpunkte, den hergereisten ebenso wie den einheimischen, die das Forellenbecken des Pensionskochs füllen wollen.

Auch Roßbach, der nächste Ort, besitzt ein ähnlich schönes Bad, ebenso das 14 Kilometer weiter flußaufwärts gelegene, etwas größere Neustadt an der Wied. Hier stellt, wenn man es wünscht, der imposante Viadukt der Autobahn Frankfurt-Köln die Verbindung des scheinbar so weltentrückten Wiedtals mit dem Fernstraßennetz wieder her. Köln ist nur eine Autostunde entfernt.

Spaziergänger, die gern auf ein Ziel losmarschieren, kommen im Wiedtal überall auf ihre Kosten. Auf den Höhen locken lohnende Aussichtspunkte. Wer sich in Waldbreitbach oder Bremscheid einquartiert hat, wird gewöhnlich zum Marienhaus hinaufgeschickt, dem Mutterkloster der Franziskanerinnen. Der Friedhof dieses Ordenshauses, auf der höchsten Stelle des Berges, ist zugleich einer der schönsten Rosengärten Deutschlands.

Kleinere Abstecher mit dem Auto führen nach Norden zum idyllischen Tal der Sieg, nach Südosten ins Kannenbäckerland, berühmt durch sein jahrhundertealtes Töpferhandwerk, nach Süden ins Lahntal mit seinen heilenden Quellen (Bad Ems) oder nach Westen zurück an den Rhein.

Dieser geruhsame Nachurlaub ist nicht teuer. Seine Stützpunkte sind gut geführte, zum Teil modern ausgebaute Pensionen und kleine Hotels (Übernachtung plus Frühstück von sechs Mark, Vollpension von zwölf Mark an). Es gibt nach gepflegte Urlaubsorte in der Stille – nicht „attraktiv" genug um aufzufallen.